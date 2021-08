Spital Wattwil wird früher geschlossen: Es fehlt das Personal

Spital Wattwil «Die Patientensicherheit ist nicht mehr gewährleistet» ++ Akuter Personalmangel am Spital ++ Lichterlöschen bereits nächsten Frühling Die Verantwortlichen ziehen die Reissleine: Das Spital Wattwil wird bereits Ende März 2022 geschlossen – mehr als ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Wie wird die Gesundheitsversorgung im Toggenburg künftig sichergestellt? Am Freitag findet ein erstes Treffen von Regierung, Gemeinde und weiteren Protagonisten statt. Regula Weik 18.08.2021, 18.15 Uhr

Das Spital Wattwil wird neu bereits Ende März 2022 geschlossen.

«Es ist ein Drama.» Felix H. Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der St.Galler Spitalverbunde, redet es nicht schön. Es gehe nun darum, die nächsten Monate «so geordnet wie möglich» zu bestreiten. Nur so könne «eine drohende, völlig unkontrollierbare Situation» vermieden werden. Und so kommt es, dass das Spital Wattwil bereits Ende März 2022 geschlossen wird. Ursprünglich sollte es erst im Herbst 2023 aufgehoben werden. Was ist geschehen?

Vor knapp einem Monat wurde bekannt: Das geplante Zentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege in Wattwil ist gescheitert. Die Gemeinde und das private Pflegeunternehmen Solviva hatten sich nicht gefunden. Gleichzeitig klärte sich eine andere, lang strittige Frage: Die Gemeinde übernimmt die Spitalimmobilie – und sie holt die Berit Klinik mit ins Boot. Die Ausserrhoder Privatklinik steigt im Toggenburg ein; eine Absichtserklärung ist unterzeichnet. Wie rasch es in Wattwil mit dieser neuen Lösung nun vorwärtsgeht, ist derzeit völlig offen. Die Ungewissheit für die Mitarbeitenden des Spitals dauert somit weiter an – für einige nun definitiv zu lange.

Dem Personal fehlt eine Perspektive – Neuanstellungen kaum mehr möglich

Die personelle Situation habe sich in den letzten Wochen «markant verschärft», sagt Sennhauser. Nach dem Scheitern des geplanten Zentrums sei eine während zweier Jahre mit verschiedenen Partnern erarbeitete Zukunftsperspektive weggebrochen. Seither seien mehrere Kündigungen eingetroffen. Bereits zuvor hatte die Fluktuationsrate über 20 Prozent betragen. Und:

«Die Stellen können wegen der ungewissen Zukunft kaum mehr besetzt werden.»

Sennhauser sagt deshalb:

«Damit ist eine qualitativ genügende und sichere Versorgung und Behandlung der Patientinnen und Patienten gefährdet.»

Der Verwaltungsrat der St.Galler Spitalverbunde hat deshalb entschieden, das Spital Wattwil weit früher, als ursprünglich geplant, zu schliessen. Ziel sei es, möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Stelle an einem anderen Spitalstandort anzubieten, sagt Sennhauser. Kündigungen seien jedoch «unvermeidbar».

Stationäre Versorgung der Toggenburger Bevölkerung gefährdet?

Das Sterben des Spitals Wattwil beginnt allerdings bereits Mitte September. Dann wird der Betrieb der Überwachungsbetten eingestellt, Mitte Dezember wird eine der beiden Bettenstationen aufgehoben. Wie bleibt da die Versorgung der Toggenburger Bevölkerung gewährleistet? Am Spital Wil sind 15 zusätzliche Betten geplant, vor allem für Patientinnen und Patienten der Akutgeriatrie. Ein Erweiterungsbau war in Wil mit Blick auf die Schliessung von Wattwil eh geplant gewesen – aber eben erst auf Sommer 2023 und als Provisorium. Denn über die definitive Zukunft des Spitals Wil ist noch nicht entschieden. Nun müssen zügiger neue Betten zur Verfügung stehen. Dies sei herausfordernd, sagt denn auch Sennhauser. Doch dank der geplanten Modulbauweise sei es möglich. Er ist überzeugt:

«So kann die stationäre Versorgung des Toggenburgs sichergestellt werden.»

Der Verwaltungsrat tönt eine weitere, schmerzhafte Entwicklung für das Toggenburg an: Es wird geprüft, die anerkannte Alkoholkurzzeittherapie künftig am Spital Linth anzubieten. «Wir streben eine rasche Lösung an», sagt Sennhauser, «um einem Teil des Personals eine Perspektive geben zu können.» Damit tönt er auch an: Er mag nicht zuwarten, bis das konkrete Konzept der Gemeinde für die künftige Nutzung der Spitalliegenschaft vorliegt.

Wer bietet künftig was an in Wattwil? Ein erstes klärendes Gespräch

Bruno Damann, St.Galler Regierungsrat und Gesundheitschef. Bild: Ralph Ribi

Erste Aussagen dazu erhofft sich der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann noch diese Woche. Am Freitag findet nämlich das von ihm nach dem Scheitern der Solviva-Lösung initiierte Treffen mit der niedergelassenen Toggenburger Ärzteschaft, dem Spitalverbund Fürstenland-Toggenburg, dem Gemeinderat Wattwil, der Berit Klinik, der Psychiatrie St.Gallen Nord, der Spitex, dem Alters- und Pflegeheim Risi und der Ergo Toggenburg statt.

Aus dem Toggenburg und aus SP-Kreisen wurden in den letzten Tagen vermehrt Stimmen laut, die nach dem Scheitern der Wattwiler Nachfolgelösung ein stärkeres Engagement der Regierung fordern. Auf Unverständnis stiess auch, dass die Regierung keinen alternativen Vorschlag ausarbeitet. Die Regierung sei sich bewusst, dass die Gesundheits- und Notfallversorgung im Toggenburg sichergestellt sein müsse, sagt Damann.

«Wir werden den gesetzlichen Auftrag erfüllen.»

So soll am Freitag auch diskutiert werden, wie die niedergelassene Ärzteschaft in Absprache mit dem Spitalverbund Fürstenland-Toggenburg oder der Berit Klinik die Notfallversorgung in Zukunft gewährleisten kann. Wie stark wird sich der Kanton darüber hinaus in Wattwil noch engagieren? «Wir haben immer gesagt: Dort, wo die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gewisse Angebote nicht erbringen können, bieten wir Hand», sagt Sennhauser. Die Regierung möchte am Freitag auch die Abtretung der Spitalliegenschaft an die Gemeinde klären. Der Verkauf soll laut Damann zügig über die Bühne gehen.

Der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner war am Mittwoch ganztägig abwesend und für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.