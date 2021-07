Spitalstreit in Wattwil: "Wir wurden verschaukelt"

Spital Wattwil «Wir wurden verschaukelt» – der Solviva-CEO zum Rückzug des Pflegeunternehmens aus Wattwil Das von St.Galler Regierung und Solviva geplante Zentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege im Toggenburg kommt nicht zu Stande. Die Gemeinde Wattwil übernimmt die Immobilie – und holt die Berit Klinik mit ins Boot. Sie will so die Nachfolgelösung um eine ambulante Tagesklinik erweitern. Regula Weik 20.07.2021, 20.25 Uhr

Wie die Spitalgebäude in Wattwil künftig genutzt werden, ist derzeit wieder völlig offen.

Bild: Benjamin Manser (Wattwil, 20. Juli 2021)

«Einen Vertrag schliessen sie gewöhnlich ab, wenn der Inhalt bekannt ist», sagt Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident von Wattwil. Über den Inhalt hätte zwingend geredet werden müssen. Der Gemeinderat habe sich der Idee, die Spitalimmobilie im Baurecht abzutreten, nicht verschlossen. Er habe Bereitschaft signalisiert, über eine Baurechtslösung mit sich reden zu lassen. Und dennoch sind die Verhandlungen mit dem privaten Pflegeunternehmen gescheitert, wie Regierung und Solviva am Dienstag bekannt gegeben haben.

Alois Gunzenreiner,

Gemeindepräsident von Wattwil.



Bild: Michel Canonica

Weshalb? Welche Fragen blieben strittig? Hat das Unternehmen auf dem Kauf des Spitals beharrt? Wollte es bestimmen, welche anderen Partner und Angebote ins Gebäude einziehen? «Der Erwerb ist schon seit Monaten vom Tisch», sagt Gunzenreiner. Die Gemeinde wolle die Liegenschaft zurückkaufen und habe dies früh und rechtzeitig signalisiert. So habe sie denn auch ihr Recht zur Rückübertragungspflicht des Kantons aktiviert. Also wollte Solviva bestimmen, wer sonst noch einzieht – die Gemeinde wäre dabei aussen vor gestanden? Gunzenreiner antwortet:

«Wir kennen keine genauen Gründe.»

Der Wattwiler Gemeindepräsident lässt sich nicht wirklich in die Karten schauen. Er betont aber: Der Gemeinderat habe das Nachfolgeprojekt und die vorgesehenen Leistungserbringer begrüsst. In ihrer Medienmitteilung hält die Gemeinde denn auch fest:

«Der Rückzug von Solviva und die damit einhergehende Einstellung des Projekts durch die Regierung sind unverständlich.»

Solviva akzeptiert Vorschläge der Gemeinde nicht

Die Regierung hatte in Wattwil – als Nachfolgelösung für das Spital, das geschlossen wird – ein Zentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege realisieren wollen, zusammen mit dem privaten Pflegeunternehmen Solviva. Sie hatte dessen Pläne von Beginn weg unterstützt. Nun verfolgt sie das Projekt nicht weiter – «wegen fehlender Unterstützung der Standortgemeinde». In den letzten Gesprächen mit der Gemeinde hatte sie einen strittigen Punkt ausgeräumt: Die Gemeinde kann die Spitalimmobilie übernehmen.

Bruno Damann, St.Galler Regierungsrat und Gesundheitschef. Bild: Ralph Ribi

Allerdings: Die Regierung hatte gewünscht, dass die Gemeinde im Gegenzug das Spitalgebäude im Baurecht an Solviva übergibt – «und zwar das ganze Gebäude», wie der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann auf Anfrage erklärt. Dazu habe die Gemeinde nicht Hand geboten – «nur den kleinen Finger». Die Gemeinde habe nur Teile der Liegenschaft im Baurecht oder einzelne Etagen im Stockwerkeigentum an das Pflegeunternehmen übergeben wollen, sagt Damann.

