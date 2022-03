Spendenaktion Die Bilanz der Spendenaktion: «Wir machen diese Aktion alle ehrenamtlich und stecken jede freie Minute in dieses Projekt» In der vergangenen Woche wurden zwei Spendenaktionen für ukrainische Flüchtlinge im Kanton St.Gallen ins Leben gerufen. Nach dieser ersten Woche ziehen wir eine Bilanz. Olivia Jasek 04.03.2022, 19.35 Uhr

Verschiedene Organisation sammeln Spenden für Geflüchtete. Ralph Ribi

Diese Woche wurden an verschiedenen Orten Spenden für ukrainische Flüchtlinge gesammelt. Unter anderem der Kanton St.Gallen im Kreuzbleiche-Quartier und eine von HSG-Studenten organisierte Aktion im Hektor. Wir ziehen eine Bilanz nach der ersten Woche.

Von Dienstag bis Donnerstag sammelte der Kanton im Verwaltungsgebäude an der Mingerstrasse 2 Hilfsgüter von Spendern. Gefragt waren vor allem Decken und weitere wintertaugliche Artikel für die Geflüchteten. Es spendeten Privatpersonen sowie Zivilschutzorganisationen und Privatfirmen. Diese Spenden wurden mit Lastwagen an die Grenze zwischen Rumänien, Polen und der Ukraine gebracht.

Der Kanton kann eine positive Bilanz aus der Spendenaktion ziehen. «Die Erwartungen, welche das Team hatte, wurden übertroffen», sagt Jörg Köhler, Leiter des kantonalen Amts für Militär und Zivilschutz. Das Team habe einen hervorragenden Einsatz geleistet. Bis zum Ende der Aktion am Freitagabend werden gemäss Köhler etwa 150 Einsatztage des Teams zusammengekommen sein. Es wurde von der Bevölkerung aus dem ganzen Kanton gespendet, der Aufruf hatte sogar Süddeutschland und Nachbarkantone erreicht.

Es mussten zusätzliche Paletten organisiert werden, viermal mehr als budgetiert. Köhler geht davon aus, dass bis zum Schluss etwa 110 Tonnen Hilfsgüter zusammenkommen werden. Die erste Hälfte ist schon auf dem Weg zu den Geflüchteten. Der Rest wird in der nächsten Woche transportiert. Der Kanton sei sehr glücklich mit dem Ausgang dieser Aktion, sagt Köhler. Der Zweck der Soforthilfe sei erfolgreich geleistet worden.

«Nun ist der Zeitpunkt gekommen, die Hilfslieferungen etablierten Organisationen zu überlassen und uns auf neue Aufgaben, die mit der Flüchtlingssituation einhergehen, zu konzentrieren.»

Lagerhalle schon voll

Eine andere Spendenaktion wurde von HSG-Studenten in der Lagerhalle Hektor organisiert. Auch sie starteten mit ihrer Aktion «St.Gallen Helps Ukraine» am Dienstag. Ab diesem Sonntag werden sie keine Sachspenden mehr annehmen. Da die St.Galler Bevölkerung so viel gespendet hat, dass die gesamte Lagerhalle schon gefüllt ist, wie Frederick Mangold, einer der Organisatoren, bestätigt.

Diese Aktion wird von Studenten koordiniert, welche das Studium mit ihr unter einen Hut bringen müssen. «Es ist nicht alltäglich, dass ein Krieg inmitten Europas herrscht. Wir machen diese Aktion alle ehrenamtlich und stecken jede freie Minute und jeden freien Gedanken in dieses Projekt», sagt Mangold.

Es gebe klar auch Abstriche, die gemacht werden müssten, um die Aktion zu organisieren. Aber es liege ihnen am Herzen, den Menschen zu helfen, die auf brutalste Weise bombardiert und beschossen würden.

Auch bei dieser Spendenaktion war die Stimmung überwiegend positiv, sagt Mangold, doch es seien auch emotionale Momente vorhanden gewesen. «Vor allem wenn Spender Freunde oder Familie in der Ukraine hatten.» Die Bilanz dieser Aktion ist ebenfalls positiv. Aktuell zählt das Team ungefähr 500 Umzugskartone und 100 Säcke an Gütern.

Gespendet wird auch bei dieser Aktion vorwiegend von Privatpersonen, welche die Hilfsgüter in die Lagerhalle bringen. Am meisten wurden bei dieser Aktion Kleider und Textilien gespendet, sogar so viele, dass das Team dazu aufrufen musste, keine Textilien mehr zu bringen. Wichtig sind momentan Medikamente, welche dringend benötigt werden.