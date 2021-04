SPITALABSTIMMUNG «Wille der Stimmbevölkerung ist wenig wert»: Scharfe SP-Kritik an der St.Galler Regierung im Streit ums Spital Wattwil Die SP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament fordert Auskünfte von der Regierung zum Spital Wattwil: Weshalb genau soll es im Toggenburg nur um eine Bauvorlage gehen? Worauf stützt die Regierung ihre Argumentation ab? Für die SP ist klar: Das Volk sagte 2014 nicht nur zum Bau, sondern auch zum Betrieb eines Spitals in Wattwil Ja. Regula Weik 20.04.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Protest vor der Septembersession des St.Galler Kantonsparlaments. Bild: Ruben Schönenberger (Wattwil/St.Gallen, 16. September 2020)

Ende Woche will die St.Galler SP ihren Abstimmungskampf für das Spital Wattwil starten. Sie hat erfolgreich Unterschriften gesammelt und macht sich für das Landspital stark. Regierung und Kantonsparlament beurteilen dessen Zukunft anders: Geht es nach ihnen, wird das Spital geschlossen. Am Dienstag hat die SP-Fraktion im Kantonsparlament den Abstimmungskampf nun bereits gezündet – mit einem dringlichen Vorstoss.

Darin kritisiert die SP:

«Der Wille der Stimmbevölkerung ist wenig wert, wenn es darum geht, die eigene Strategie zu verfolgen.»

Das Volk habe vor sieben Jahren der Sanierung und Erneuerung verschiedener Spitäler zugestimmt. So auch den Plänen für jenes in Wattwil. Doch nun wollten all jene, welche das Toggenburger Landspital schliessen wollen, davon nichts mehr wissen. Dabei habe die Bevölkerung damals selbstverständlich nicht nur einem baulichen Vorhaben zugestimmt, sondern eben auch dem Betrieb eines Spitals in Wattwil.

«Ein bemerkenswertes Demokratieverständnis»

An diesem Punkt scheiden sich die Meinungen – nicht erst seit heute. Die Regierung hält seit Beginn der Debatte fest: Sollte das Referendum der SP Mitte Juni an der Urne erfolgreich sein, heisse dies keineswegs, das Spital Wattwil werde weiterbetrieben. Es bedeute dann lediglich, die vom Volk 2014 für das Toggenburger Landspital beschlossenen Bauvorhaben würden zu Ende geführt.

Die SP ist verärgert und spricht im Vorstoss von einem «bemerkenswerten Demokratieverständnis» der Regierung. Wer das damalige Abstimmungsbüchlein in Erinnerung habe oder erneut zur Hand nehme, dem sei klar:

«Es ging damals selbstverständlich um den Spitalstandort Wattwil und um den Betrieb eines Spitals.»

Und nun solle es bei der Aufhebung des damaligen Beschlusses «nur noch um eine Baute gehen – und um sonst nichts mehr».

Weitere Volksentscheide nötig?

So wie es 2014 formell um ein Bauprojekt gegangen sei, so gehe es auch jetzt um die Frage, ob dieses Bauprojekt zu Ende geführt werde – oder eben nicht, schreibt die Regierung in ihrer Antwort. Und weiter: Die Ausführungen im damaligen Abstimmungsbüchlein hätten auf der dannzumaligen Spitalstrategie beruht. Diese sei in der Zwischenzeit angepasst worden. Im November beschloss das Kantonsparlament, die Spitäler Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil zu schliessen. Es hat dazu die abschliessende Kompetenz. Die Frage, ob derart wichtige Entscheide nicht vors Volk gehörten, hatte in der Parlamentsdebatte zwar zu reden gegeben, aber ohne Konsequenzen. Die SP hat mit ihrer Unterschriftensammlung die einzige Möglichkeit genutzt – und so kann sich nun das Volk zur Toggenburger Spitalfrage äussern. Für das Spital Altstätten – auch dort werden 2014 vom Volk bewilligte Projekte nun nicht ausgeführt – fand sich keine Lobby.

Selbst wenn das Parlament – je nach Ausgang der Abstimmung im Juni – auf seinen Entscheid zurückkommen sollte und einen Weiterbetrieb des Spitals Wattwil ins Auge fassen würde, wäre dies «nur mit hohen jährlichen Beiträgen des Kantons» möglich, so die Regierung. Und diese dürften weitere Volksabstimmungen nötig machen.

Sind Uznach und Wil die Nächsten?

Die SP befürchtet, dass die Devise «gross und zentral vor regional» munter weitergelebt wird und auch die Spitäler Uznach und Wil massiv unter Druck geraten. «Aus heutiger Sicht drängt sich keine Anpassung der Spitalstrategie auf», hält die Regierung fest. Gleichzeitig macht sie aber deutlich:

«Für die nachhaltige Sicherung der Standorte Uznach und Wil ist es allerdings wichtig, dass diese in Zukunft bessere Unternehmensergebnisse erzielen.»