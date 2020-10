Ostschweizer Spitäler stossen an ihre Grenzen: Das Gesundheitspersonal wird von der Quarantänepflicht befreit Sofern sie keine Symptome zeigen, wird das Gesundheitspersonal von der Quarantänepflicht ausgenommen. Damit will der Kanton einen Personalmangel im Spital verhindern. Auch auf der Intensivstation spitzt sich die Lage zu, weshalb Operationen verschoben werden. Sabrina Manser 30.10.2020, 05.00 Uhr

Ab sofort muss unentbehrliches Gesundheitspersonal im Kanton

St. Gallen nicht mehr in Quarantäne, dafür gelten erweiterte Hygienemassnahmen.

Am Dienstag informierte das Kantonsspital St. Gallen intern, dass Spitalmitarbeitende in Absprache mit dem Kantonsarztamt von der Quarantänepflicht befreit sind, sofern sie symptomfrei sind. Entsprechende Schreiben liegen der Redaktion vor. Auf Anfrage bestätigt Philipp Lutz, Medienbeauftragter des Kantonsspitals St. Gallen, dass Teile des Kaders über die Quarantäneerleichterung informiert wurden. Betroffene Mitarbeiter würden durch den Personalärztlichen Dienst informiert.

In der Mitteilung an das Kader heisst es: «Das KSSG ordnet mit Übereinstimmung des Gesundheitsdepartements nach Expositionen während der Arbeit, im privaten Haushalt oder nach Aufenthalten in Risikogebieten keine Quarantänen mehr an.» Dies sei an der Sitzung der Taskforce besprochen worden. Im privaten Bereich würden die Quarantänevorschriften nach wie vor gelten. Weiter heisst es:

«Die exponierten Mitarbeiter werden aber weiterhin überwacht und bei Symptomen getestet.»

Die Regelung gelte für das medizinische Personal und für Personen, die zur Aufrechterhaltung des Spitalbetriebs zwingend notwendig seien.

Lockerung gilt für Gesundheitspersonal im ganzen Kanton

Die beschlossenen Massnahmen stützen sich laut Mediensprecher Lutz auf ein Informationsschreiben des Kantonsarztamts St. Gallen. Die Mitteilung wurde am Dienstag an sämtliche Ärzte im Kanton verschickt. Darin wird festgehalten, dass die epidemiologische Entwicklung und die damit verbundene Zunahme von Personal in Isolation und Quarantäne zu grossen Ausfällen geführt haben. Und weiter:

«Die Aufrechterhaltung des Betriebs ist teilweise unmöglich.»

Deshalb soll für dringend benötigtes Personal auf Antrag des Arbeitgebers eine Befreiung von der Quarantäne gewährt werden können. Der Kanton St. Gallen konnte am Donnerstag zu diesem Schreiben keine Stellung nehmen.

133 Covid-19-Patienten im Spital, 16 auf der Intensivstation

Philipp Lutz, Medienbeauftragter des Kantonspitals St.Gallen Bild: PD

Mediensprecher Lutz sagt:

«Die zunehmende Anzahl von Spitalmitarbeitenden in Quarantäne erfordert diese Massnahme.»

Am Donnerstagmorgen seien auf der Intensivstation elf Covid-19-Patienten betreut worden, weitere 52 bestätigte Covid-19-Patienten seien auf den Stationen. Im ganzen Kanton werden insgesamt 133 Covid-19-Patienten im Spital behandelt, davon sind 11 mit Beatmung und 5 ohne Beatmung auf der Intensivstation.

Was laut Lutz derzeit oft vergessen werde: «In unserem Zentrumsspital behandeln und betreuen wir gleichzeitig täglich mehrere hundert Patientinnen und Patienten, die an ganz unterschiedlichen Erkrankungen oder Verletzungen leiden.»

«Wir sind in allen Bereichen sehr gut ausgelastet.»