Ulrich Kläy, CEO des Pflegeunternehmens Solviva. Bild: Arthur Gamsa

Das bestätigt Ulrich Kläy, CEO von Solviva:

«Wir wollten die ganze Immobilie von der Gemeinde im Baurecht übernehmen, um diese weiter entwickeln zu können.»

Die Gemeinde hätte ihnen aber nur jene Bereiche oder Etagen abgetreten, die Solviva selber genutzt hätte. Darauf stieg das Pflegeunternehmen nicht ein – und aus dem Projekt aus. Die Gemeinde habe «Rahmenbedingungen geschaffen, die für uns nicht akzeptabel waren», sagt Kläy.

«Wir wurden faktisch abgesägt.»

Ist er verärgert? «Es war etwas unfreundlich», sagt der CEO und fügt an: «Wir wurden verschaukelt.»

Gemeinde präsentiert neuen privaten Interessenten

Dass die Gemeinde und Solviva sich nur schwer – oder eben gar nicht – finden werden, hatte sich abgezeichnet. Das wusste auch die Regierung. «Wir befürchteten schon länger, dass das Projekt scheitern könnte», sagt Gesundheitschef Damann. Überrascht hat ihn etwas anderes: dass die Gemeinde Wattwil einen neuen, privaten Interessenten präsentiert.

«Sie hat hinter unserem Rücken mit der Berit Klinik verhandelt. Das ist nicht die Art und Weise, wie Vertrauen geschaffen wird.»

Wurde er am Dienstag von diesen Plänen überrumpelt? Die Gemeinde habe die Regierung vergangenen Freitag schriftlich orientiert, das Ganze aber als «hoch geheim» taxiert.

Wenige Tage später heisst es in der Medienmitteilung der Gemeinde Wattwil: «Der Gemeinderat hat mit der Berit Klinik Gruppe eine Absichtserklärung abgeschlossen.» Gemeindepräsident Gunzenreiner erklärt:

«Wir wollen das Nachfolgekonzept weiter entwickeln und stärken.»

Mit dem Vorschlag der Regierung sei «die medizinische Versorgung des Toggenburgs nicht ausreichend gewährleistet». Dies habe der Gemeinderat in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder wiederholt. Mit einer ambulanten Tagesklinik, welche die Berit Klinik aufbauen wolle, könne dies nun geboten werden. «Dies war im Nachfolgekonzert bisher nicht vorgesehen, tangiert es also nicht und ist eine ideale Ergänzung.» Auf die Frage, wie lange die Berit Klinik bereits im Beiboot der Gemeinde sei, antwortet Gunzenreiner:

«Es wurde letzte Woche unter Dach und Fach gebracht.»

Kanton unterbreitet keinen alternativen Vorschlag

Für Damann ist klar: Nach den Sommerferien will er mit der Gemeinde Wattwil, mit der Berit Klinik, aber auch mit den anderen bisherigen Partnern, Spitalverbund Fürstenland-Toggenburg, Psychiatrie, Alkoholkurzzeittherapie an einen Tisch sitzen und erneut das Gespräch suchen. Klar ist auch: Der Kanton wird keinen alternativen Vorschlag ausarbeiten und unterbreiten. Er biete aber Hand für die neue Nachfolgelösung, wo er gesetzlich verpflichtet sein. Und:

«Klar ist, dass die Notfallversorgung im Toggenburg jederzeit gewährleistet bleiben muss.»

Damann will daher auch die Gespräche mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wieder aufnehmen. «Und falls die Berit Klinik plant, in Wattwil einen Notfall zu betreiben, reden wir auch darüber», so Damann.

Wie rasch es nun in Wattwil vorwärtsgeht, ist derzeit völlig offen. Auch welche weiteren Partner – neben der Berit Klinik – sich der neuen Nachfolgelösung der Gemeinde anschliessen werden. Bislang war geplant, erste stationäre Angebote im Herbst 2023 nach Wil zu verschieben und das Spital 2024 aufzuheben. Ob dieser Fahrplan eingehalten werden kann, hängt von der Personalsituation auf. Bereits heute ist die Fluktuation aufgrund der Ungewissheit gross – diese hält jetzt noch länger an.