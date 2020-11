«Corona beschleunigt die Konzentration»: Direktor des Kantonsspitals St.Gallen steht hinter den Spitalschliessungen im Kanton

Interview

Yvonne Gilli, bald oberste Ärztin der Schweiz, kritisiert Bund und Kanton: «Wir waren zu wenig ehrlich, was das Contact-Tracing betrifft»

Die Wiler Ärztin Yvonne Gilli (63) steht ab Februar 2021 an der Spitze der FMH, der einflussreichen Ärzteverbindung der Schweiz. Als Hausärztin wendet sie auch Komplementärmedizin an. Gilli kritisiert das späte Eingreifen des Bundesrats bei der Pandemiebekämpfung. Und sie sagt an die Adresse der Ostschweizer Kantone: «Unsere Massnahmen sind zu lasch.»