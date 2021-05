Spitalfinanzierung: "Diese Belehrungen sind mehr als irritierend"

Bei einem Nein an der Urne müsse das Spital Wattwil weiter betrieben werden, fordert das Referendumskomitee und wirft der Regierung Missachtung des Volkswillens vor. Ständerat Beni Würth lässt das so nicht stehen. Das Komitee verschweige einen Punkt komplett: «Die Preisschilder und Finanzierungszusagen, die der Bevölkerung damals präsentiert wurden, stimmen in keiner Weise mit der Entwicklung und der heutigen Realität im Spitalwesen überein.»

Regula Weik 27.05.2021, 05.00 Uhr