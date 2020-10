Ostschweizer Spitäler rüsten Intensivpflege auf: In den St.Galler Spitäler liegen bald hundert Coronapatienten — so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie St.Gallen und Thurgau prüfen einen Ausbau der Intensivstationen. Damit steht auch eine Verschiebung von Wahloperationen zur Debatte. Im Thurgau gilt seit Freitag ein Besuchsverbot an den Spitälern. Regula Weik 24.10.2020, 05.00 Uhr

Das Spitalpersonal ist in der Coronapandemie stark gefordert. Bild: Pablo Gianinazzi/Keystone

90 Frauen und Männer liegen wegen Corona in einem St.Galler Spital – so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Elf Patientinnen und Patienten müssen auf der Intensivstation versorgt werden, sechs davon werden beatmet. Gut möglich, dass inzwischen bereits über hundert Covid-Patientinnen und Covid-Patienten im Kanton in Spitalpflege sind.

Die Zahl der Hospitalisierungen steigt schweizweit rasant an. Sie hat sich auch im Kanton St.Gallen innert Wochenfrist mehr als verdoppelt. Vergangenes Wochenende waren erst 40 Covid-Patienten auf Spitalpflege angewiesen gewesen.

Wie viele Intensivpflegeplätze gibt es am Kantonsspital?

Einige Kantone haben bereits ihre Spitäler aufgefordert, Platz für weitere Covid-Patienten zu schaffen. Und einzelne Spitäler stossen bei den Intensivbetten an ihre Kapazitätsgrenzen. Wie ist die Situation in den St.Galler Spitälern? Laufen auch sie in einen Kapazitätsengpass? Werden auch hier die Betten auf den Intensivstationen knapp?

36 Pflege- und Beatmungsplätze stehen am Kantonsspital St.Gallen zur Verfügung, verteilt auf die medizinische und die chirurgische Intensivstation. Covid-Patienten kämen primär auf die medizinische Intensivstation, erklärt Philipp Lutz, Mediensprecher des grössten Spitals im Kanton, auf Anfrage. Doch auch die chirurgische Intensivstation könne am Virus erkrankte Patienten aufnehmen. In den vergangenen Tagen wurden am Kantonsspital zwischen fünf und acht Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt.

Ausbau auf 56 Intensivbetten möglich

Stand heute befände man sich immer noch im Normalbetrieb, sagt Lutz und fügt an:

«Wenn plötzlich viele Covid-Patienten

und noch viele andere Patienten eingeliefert werden, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, kann die Belastung des Personals schnell sehr hoch werden.»

Auf die Frage, wie hoch der Anteil der Nicht-Covid-Patienten auf den beiden Stationen aktuell ist, antwortet Lutz: Etwa die Hälfte der insgesamt zwölf Plätze auf der medizinischen Intensivstation seien aktuell mit Covid-Patienten belegt. Die Zahl ändere sich von Tag zu Tag. Und, so Lutz, weiter: «Auf der chirurgischen Intensivstation werden aktuell 20 Patientinnen und Patienten behandelt, alle nicht an Covid erkrankt.»

Steigt die Zahl der Covid-Patienten in den nächsten Tagen weiter an, wird das Kantonsspital die Intensivstationen ausbauen. Lutz sagt:

«Wenn wir gleichzeitig zwölf

Covid-Patienten intensivmedizinisch behandeln müssen, sind weitere Massnahmen nötig.»

Innert zwei bis drei Tagen kann das Spital die Intensivpflege- und Beatmungsplätze auf 44 erhöht werden. Ein späterer Ausbau auf bis zu 56 Plätzen ist möglich. Auch die Anzahl Betten für Covid-Patienten auf den Normalstationen könnten von heute maximal 75 Betten «je nach Dringlichkeit zunächst verdoppelt, später noch weiter ausgebaut werden», sagt Lutz. Am Freitag waren 37 Covid-Patienten auf den Normalstationen am Kantonsspital; am Vortag werden es 41 gewesen.

Doch der Mediensprecher sagt auch klipp und klar: Dieser Ausbau ist nur möglich, wenn gleichzeitig andere Leistungen reduziert werden, «damit Personalressourcen freigespielt werden, denn letztlich ist nicht die Anzahl Plätze auf der Intensivstation zentral, sondern das verfügbare Fachpersonal». Heisst dies, das Kantonsspital prüft die Verschiebung nichtdringlicher Operationen, wie es die Genfer Universitätsspitäler bereits entschieden haben? Dazu Lutz:

«Wir analysieren und beobachten

die Situation genau.»

Die Covid-Taskforce des Spitals tage am Montag erneut.

Auch der Thurgau beschäftigt sich mit einem erneuten Verbot von Wahleingriffen; ein Entscheid dazu ist im Nachbarkanton noch nicht gefallen.

Ausbau kantonsweit auf 114 Intensivpflegebetten möglich

In St.Gallen stehen kantonsweit 59 Intensivbetten zur Verfügung. Auf die Frage eines möglichen Ausbaus heisst es beim Kanton: Innerhalb von drei Wochen könnten total 114 Intensivpflege- und Beatmungsplätze bereitgestellt und in Betrieb genommen werden. «Dies bedingt Eingriffe in die reguläre Tätigkeit der Spitäler», hält auch der Kanton. Denn:

«Massgeblich für den Betrieb von Intensivstationen ist Verfügbarkeit von Fachpersonal.»

Droht ein Besuchsverbot auch an St.Galler Spitälern?

Wer heute auf Spitalbesuch gehen will, muss eine Maske tragen – schweizweit. Droht angesichts der steigenden Fallzahlen ein erneutes Besuchsverbot? Seit Juni liegt die Entscheidkompetenz darüber wieder bei den Spitälern. Darauf angesprochen antwortet Lutz: Man habe die Frage diese Woche diskutiert. Und, so der Mediensprecher:

«Da wir für eine einheitliche Regelung

im ganzen Kanton sind, haben wir

dem Kanton einen entsprechenden Vorschlag eingereicht.»

Bis zu einem definitiven Entscheid seien Besuche weiterhin möglich. Dann fügt Lutz noch an: «Besuche in besonderen Patientensituationen werden auch bei einem allfälligen neuen Besuchsverbot immer möglich sein.»

In den Thurgauer Spitälern gilt seit Freitag ein Besuchsverbot.