Heisse Phase: Entscheide zur Spitalliegenschaft Wattwil fallen

Heisse Phase Wie weiter in Wattwil? Noch immer ist unklar, wie das Spital künftig genutzt wird – die heisse Phase ist angelaufen, diese Woche fallen Entscheide In Wattwil gibt es bald kein Spital mehr. Das ist seit der Abstimmung Mitte Juni klar. Doch wie und von wem die Toggenburger Spitalliegenschaft künftig genutzt wird, ist nach wie vor unklar. Diese Woche laufen weitere Gespräche. Darüber reden mag niemand. Das kann nur eines bedeuten: Die Verhandlungen sind in der Schlussphase. Regula Weik 06.07.2021, 18.00 Uhr

Was geschieht mit der Wattwiler Spitalliegenschaft? Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

In Wattwil wird es kein öffentliches Spital mehr geben. So entschied das Volk Mitte Juni. Doch wie wird die Liegenschaft künftig genutzt? Eine Interessentin gibt es seit längerem. Die Gemeinde Wattwil wird mit ihr nicht warm. Das private Pflegeunternehmen Solviva will die Spitalliegenschaft kaufen; der Kanton bietet dazu Hand. Das Unternehmen plant in Wattwil ein Zentrum für spezialisierte Langzeitpflege; die Regierung spricht von einer guten Lösung. Die Gemeinde bekämpft die Pläne – bislang jedenfalls.