Spitalabstimmung Die Kämpfer für das Spital Wattwil attackieren die St.Galler Regierung und werfen ihr Missachtung des Volkswillens vor Es gehe bei der Abstimmung zum Spital Wattwil um weit mehr als um eine Bauvorlage, wie die St.Galler Regierung weiszumachen versuche. Bei einem Nein an der Urne müsse das Spital weiter betrieben werden, fordert das Referendumskomitee und wirft der Regierung vor, im Abstimmungsbüchlein das «Gebot der Sachlichkeit» zu verletzen. Regula Weik 21.05.2021, 17.00 Uhr

Steht vor einer ungewissen Zukunft: das Spital Wattwil. Bild: Mareycke Frehner

Für das Referendumskomitee ist klar: Der Kanton muss bei einem Nein am 13. Juni das Spital Wattwil weiterhin betreiben. Der will das aber nicht: Kantonsparlament und Regierung haben mit deutlicher Mehrheit die Schliessung das Toggenburger Landspitals beschlossen. Dass sich das Volk dazu nicht äussern kann, gefiel in der Parlamentsdebatte längst nicht allen. Von rechts bis links gab es dazu kritische Stimmen. Das heutige Gesetz aber sagt: Das Kantonsparlament legt die Spitalstandorte fest – und zwar abschliessend.

Fehlinvestition – oder nicht?

Da Parlament und Regierung das Spital Wattwil nicht mehr betreiben wollen, wollen sie auch keine weiteren Millionen mehr in die Spitalgebäude investieren. Das müssten sie aber. Denn: 2014 hatten die St.Galler Stimmberechtigten mit klarer Mehrheit 85 Millionen für die Erweiterung und Erneuerung des Spitals Wattwil genehmigt. 63 Millionen sind inzwischen verbaut. Auf die Investition der restlichen 22 Millionen wollen Parlament und Regierung nun aber verzichten. So haben sie es beschlossen.

Dagegen hat ein Referendumskomitee – ihm gehören die kantonale SP, Gewerkschaften und Toggenburger Gruppierungen an – erfolgreich Unterschriften gesammelt. Und so müssen die Stimmberechtigten nun am 13. Juni entscheiden, ob sie ebenfalls auf die Investition der restlichen 22 Millionen verzichten wollen – oder eben nicht.

Die Regierung erachtet diese Investition als «nicht mehr zielführend». Sie spricht von einer «Fehlinvestition». Denn es würden Spitalräumlichkeiten gebaut, die nicht mehr als Spital genutzt würden. Sie und das Parlament wollen in Wattwil künftig ein Zentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege betreiben.

«Massiver Verstoss» gegen einen Volksentscheid

Max Lemmenmeier, Mitglied des Referendumskomitees und Präsident der St.Galler SP. Bild: Nik Roth

Diese Argumentation verärgert das Referendumskomitee. Es kritisiert: Mit der Information, ein Nein bringe sowieso nichts, würden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger «massiv beeinflusst». Regierung und Kantonsparlament verletzten mit ihren Erläuterungen im Abstimmungsbüchlein das «Gebot der Sachlichkeit». Denn:

«Sie versuchen, den Volkswillen zu relativieren und die Macht des Kantonsparlaments über jene des Volks zu stellen.»

Das sei inakzeptabel und der St.Galler Demokratie unwürdig.

Das Volk habe 2014 der Erweiterung und Erneuerung eines Spital zugestimmt.

«Es liegt auf der Hand, dass mit der damaligen Abstimmung nicht nur Ja zu einer Gebäudehülle gesagt wurde, sondern auch Ja zum Betrieb eines Spitals.»

Barbara Gysi, Mitglied des Referendumskomitees, St.Galler SP-Nationalrätin und Präsidentin kantonaler Gewerkschaftsbund. Bild: Tobias Garcia

Wenn die öffentliche Hand baue, so baue sie stets Zweckbauten, so das Referendumskomitee weiter.

«Stimmt die Bevölkerung über den Neubau einer Schule ab, so geht sie davon aus, dass der Bau dereinst auch der Schule dient.»

Sie gebe dem Staat nicht einfach einen Blankocheck über etwelche Nutzungen von öffentlichen Gebäuden.

«Nicht anders verhält es sich beim Spitalneubau in Wattwil.»

Das Komitee hält denn auch fest: Indem die Regierung versuche, die Abstimmungsvorlage auf eine reine Bauvorlage zu reduzieren, versuche sie «mühevoll zu ignorieren, dass das Stimmvolk 2014 klipp und klar Ja zu einem Spitalbetrieb in Wattwil gesagt hat». Deshalb sei auch völlig klar: Wenn die Bevölkerung im Juni am damaligen Beschluss festhalte und ihn nicht aufhebe, «so drückt sie damit aus, dass sie weiterhin und unverändert den Betrieb eines Spitals möchte».

Weitere Landspitäler gefährdet?

Alois Gunzenreiner, Mitglied des Referendumskomitees und Gemeindepräsident von Wattwil.

Bild: Benjamin Manser

Unterstützung erhält das Referendumskomitee von Wattwiler Ortsparteien und der SVP-Regionalpartei Toggenburg. Anders die Kantonalparteien: CVP, EVP, FDP, Grüne, Grünliberale und SVP votieren alle für ein Ja am 13. Juni. Auch die Mehrheit der Toggenburger Ärztinnen und Ärzte steht hinter dem Vorschlag von Parlament und Regierung.

Das Referendumskomitee blickt aber auch über den Abstimmungstag hinaus:

«Wenn am 13. Juni nicht ein Pflock gegen die verfehlte Spitalstrategie eingeschlagen wird, wird es in wenigen Jahren im Kanton St.Gallen kein Landspital mehr geben.»

Parlament und Regierung haben beschlossen, nebst Wattwil auch die Spitäler in Altstätten, Flawil und Rorschach zu schliessen. Für das Spital Walenstadt wird eine Zusammenarbeit mit den Kantonsspitälern Graubünden und Glarus geprüft. Festhalten wollen Parlament und Regierung am Kantonsspital St.Gallen sowie den Spitälern in Grabs, Uznach und Wil.