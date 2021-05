St.Galler Spitalschliessungen: "Weitere Verzögerungen sind Gift"

Spitalabstimmung «Weitere Verzögerungen sind Gift für die Gesundheitsversorgung» – ein überparteiliches Komitee kämpft deshalb für die neue St.Galler Spitalstrategie Die St.Galler Spitalstrukturen seien überholt: Davon sind die Parteien SVP, CVP, FDP, Grüne, Grünliberale, EVP sowie die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell überzeugt. Gemeinsam setzen sie sich für die neue Spitalstrategie ein und kämpfen für ein Ja zu den drei Spitalvorlagen, über die am 13. Juni abgestimmt wird. Regula Weik 25.05.2021, 17.50 Uhr

Wattwil und sein Spital, dessen Zukunft noch ungewiss ist. Bild: Arthur Gamsa

Die Regierung hat ihre Argumente dargelegt, das Referendumskomitee seine Gegenargumente. Die Parteien schwiegen bislang. Das hat sich nun geändert. Am Dienstag traten sie gemeinsam vor die Medien. Von links bis rechts sind fast alle mit dabei: Gemeinsam kämpfen SVP, CVP, FDP, Grüne, Grünliberale, EVP sowie die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) für ein Ja zu den drei Spitalvorlagen, über welche am 13. Juni abgestimmt wird. Einzige Abwesende: die SP. Sie gehört dem Referendumskomitee an.

Doch den sechs Parteien und der IHK geht es nicht allein um die Abstimmungsvorlagen. Es geht ihnen um die neue Spitalstrategie insgesamt. So heisst ihr Komitee denn auch «Ja zur Spitalstrategie». Nur so könne eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung im ganzen Kanton gesichert werden.

«Es bringt nichts, Ängste zu schüren»

Patrick Dürr, Präsident der St.Galler CVP. Bild: Benjamin Manser

Für CVP-Präsident Patrick Dürr ist klar: Ein Weiter-wie-bisher dürfe es nicht geben.

«Das wäre unverantwortlich gegenüber der Bevölkerung.»

Die CVP erwarte deshalb auch, dass die Regierung nach einem allfälligen Ja an der Urne die Umsetzung rasch an die Hand nehme. «Verzögerungen wären Gift für die St.Galler Gesundheitsversorgung.» Ein Aspekt der neuen Spitalstrategie ist Dürr besonders wichtig:

«Die Erst- und Notfallversorgung bleibt im ganzen Kanton flächendeckend gesichert.»

Und auch an den heutigen Rettungsorganisationen ändere sich nichts.

Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen im Kantonsparlament, stimmt ihm bei: Weder die Notfallversorgung noch die regionale Gesundheitsversorgung seien in Frage gestellt.

«Es bringt nichts, Ängste zu schüren und Unwahrheiten über die Versorgungssicherheit zu verbreiten.»

Die Regierung habe für die betroffenen Standorte Lösungen präsentiert. «Sie bestätigt damit, dass sie die Ängste der Bevölkerung ernst nimmt und den dringend notwendigen Strukturwandel im St.Galler Spitalwesen zwar konsequent angeht, aber dennoch behutsam umsetzt.»

Regierung und Kantonsparlament wollen die Spitäler in Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil schliessen – nicht ersatzlos. An den ehemaligen Spitalstandorten wird es Gesundheits- und Notfallzentren geben, ergänzt um ambulante und Spezialangebote.

«Bei einem Ernstfall verfliegt die Solidarität mit dem eigenen Spital»

Sarah Noger-Engeler, Vorstandsmitglied der St.Galler Grünliberalen. Bild: Benjamin Manser

Die Regierung habe sich verpflichtet, die Gesundheitsversorgung im ganzen Kanton sicherzustellen, sagt denn auch Sarah Noger-Engeler, Vorstandsmitglied der Grünliberalen.

«Daran wird sie gemessen, nicht an der Anzahl der Spitäler.»

Für sie ist aber klar: Die Entscheidung 2014, die Spitäler für Hunderte von Millionen auszubauen, sei aus heutiger Sicht falsch gewesen. «Man darf gescheiter werden und muss nicht blind Fehler weiterziehen.»

Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: Ralph Ribi

Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell, formuliert es so:

«Die Spitalpolitik muss in der Gegenwart ankommen.»

Die Bevölkerung habe diesen Schritt bereits vollzogen: Die Patientenströme zeigten dies eindeutig. Bei einem gesundheitlichen Ernstfall verfliege die Solidarität mit dem Spital im eigenen Tal oder der eigenen Region.

«Dann zieht es die Menschen in das beste Spital, nicht in das nächstliegende.»

Eine qualitativ hohe und bezahlbare Gesundheitsversorgung könne beim heutigen Mobilitätsverhalten nur noch kantonsübergreifend gewährleistet werden.

Daniel Bertoldo, Präsident der St.Galler EVP. Bild: Ralph Ribi

Auch Daniel Bertoldo, Präsident der EVP, wünscht sich eine verstärkte Zusammenarbeit in der Ostschweiz:

«Die Spitalstrategie darf nicht vor dem Kantönligeist Halt machen.»

Es brauche mehr überkantonale Ideen, wie sie in Walenstadt mit Graubünden und Glarus aktuell geklärt werde.

Raphael Frei, Präsident der St.Galler FDP. Bild: Benjamin Manser

Es gehe darum, Strukturen zu schaffen, die dem medizinischen Fortschritt und dem geänderten Patientenverhalten angepasst seien und gleichzeitig höchste Qualität sicherten, so FDP-Präsident Raphael Frei.

«Es geht nicht primär um einzelne Spitalstandorte und regionalpolitische Befindlichkeiten.»

Alte Einschätzungen – und noch immer aktuell?

Karl Güntzel, Vorstandsmitglied der SVP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Karl Güntzel, Mitglied des SVP-Fraktionsvorstands, stellt fest:

«Wir hatten als Bevölkerung lange nicht den Mut, die heutigen Strukturen kritisch zu überdenken.»

Dies nicht zuletzt unter dem Einfluss von Gesundheitsdepartement und Regierung, welche über Jahre Veränderung abgelehnt hätten. Und das, obwohl längst bekannt gewesen sei, dass gehandelt werden müsse.

Güntzel erlebte schon manche Spitaldebatte. Er gehört seit 1992 dem Kantonsparlament an. Und so stiess er in seinen Unterlagen auf dieses: «Das Modell Zonenspitäler sieht eine Konzentration der heutigen Landspitäler (...) vor. Diesem Modell liegt die Überzeugung zugrunde, dass langfristig nur Spitäler mit mindestens 200 Betten die fachlichen und finanziellen Anforderungen erfüllen und ein attraktives Leistungsangebot gewährleisten können.» Das Zitat findet sich im Begleitbericht der Regierung zur Spitalplanung von 1995.