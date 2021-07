Spaziergang Es muss nicht Ascona sein: Das sind die schönsten Uferpromenaden der Ostschweiz Flanieren, eine Glace essen, übers Wasser schauen: An diesen acht Orten in der Ostschweiz befinden sich die schönsten Uferwege. Jolanda Riedener 24.07.2021, 05.00 Uhr

Schlendern, spazieren, bummeln oder flanieren: Das macht besonders an Seepromenaden Freude. Wir haben acht Ostschweizer Spaziermeilen an Seen und Flüssen zusammengetragen und sagen Ihnen, was es dort zu sehen und erleben gibt.

Die acht Uferpromenaden auf einen Blick:

Rheinpromenade Diessenhofen

Das Städtli aus dem Mittelalter befindet sich an der Grenze zu Deutschland. Bild: Andrea Stalder (Diessenhofen, 30. November 2016)

Nicht nur entlang des Bodensees gibt es schöne Uferpromenaden. Auch Flüsse haben ihren Reiz. Der Rhein bildet beim Städtli Diessenhofen die natürliche Grenze zu Deutschland. Von der Rhybadi lässt es sich durch den historischen Ort spazieren: vorbei an der Rheinbrücke und über den Geisslibach. Das Museum für Kunst und Wissen befindet sich an diesem Weg. Hier legt auch das Kursschiff ab in Richtung Schaffhausen oder Kreuzlingen.

Einkehren: Das Gilde-Restaurant Unterhof sei «der schönste Platz am Rhein», heisst es auf der Website des Lokals. Nicht direkt am Ufer, dafür im Städtli Diessenhofen gibt es weitere Einkehrmöglichkeiten. Den Hunger stillen kann man in mehreren Pizzerias und Bäckereien.

Kreuzlingen: Rund um die Seeburg

Spazieren und Geniessen: an der Seepromenade in Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari (Kreuzlingen, 26. Juni 2021)

An der Kreuzlinger Seepromenade gibt es einiges zu entdecken. Nahe gelegen am Bahnhof Hafen befindet sich die grossen Parkanlage. Hier gibt es neben einem Abenteuerspielplatz ein Tierpark und ein Aussichtsturm. Auch das Seemuseum, das Schloss Seeburg oder der Bootshafen sind ein Besuch wert. In der Nähe des Bootshafens gibt es eine Hollywoodschaukel, von der aus man einen tollen Blick aufs Wasser hat. Etwas weiter östlich kann man sich an heissen Tagen im Schwimmbad Hörnli abkühlen.

Einkehren: Restaurants und Verpflegungsmöglichkeiten gibt es an der Kreuzlinger Seepromenade reichlich. Neben dem Restaurant Seeburg ist das Restaurant Fischerhaus eine bekannte Adresse.

Romanshorn: Kunst mit Blick auf den See

Der Asco-Brunnen ist ein Hingucker auf der Romanshorner Seepromenade. Reto Martin (Romanshorn, 6. Juni 2016)

Vom Hafenpark bis zum Seebad lässt es sich in Romanshorn angenehm spazieren. Ein Blickfang sind die Skulpturen beim Asco-Brunnen. Das Museum am Hafen befindet sich in Richtung Fährhafen. Beim Bootshafen gibt es Hotels und Restaurants. Dort befindet sich auch eine Aussichtsplattform. Der Spazierweg führt anschliessend weiter Richtung Seebad. Unterwegs gibt es einen Spielplatz.

Einkehren: Das Restaurant Mole befindet sich beim Romanshorner Bootshafen und ist bekannt für Pizzas. In der Nähe gibt es noch die Restaurants Panem und Seapoint.

Arbon: Reichlich Platz und viele Attraktionen

Die Seepromenade in Arbon lädt zu jeder Jahreszeit zum Flanieren ein. Bild: Ralph Ribi (Arbon, 4. April 2021)

Besonders zu empfehlen ist die Promenade zwischen Hafen und Schwimmbad Arbon. Die gepflegte Uferanlage bietet reichlich Platz zum Flanieren und Verweilen, sei es auf dem Rasen, einem Bänkli oder der Betonplattform. Auf dem grossen Spielplatz bei der Schlosswiese toben sich Kinder gerne aus. Aber auch Erwachsenen bietet sich auf der grossen Wiese, wo jeweils das Summerdays Festival stattfindet, Platz für ein Ballspiel. Gegenüber befindet sich mit dem Saurer-Museum eine Sehenswürdigkeit. Danach gelangt man zum Schwimmbad. Etwas weiter westlich befindet sich ein Skatepark.

Einkehren: In den Sommermonaten gibt es hier verschiedene Essens- und Getränkestände. Mehrere Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe Richtung Altstadt. Wer sich lieber mit Selbstmitgebrachtem verpflegt, kann eine der vorhandenen Grillstellen benützen.