Das Dreistufenmodell des Spitals sieht vor, dass es weitere Massnahmen brauche, wenn zwölf Covid-19-Patienten intensivmedizinisch betreut werden müssen. Dies sei gestern der Fall gewesen, sagt Lutz.

Operationen werden verschoben

Mit der Quarantänelockerung ist das Problem des Personalmangels noch nicht gelöst. Um entsprechendes Personal freizuspielen, werden laut Lutz ab nächster Woche Wahleingriffe sowie nicht dringliche Eingriffe, die Intensiv- oder Beatmungskapazitäten benötigen, reduziert. Die Quarantäneerleichterung sei eine von vielen zwingenden Massnahmen in der aktuellen Situation.

Für die Patienten soll die Auflösung der Quarantänepflicht kein Risiko darstellen. Lutz sagt:

«Als Patient ist man wohl kaum an einem anderen Ort besser vor einer Ansteckung geschützt als in einem Spital. Das gilt auch weiterhin.»

Die psychische Belastung des Pflegepersonals steigt

Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin des Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner der Sektion

St. Gallen, Thurgau, Appenzell Bild: PD

«Die Quarantänelockerung hat es schon in der ersten Welle gegeben», sagt Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin des Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner der Sektion St. Gallen, Thurgau, Appenzell. Es liege in der Verantwortung des Arbeitgebers, dass Mitarbeitende richtig zu den Hygienestandards geschult und instruiert werden. Wohlfender sagt:

«Wir haben einen akuten Mangel an Pflegefachpersonal, der jetzt deutlich sichtbar wird, und eben solche Erleichterungen sind nötig, um die Gesundheitsversorgung sicherzustellen.»

Dennoch kritisiert Wohlfender: «Arbeiten dürfen die Mitarbeitenden, aber um den Häuserblock laufen nicht.» Damit fehlten Möglichkeiten zur Regeneration. «Die psychische Belastung steigt weiter.» Gegen die Arbeitsbedingungen und die Belastung des Pflegepersonals formierte sich gestern in der St. Galler Innenstadt Widerstand von Berufsverbänden und Gewerkschaften (siehe Box).

Protestaktionen für das Pflegepersonal Am Donnerstagnachmittag hat das Pflegepersonal in der Innenstadt in St. Gallen eine Menschenkette gebildet. Mit dieser Aktion protestieren Gewerkschaften und Verbände mit dem Pflegepersonal für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen. Die Unia, die Syna, der VPOD und der Berufsverband der Pflegefachleute (SBK) fordern als «Bündnis Gesundheit» höhere Löhne, verlässliche Arbeitspläne und Ruhezeiten, mehr Rechte am Arbeitsplatz sowie dieses Jahr einen zusätzlichen Monatslohn als Coronaprämie. Protestaktionen sind in der ganzen Schweiz geplant. Am Donnerstagabend wird in St. Gallen zudem eine Podiumsdiskussion durchgeführt.

Auch im Thurgau gelten lockere Quarantänepflichten

Marc Kohler, CEO Spital Thurgau AG Bild: Donato Caspari

Auch im Kanton Thurgau sei es mit der Personalsituation deutlich enger geworden, sagt Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. Weiter sagt der CEO: «In der aktuell schwierigen Situation können wir die Patientinnen und Patienten nach wie vor angemessen behandeln und betreuen.» Auch hier gilt die Regelung:

«Negativ Getestete ohne Symptome werden bei uns konsequent durch den Personalärztlichen Dienst abgeklärt und systematisch beurteilt.»

Bei effektiv geringem Risiko würden Mitarbeitende, mit spezifischen Schutzmassnahmen und soweit unabdingbar, eingesetzt werden. Ausserhalb der Arbeitszeit gelte die Heimisolation. Ebenso sagt Kohler:

«Bis jetzt können wir praktisch alles wie geplant durchführen, und wir versuchen, das auch so aufrechtzuerhalten.»

Verschiebungen von Behandlungen würden teilweise auch grössere medizinische Risiken bergen.