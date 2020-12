SPITAL WATTWIL «Wir möchten die Demokratie in diesem Kanton schützen»: SP ergreift nach Spitalentscheid das Referendum Die SP ergreift gegen die Schliessung des Wattwiler Spitals das Referendum. Dies gemeinsam mit einer breiten Bewegung im Toggenburg. 09.12.2020, 12.50 Uhr

Die SP wehrt sich gegen den Spitalabbruch. Bild: Ruben Schönenberger (29. Juni 2020)

(pd/nat/lex) Die St.Galler Stimmberechtigten hatten sich vor sechs Jahren für den Ausbau und die Erneuerung der Spitäler in St.Gallen, Uznach, Grabs, Altstätten und Wattwil ausgesprochen. Das Referendumskomitee möchte die Aufhebung dieser Entscheide nun der Stimmbevölkerung vorlegen.

Max Lemmenmeier, Präsident der SP des Kantons St.Gallen lässt sich in der Medienmitteilung zitieren: «Der Kantonsrat hat nicht das Recht, einen Volksentscheid einfach so zu übergehen. Nur die Stimmbevölkerung selber kann auf einen eigenen Entscheid zurückkommen. Mit unserem Referendum möchten wir die Demokratie in diesem Kanton schützen.»

Lemmenmeier betont neben den demokratiepolitischen auch regionalpolitischen Argumente.

«Die SP sagt eben nicht nur Ja zu den öffentlichen Spitälern, sondern vor allem Ja zu allen Regionen unseres Kantons.»

Die SP sei für den starken Service Public, für Arbeits- und Ausbildungsplätze in den Gesundheitsberufen, für eine wohnortnahe und qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung und für die Stärkung der regionalen Volkswirtschaften. Weiter sei die SP für gute Perspektiven in den Regionen des Ringkantons St.Gallen.

Toggenburger Bevölkerung will für Spital Wattwil kämpfen

Schon im Vorfeld der November-Session setzte sich die SP Kanton St.Gallen mit verschiedenen möglichen Partnerorganisationen in den betroffenen Regionen in Verbindung. Bereits vor der Schlussabstimmung im Kantonsrat wurde deutlich, dass im Toggenburg eine breite Unterstützung verschiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen bestand. Wie es weiter in der Mitteilung heisst, ist die Toggenburger Bevölkerung bereit, für das Spital Wattwil zu kämpfen. Nur einzelne bürgerliche Toggenburger Kantonsrätinnen und Kantonsräte stimmten im Rat für ein Referendum, die Mehrheit war und ist bedauerlicherweise nicht bereit, für eine gute stationäre Toggenburger Gesundheitsversorgung einzustehen. Sie stehen für Abbau und Perspektivlosigkeit im Tal.

Wie die Partei weiter betont, will sie die Weiterentwicklung der öffentlichen St.Galler Spitäler. «Die SP fordert deren weitere Vernetzung und Spezialisierung. Die öffentlichen St.Galler Spitäler sind ein Symbol der Perspektiven für alle Regionen dieses Kantons.» Man wolle attraktive Regionen mit Läden, Gewerbe, Kultur, Schulen und einer guten medizinischen Grundversorgung – nicht nur zwischen St.Gallen und Wil.

Dem Volk vorlegen

Das breit abgestützte Referendumskomitee möchte nun die Rücknahme der Neubau-Finanzierung (de facto ein Schliessungsentscheid für das Spital Wattwil) dem Volk vorlegen. Die SP schreibt: «Über die genaue Zusammensetzung wird das Referendumskomitee bei einer Pressekonferenz zum Sammelstart informieren, voraussichtlich noch vor Weihnachten.»

Für ein Referendum seien 4000 Unterschriften in 40 Tagen zu sammeln. Zu den Fristen würden derzeit Abklärungen laufen. Denn sowohl aufgrund der Massnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie als auch aufgrund der voraussichtlichen Sammelfrist über Weihnacht-Neujahr sei eine Unterschriftensammlung eine grosse Herausforderung.