Rorschach: Entlang der südlichsten Bodenseebucht

Die Badhütte ist eine Attraktion an der Rorschacher Seepromenade. Im Sommer sind dort auch Nichtbadegäste im Restaurant willkommen. Bild: Urs Bucher (Rorschach, 7. Juni 2019)

Die Seepromenade in Rorschach gehört definitiv zu den belebteren Flaniermeilen am Bodenseeufer. Vor allem im Sommer ist der Spazier- und Radweg vom Würth-Haus, vorbei an den Rorschacher Wahrzeichen Kornhaus und Badhütte bis nach Goldach stark frequentiert. Dennoch empfiehlt sich ein Besuch auf der abwechslungsreichen Promenade: Beim Würth-Haus säumen Bänkli und Grillstellen die Kieswege zum Seerestaurant, Platanen spenden Schatten. Die Blumenbeete zwischen Seerestaurant und Pavillon werden regelmässig von der Stadtgärtnerei mit viel Hingabe gepflegt.

Einkehren: Vor allem in den Sommermonaten sind die Verpflegungsmöglichkeiten an der Promenade breit. Mit dem «Zeltwerk», «Pavillon am See», «Mio Mare», der «Kornhausbar», der «Badhütte» und dem Seecafé Arion ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das ganze Jahr geöffnet haben das Kunstcafé im Würth-Haus und das Seerestaurant. Auch die Restaurants an der Hafenmeile oder das Café La Vela sind das ganze Jahr hindurch offen.

Appenzell: Der Sitter entlang

In Appenzell kann man der Sitter entlang spazieren und die Aussicht geniessen. Bild: Imago

Man glaubt es kaum, aber auch Appenzell verfügt über eine Uferpromenade. Ausgangspunkt ist die Brücke bei der katholische St.Mauritiuskirche. Hier befindet sich auch ein besonderes Kunstwerk des Appenzeller Künstlers Roman Signer. Ein Metalltisch mit zwei Hockern, aus dessen Tischbeinen Wasser austritt und ihn für ein paar Sekunden in die Höhe hebt.

Auf dem Brauereiplatz gibt es Toiletten und einen Spielplatz. Ebenfalls am Brauereiplatz befindet sich das Besucherzentrum Brauquöll der Brauerei Locher. Dort gibt es ein Museum mit Shop. Danach führt der Spazierweg der Sitter entlang bis zur Appenzeller Badi.

Einkehren: Auf der anderen Seite des Sitterufers befindet sich die Gelateria am Bach. Die selbst gemachte Glace kann man sich dort jeweils nachmittags mitnehmen. Ganz in der Nähe der Brücke hat es auch eine Böhli-Bäckerei. Verschiedene Einkehrmöglichkeiten gibt es im Dorfzentrum.

Walenstadt: Am See mit Bergsicht

An der Seepromenade in Walenstadt gibt es einen Spielplatz. Bild: Mareycke Frehner (Walenstadt, 2. Juli 2018)

Der Walensee ist bekannt für sein kaltes Wasser. Seiner Schönheit kann das nichts anhaben: Eingebettet in die Berglandschaft, kann man am Seeufer in Walenstadt die Umgebung geniessen. Hier, wo auf der Walenseebühne jeweils im Juni und Juli Musicals aufgeführt werden, ist das Flanieren besonders schön. Weiter geht es zum Park und Hafen entlang der Seemühlestrasse. 2018 wurde hier mit dem «Spielerlebnis Walensee» der grösste Themenspielplatz der Schweiz eröffnet.

Einkehren: Direkt an der Promenade befindet sich das Strandlokal Neptun. Es öffnet den Betrieb nur bei schönem Wetter im Sommer. Ebenfalls an der Promenade liegt das Restaurant Seepromenade Walenstadt: Von der Terrasse aus blickt man direkt aufs Wasser.

Rapperswil-Jona: Südländisches Flair im Süden des Kantons

Blick auf die Rapperswiler Altstadt. Bild: Claudia Schildknecht (Rapperswil, 24. Juli 2018)

Die Seepromenade in Rapperswil verleiht der Stadt ein südländisches Flair. Spazieren kann man auf der Hafenmole, besonders schmuck ist aber die Bühlerallee vorbei am Kapuzinerkloster. Der Kapuzinerzipfel ist ein beliebter Aussichtspunkt. Auf den schattigen Bänkli kann man hier verweilen. Weiter geht es zum Seebad, vorbei am Lindenhofpark bis zum Spielplatz am Schloss. Ganz in der Nähe befindet sich auch das Stadtmuseum.

Er ist ein Wahrzeichen: Via Seedamm überqueren Autos den Zürichsee, für Fussgänger ist nebenan ein Steg errichtet worden.

Auf der Holzbrücke (links der Strasse) können Spaziergänger flanieren. Bild: Claudia Schildknecht (Rapperswil, 24. Juli 2018)

Einkehren: In Hafennähe gibt es einige Restaurants mit Blick aufs Wasser. Fastfood und Glace gibt es beim Fischmarktplatz.