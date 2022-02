St.Galler Spitäler in Geldnot? SP verlangt Corona-Zahlungen

Spitalfinanzen St.Galler Spitäler in Geldnot: Regierung legt im Frühling ein Sanierungspaket vor –SP fordert Corona-Entschädigungen Der Kanton St.Gallen sei zu knausrig mit Corona-Zahlungen für die Spitäler, kritisiert die SP. Das Gesundheitsdepartement warnt jedoch, die finanzielle Lage der Spitalverbunde habe sich nicht nur wegen der Pandemie weiter verschärft. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Der zweite Coronawinter ist überstanden: Blick auf das Kantonsspital St.Gallen. Bild: Michel Canonica (15.1.2022)

Die Mehrkosten gehen in die Milliarden: Die Pandemie hat die Spitäler in der Schweiz nicht nur personell, sondern auch finanziell stark belastet. Das vorübergehende Operationsverbot im Jahr 2020 ist nicht der einzige Grund. So deckt die Pauschale für die Behandlung von Covid-Patienten die Kosten nicht. Fast alle Kantone haben daher für das Jahr 2020 Corona-Entschädigungen an ihre Spitäler gezahlt. Manche tun dies nun auch für das Jahr 2021, in etwas kleinerem Umfang: Zürich schiesst 130 Millionen Franken nach, Basel-Stadt 31 Millionen, Waadt 50 Millionen.

Guido Etterlin, St.Galler SP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Zu knausrig in dieser Sache sei der Kanton St.Gallen, findet die SP. Die Partei hat deshalb im Kantonsparlament interveniert – nicht zum ersten Mal. Kantonsrat Guido Etterlin wirft der Regierung eine «ungenügende Spitalfinanzierung» während der Pandemie vor. So habe der Kanton St.Gallen für das Jahr 2020 eine Corona-Entschädigung von 42,3 Millionen Franken an die Spitäler geleistet – 83 Franken pro Person. Der Betrag liege um 50 Prozent tiefer als der nationale Durchschnitt, stellt Etterlin fest. St.Gallen habe den Spitälern nur für die Zeit des ersten Lockdowns Ausfallzahlungen überwiesen, seither nicht mehr.

Bund will Reserven für künftige Pandemiewellen

Etterlin will nun von der Regierung wissen, wie hoch sie die ungedeckten Mehrkosten für die Spitalverbunde aufgrund der Pandemie einschätzt – und ob sie bereit sei, diese Mehrkosten «korrekt zu entschädigen».

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin im St.Galler Kantonsrat. Bild: Michel Canonica

SP-Fraktionschefin Bettina Surber weist in einem weiteren Vorstoss auf eine neue Bestimmung im Covid-19-Gesetz des Bundes hin: Die Kantone seien verpflichtet, in den Spitälern «Reservekapazitäten zur Abdeckung von Auslastungsspitzen» zu schaffen. Dies, um künftige Wellen bewältigen zu können, «ohne das Personal zu erschöpfen, ohne systematisch auf Überstunden zu setzen». Surber fragt die Regierung, wie sie diese Regelung umzusetzen gedenke – und ob den Spitälern hierfür zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt werde.

Sanierungspaket verzögert sich

Die Regierung hat die Vorstösse noch nicht beantwortet. Fakt ist: Die Pandemie hat die finanzielle Situation der St.Galler Spitalverbunde verschärft. Für 2020 schrieben sie ein Defizit von 70 Millionen Franken – ohne Hilfe des Kantons wären es über 100 Millionen gewesen. Die SP warnte schon im vergangenen Frühling, die Verluste und die Folgen der Pandemie dürften nicht dazu führen, «dass der Verwaltungsrat der Spitalverbunde seine Abbaustrategie forciert und weitere Spitäler geschlossen werden». Der Verwaltungsrat der Spitalverbunde widersprach: Die finanziellen Prognosen seien schon vor der Pandemie schlecht gewesen, es bestehe «ein strukturelles Problem».

Bereits im letzten Mai lehnte die Regierung weitere Corona-Entschädigungszahlungen an die Spitäler ab – und kündigte stattdessen ein Sanierungspaket für die Spitalverbunde an. Noch in der zweiten Jahreshälfte 2021 solle dieses dem Kantonsrat vorgelegt werden.

Dazu kam es aber nicht – «die Vorlage lässt auf sich warten», stellt Etterlin fest. Gerade darum pocht er auf eine neue Berechnung der Corona-Ausgleichsbeiträge, «damit nicht weiter undifferenziert von maroden Spitalfinanzen im Kanton St.Gallen gesprochen wird».

Spitalverbunde mussten Zahlen nach unten korrigieren

Warum aber verzögert sich das Sanierungspaket für die Spitalverbunde? Auf Anfrage teilt das Gesundheitsdepartement mit, die Vorlage werde auf Basis der Jahresrechnungen und Mittelfristplanungen der Spitalverbunde erarbeitet. Und:

«Im letzten Sommer zeigte sich, dass diese Daten erheblich schlechter ausfallen als ursprünglich erwartet.»

Die Spitalverbunde hätten darum ihre Finanzplanung 2022–2031 nochmals überarbeiten müssen, womit sich auch das Sanierungspaket verzögert habe. Die Verschlechterung der Situation habe nicht nur mit der Pandemie zu tun – weitere Gründe seien die komplexe Umsetzung der Spitalstrategie, Ertragsrückgänge aufgrund der zunehmend ambulanten Behandlung von Patientinnen und Patienten sowie rückläufige Einnahmen von Halbprivat- und Privatpatienten.

Die Regierung wird die Sanierungsvorlage voraussichtlich im Mai verabschieden, wie das Gesundheitsdepartement weiter schreibt. In der Junisession des Kantonsrats soll die vorberatende Kommission eingesetzt werden. Die Beratung im Parlament dürfte somit in der zweiten Jahreshälfte 2022 stattfinden.

