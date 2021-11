Spital Wattwil «Die Stolpersteine sind ausgeräumt»: Die Gemeinde Wattwil kann das Spital kaufen, der Preis allerdings ist noch offen Was ist in Wattwil eigentlich schon konkret entschieden? Und was sind erst noch Pläne? Diese Fragen treiben die Toggenburger Bevölkerung um. Nun gibt es Klarheit: Gemeinde und Kanton haben sich gefunden, die Gemeinde kann die Spitalliegenschaft kaufen. Details müssen noch geklärt werden – so auch der Kaufpreis. Regula Weik Jetzt kommentieren 03.11.2021, 18.30 Uhr

Die Schliessung rückt näher: Ende März ist das Spital Wattwil Vergangenheit.

Bild: Benjamin Manser

Es gab sie in den vergangenen Wochen: die positiven Meldungen zur künftigen Nutzung der Spitalliegenschaft in Wattwil. Da ist zum einen das Interesse der Berit Klinik, die künftig auch im Toggenburg Patientinnen und Patienten versorgen will. Da ist zum andern eine Gruppe niedergelassener Ärztinnen und Ärzte, die ein neues Ärztezentrum in der Spitalliegenschaft plant. Doch über all diesen Absichten und Plänen schwebt ein grosses Fragezeichen: Wann kann die Gemeinde die Spitalliegenschaft übernehmen? Das ist die Voraussetzung, damit die Pläne für die künftige Gesundheitsversorgung im Toggenburg umgesetzt werden können.