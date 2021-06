Spital Wattwil: Verlierer fordern Nachbesserungen

Spitalabstimmung «Jetzt muss erst alles sauber geklärt werden» – Die Verlierer der Abstimmung zum Spital Wattwil erwarten Nachbesserungen Die kantonale Vorlage zur Zukunft des Spitals Wattwil hat am Wochenende besonders polarisiert. Eigentlich ging es um einen Baukredit. Doch vom Referendumskomitee wurde sie als Abstimmung über Erhalt oder Schliessung des Toggenburger Spitals deklariert. Mit dem Abstimmungsausgang ebnet das St.Galler Stimmvolk den Weg zur Schliessung. Regula Weik 13.06.2021, 19.40 Uhr

Analysieren das Abstimmungsergebnis: SP-Kantonsrat Christoph Thurnherr, SP-Nationalrätin Barbara Gysi, SP-Parteipräsident Max Lemmenmeier und SP-Kantonsrat Martin Sailer.



Bild: Benjamin Manser

«Ein Spital zu schliessen, ist das eine. Eine gute Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, das andere», sagt der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner am Abstimmungsabend. Und dies sei in einer Region wie dem Toggenburg deutlich anspruchsvoller als in einem städtischen Gebiet. Gunzenreiner hat in den vergangenen Wochen kein Geheimnis daraus gemacht, dass er vom geplanten Zentrum für Notfall, Gesundheit und spezialisierte Pflege, wie es die Regierung für Wattwil vorschlägt, wenig hält.