Spielfreudige Musiker und «Chrampfer» in rosa Shirts: Gelungener Start für die 31. Jazztage Lichtensteig Die 31. Jazztage Lichtensteig eröffneten am Freitagabend mit viel Publikum und Musikern in bester Spiellaune. Der Headliner «Niedeckens BAP» brachte bis ein Uhr morgens die Hauptgasse zum Tanzen. Ein Wochenende mit zahlreichen musikalischen Höhepunkten steht an. Sascha Erni

Die Musiker von Niedeckens BAP fühlten sich sichtlich Wohl an den 31. Jazztagen in Lichtensteig. (Bild: Sascha Erni)

Der bange Blick auf die verschiedenen Wetter-Handyapps blieb unbegründet: Am 9. August sorgte die Sonne für heisses Sommerwetter. Bereits um 18 Uhr, als die Wattwiler Jugendband «CMC’s» die 31. Jazztage mit einem energievollen Auftritt eröffnete, tummelten sich an die Tausend Gäste mitten in der Lichtensteiger Altstadt. Genaue Zahlen stehen noch aus, aber bereits am Freitagabend dürfte das beliebte Toggenburger Musikfestival an seiner Rekordmarke gekratzt haben. Das lag sicher auch am Headliner, der Deutschrockband «Niedeckens BAP» aus Köln.

Musikalische Reise durch die Jahrzehnte

«Unfassbar, unvergleichbar! Wir hätten damit nicht gerechnet!», begrüsste Bandleader Wolfgang Niedecken spätnachts die proppenvolle Hauptgasse, um dann mit seinen acht Co-Musikerinnen und Co-Musikern fast zwei Stunden entspannt auf der Hauptbühne abzurocken. Den Hit «Verdamp lang her» sparte sich Niedeckens BAP natürlich für die Zugabe auf. Aber bis dahin sollte es eine Reise quer durch die Jahrzehnte werden, unverkrampft, druckvoll und nicht ohne Humor.

Wolfang Niedecken hatte die Tage zuvor das Städtchen besucht und die Aufbauarbeiten hautnah miterlebt. Während einer seiner Ansagen lachte er ins Mikrofon:

«Wir haben alle ein neues Wort gelernt: Chrampfer!»

Die freiwilligen Helfer der Jazztage, die dieses Jahr mit rosaroten «Chrampfer»-T-Shirts ausgestattet sind, nahmen den Gruss gerne entgegen.

«Wir sparen uns jetzt den Scheiss»

Die Stimmung vor der Hauptbühne erreichte den Siedepunkt, und nach den zwei Zugaben («Wir sparen uns jetzt den Scheiss mit dem von der Bühne Runtergehen und wieder Hochkommen», so Niedecken) feierte die Menge weiter.

Beim Bier in der Hauptgasse, Drinks im «Soul Kitchen», der Jam Session im «Café Huber» und auf dem Dancefloor im «Rathaus für Kultur» werden wohl einige neue Freundschaftsbanden geschmiedet worden sein. Ein gelungener Start für die Jazztage Lichtensteig; am Samstag dürfen dann Formationen wie Lo&Leduc und Marc Sway zeigen, was sie auf dem Kasten haben.