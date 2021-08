Spital Walenstadt: Die wichtigsten Fakten zur Rettung

Spital Walenstadt Das Sarganserland kämpft für sein Spital und will es besser machen als das Toggenburg – Fragen und Fakten In 16 Monate will das Spital Walenstadt neu durchstarten – betrieben vom Kantonsspital Graubünden. Vor wenigen Tagen startete die zweite Projektphase: Jetzt geht es ums Eingemachte, um die künftigen medizinischen Leistungen, um die finanziellen Belastungen für die Sarganserländer Gemeinden. Regula Weik 23.08.2021, 05.00 Uhr

Das Spital Walenstadt möchte am 1. Januar 2023 neu durchstarten, dannzumal betrieben vom Kantonsspital Graubünden. Bild: Schiess Hanspeter

Spazierende, spielende, geniessende Menschen am Seeufer. Fröhliche, sich zuprostende Gäste in den Gartenrestaurants. Was für ein Sommerabend – am Walensee. Die Einladung ist schnörkellos, nüchtern: «Informationsanlass der Stadtner Ortsparteien». Ein letzter Blick zur Sarganserländer Riviera, dann geht's die Treppe zum «Seehof»-Saal hoch. Mit jeder Stufe wird das Stimmengemurmel lauter. Und dann: Die Stühle sind fast restlos besetzt. Was drängt die Leute an diesem lauen Abend in einen Saal? Die Zukunft des Spitals Walenstadt.

Das Spital Walenstadt soll am 1. Januar 2023 neu starten – dannzumal betrieben vom Kantonsspital Graubünden und nicht mehr als St.Galler Spital. Auch Grundstück und Spitalliegenschaften werden nicht mehr dem Kanton St.Gallen gehören: Neu sind die Sarganserländer Gemeinden deren Besitzerinnen.

Das Spital Walenstadt soll bestehen bleiben – und zwar langfristig. Damit das gelingt, muss es auch langfristig wirtschaftlich und kostendeckend arbeiten – «das ist heute nicht gegeben», sagt Arnold Bachmann, Projektleiter «Zukunft Spital Walenstadt». Er war bis Ende Juli als CEO des Kantonsspitals Graubünden tätig. Scheitert der Rettungsplan, werden die Lichter gelöscht.

Mehrere Absichtserklärungen sind unterzeichnet. In der vor kurzem gestarteten Projektphase 2 geht es nun ums Eingemachte. So um die Frage, was künftig in Walenstadt noch angeboten wird, angeboten werden kann. Es wird nun ein Antrag für einen Leistungsauftrag für die St.Galler Spitalplanung 2023 gestellt. Und es müssen finanzielle Fragen geklärt werden: Wie stark beteiligen sich die einzelnen Gemeinden am Kauf der Spitalimmobilie? Wie hoch ist die Pacht für das Kantonsspital Graubünden? Die Antworten sollen bis Mai 2022 auf dem Tisch liegen. Danach beginnt die entscheidende Schlussphase, in der alle Player ihr definitives «Go» geben müssen. Auch das St.Galler Kantonsparlament muss den Plänen zustimmen.

Was künftig am Spital Walenstadt angeboten wird, bestimmt das Kantonsspital Graubünden. «Dazu kann ich heute noch nichts sagen», so Hugo Keune, neuer CEO des Kantonsspitals Graubünden. Klar ist: Anpassungen werden nötig sein. Die St.Galler Regierung stehe hinter dem Projekt, sagt Gesundheitschef Bruno Damann. «Doch bei den Angeboten reden wir nicht drein.» Und er versichert: St.Gallen werde Walenstadt bei den Leistungsaufträgen keine Steine in den Weg legen – so die Auflagen wie etwa Fallzahlen oder Wirtschaftlichkeit erfüllt seien.

