SPIELBANKEN-BOOM Die Casinos in Liechtenstein sind der Jackpot für den Staat: Heute sind es fünf, bald sollen es zehn sein Nur wenige Jahre nach der kontrollierten Öffnung des Geldspielmarkts sind die Spielbanken in Liechtenstein heute bereits volkswirtschaftlich relevant: Fünf amtlich bewilligte Casinos spielen nahezu

30 Millionen Franken in die Staatskasse, fünf weitere sind geplant. Christoph Zweili 23.04.2021, 05.00 Uhr

Am Montag öffnen die Casinos in Liechtenstein nach vier Monaten wieder ihre Türen. Bild: Corinne Glanzmann

Roulette, Ultimate Texas Hold’em, Blackjack, Poker und nicht weniger als 830 Geldspielautomaten: Im Kleinstaat Liechtenstein ist die Dichte der Glücksspielbetriebe bereits europaweit rekordverdächtig, bezogen auf die Zahl der Einwohner gar weltweit. Bisher rollt der Rubel in fünf staatlich bewilligten Spielbanken in Ruggell, Schaanwald, Triesen, Gamprin-Bendern und Balzers. Und für fünf weitere gibt es Pläne.

Im ehemaligen Gebäude des Labor Risch in Schaan steht mit der Bestwin AG eine Konkurrentin in den Startlöchern, noch bevor das Casino Maximus im gleichen Ort seine Pforten geöffnet hat. Erhielte auch Bestwin eine Genehmigung vom Amt für Volkswirtschaft, wäre es die siebte Spielbank im Land – und eben, wohl kaum die letzte.

Die seit 20. Dezember 2020 pandemiebedingt geschlossenen Casinos öffnen ihre Pforten wieder am kommenden Montag – sie sind nicht nur ein lukratives Geschäft für die Betreiber, sondern auch eine Geldmaschine für den Staat und die Gemeinden, denen die Geldspielabgaben aus dem inzwischen vollständig liberalisierten Geldspielgesetz zufliessen. 2019 erzielten die Casinos Admiral (Ruggell), Austria (Schaanwald), Admiral (Triesen) und Grand Casino (Gamprin-Bendern) Bruttospielerträge in der Höhe von rund 80 Millionen Franken – die Geldspielabgabe betrug rund 29,8 Millionen Franken (Vorjahr 19,4), 2020 flossen erneut rund 27 Millionen Franken in die Staatskasse - eine Zweckbindung gibt es nicht.

Viel mehr Einnahmen als erwartet

Der Staat selber hatte den Boom mitten in einer Sparphase ausgelöst, als er 2009 in einem ersten Schritt das seit 1949 bestehende Glücksspielverbot aufhob. 2016 wollte er mit einer «kontrollierten Öffnung des Geldspielmarktes» Mehreinnahmen erzielen, dies durch ein verändertes Zulassungssystem weg von einer Konzessionsvergabe hin zu einer polizeilichen Bewilligung. Mit dem Systemwechsel wurde auch der Abgabesatz für die Spielbanken erhöht. Diese Rechnung geht auf – und wie: Der damals erwartete Betrag von höchstens drei Millionen Franken wird inzwischen um das Zehnfache übertroffen – Tendenz steigend.

2017 eröffneten die ersten zwei Spielbanken, 2019 zwei weitere, 2020 stiess eine fünfte dazu. Entgegen anfänglicher Prognosen hat die Casinobranche damit für das Fürstentum innert weniger Jahre eine relevante volkswirtschaftliche Bedeutung erlangt – 2020 betrug die Abgabe der Casinobranche ungefähr ein Fünftel der Steuereinnahmen des Finanzplatzes Liechtenstein.

Wird Liechtenstein die Geister, die es rief, nicht mehr los?

Dass immer mehr Glücksspieler ihr Glück im «Las Vegas am Alpenrhein» suchen, beobachtet die Bevölkerung mit gemischten Gefühlen. Kritiker sagen, dass das erstarkte Liechtenstein heute kein armes Land mehr und daher auf die Abgaben aus den Casinos nicht mehr angewiesen sei. Anfragen um Casino-Bewilligungen hatte es zwar schon weit früher gegeben, diese wurden aber trotz der damals schmal dotierten Staatskasse stets abgelehnt – um der Spielsucht nicht Vorschub zu leisten. Davon ist heute keine Rede mehr.

Wird das kleine Land am Rhein die Geister, die es rief, nun nicht mehr los? Die Regierung läuft offenbar in Zeiten der Covid-19-Pandemie nicht einfach sehenden Auges ins Verderben: Im November 2019 beschloss sie, die Behandlung von Anträgen betreffend Konzessionsvergaben von Online-Geldspielen bis Ende 2023 auszusetzen. Sie will laut eigener Aussage vor dem Hintergrund der dynamischen Marktentwicklung des terrestrischen Geldspiels in Liechtenstein weiter Erfahrungen sammeln und die Zeit nutzen, um die Entwicklung im Online-Geldspielbereich in den Nachbarländern, vor allem in der Schweiz, zu beobachten, wie sie mitteilte.

Um einer Rufschädigung des Landes durch die stetig wachsende Zahl von Casinos vorzubeugen, wird der Ruf nach einer Anpassung des Geldspielgesetzes dennoch immer lauter. So reichte etwa die Vaterländische Union 2019 ein Postulat «zur Gestaltung einer grössenverträglichen Casino-Landschaft Liechtenstein» ein, das der Landtag zuerst an die Regierung überwies, das dann später aber abgeschrieben wurde. Auf eine parlamentarische Initiative der Freien Liste zur Erhöhung der Geldspielabgabe trat der Landtag später nicht ein.

Zufall oder nicht: Nach einer Bombendrohung per E-Mail machten die Casinos 2019 erneut Schlagzeilen. Am 30. Dezember wurden alle Spielbanken in Liechtenstein evakuiert, am 2. Januar wurde die Spielbank in Schaanwald erneut bedroht. Bomben fanden die Einsatzkräfte erneut keine. Auch der Täter blieb unbekannt.

Zahl der Spielsperren steigt

Mit der steigenden Zahl der Casinos steigt auch die Zahl der gesperrten Spieler: Ende 2018 wurden 940 Spielsperren registriert, Ende 2019 waren es 1828, wie das «Volksblatt» kürzlich feststellte. Per Ende 2020 meldete das zuständige Amt für Volkswirtschaft 2366 Sperren, davon 2160 Selbstsperren und 206 angeordnete Sperren. Gemäss offiziellen Angaben wurden die 2020 auf liechtensteinische Initiative aufgenommenen bilateralen Gespräche mit der Schweiz über einen Austausch von Daten über gesperrte Spieler covid-19-bedingt unterbrochen. Im März 2021 seien die Gespräche mit dem schweizerischen Bundesamt für Justiz wieder aufgenommen worden, heisst es beim Amt für Volkswirtschaft:

«Ziel ist es, den gegenseitigen Datenaustausch in einem bilateralen Staatsvertrag zu regeln.»

Experten gehen davon aus, dass sich die monatelang geschlossenen Casinos positiv auf Menschen mit einer Spielsucht auswirken können, weil es zu einem Unterbruch der Gewohnheiten komme.