Es werde nicht jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter bleiben können, sagt Hugo Keune, CEO des Kantonsspitals Graubünden. Das Projekt mit Graubünden ist derzeit allerdings die einzige Alternative. Scheitert es, schliesst St.Gallen das Spital.

Die Rede ist von einem Kaufpreis für die Gemeinden von 8,3 Millionen Franken. Der Preis ist nicht übertrieben – oder «quasi eine Mitgift», wie es der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann formuliert. Der Bilanzwert des Bodens betrug Ende 2020 nämlich 6,4 Millionen Franken, jener der Gebäude 11,4 Millionen. Unbestritten ist: Die Liegenschaft muss saniert werden. Das werden die Gemeinden als neue Eigentümerinnen zu leisten haben. Die Schätzungen gehen von bis zu 50 Millionen notwendigen Investitionen aus, verteilt über mehrere Jahre.

Die Meinungen, welches Risiko die Gemeinden eingehen, gehen auseinander. Hocken sie eines Tages auf einem ungenutzten Spital? Was geschieht, wenn es in 10, 15 oder 20 Jahren in Walenstadt doch kein Spital mehr geben wird? «Was in 20 Jahren ist, kann niemand sagen», antwortet Christoph Gull, Gemeindepräsident von Flums und Vertreter der Gemeinden im Projektausschuss. Falls dies eintrete, müssten sie sich überlegen, «wie wir die Liegenschaft neu nutzen wollen». Und er fügt an: «Das Hauptrisiko trägt das Kantonsspital Graubünden». Es ist für den Betrieb verantwortlich und «müsste dann auch für eine geordnete Schliessung des Spitals sorgen».

Fragen an dem Abend, aber auch in Leserbriefen zeigen: Es kursiert in der Gegend ein Missverständnis. Die Gemeinden werden das Spital besitzen. Sie werden es aber nicht betreiben – «Wie auch? Wir haben keine Ahnung davon», sagt Christoph Gull, Gemeindepräsident von Flums. Welche medizinischen Leistungen künftig in Walenstadt angeboten werden, bestimmt Graubünden. Die Gemeinden können da nicht mitreden.

Das Wichtigste für wohl die allermeisten in der Region: Es soll langfristig eine gute Gesundheitsversorgung sichergestellt werden. Darüber hinaus ist das Spital ein wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsort im Sarganserland – und es generiert laut Projektleiter eine Wertschöpfung von ungefähr 32 Millionen Franken pro Jahr für die Region.

Auch wenn die Zeichen derzeit gut stehen: Definitiv entschieden ist noch gar nichts. Die Sarganserländer sind gebrannte Kinder: Sie haben schon mehrfach Abbau, Verschiebungen oder Einschränkungen von Leistungen erlebt. Droht dies nun auch bis zum Abschluss des Projekts? Ziel sei, den Spitalbetrieb während der Projektdauer sicherzustellen, versichern die Verantwortlichen. Es gehe nun darum, die knapp eineinhalb Jahre noch zu überbrücken, sagt Gesundheitschef Bruno Damann.

Die Zeit ist wacker fortgeschritten, doch kein unruhiges Hin- und Herrutschen auf den Stühlen. Die Besucherinnen und Besucher hören aufmerksam zu, nicken zustimmend, stellen sachlich Fragen. Spürbar ist: Das Spital ist den Sarganserländern nah – und umgekehrt.

Die Geschlossenheit des Sarganserlands sei nötig. Nur geeint könne das Projekt gelingen. Die Botschaft war wohl an Bad Ragaz gerichtet; die Gemeinde steht als Einzige abseits. Und: Auf der andern Seite der Churfirsten finde sich ein negatives Beispiel dafür, was passiere könne, wenn sich eine Region nicht zusammenfinde. Nur wenige Tage vor dem Anlass in Walenstadt wurde bekannt: Das Spital Wattwil wird bereits nächsten Frühling geschlossen – eineinhalb Jahre früher als ursprünglich geplant.