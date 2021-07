St.Gallen: Wie sich der Wald fit für die Zukunft macht

Spaziergang Der Wald wird fit für die Zukunft – wie das geschieht, welche Baumarten dafür geeignet sind und wo die grössten Gefahren lauern Tausende tummeln sich im Wald: Tiere, Spaziergänger, Biker. Sie sind nicht die einzigen Herausforderungen für den Wald. Da sind auch Klimawandel, Trockenheit, Stürme. Auf einer Waldbegehung im Revier Rorschach-Sitter tauschen sich Waldbesitzer mit Förstern darüber aus, wie der Wald gezielt umgebaut werden muss, um die Zukunft meistern zu können. Urs Bader 26.07.2021, 05.00 Uhr

Bild: Ralph Ribi

Die Zukunft unseres Waldes beginnt jetzt. Oder sie hat bereits begonnen. Soll der Wald seine vielfältigen Funktionen – Holzlieferant, Hort der Artenvielfalt, Schutzwald, Erholungsraum – auch in 50 oder 80 Jahren noch erfüllen, müssen Waldeigentümer und Forstbehörden jetzt handeln. Das hat eine Waldbegehung für Waldbesitzerinnen und -besitzer im Forstrevier Rorschach-Sitter klar gemacht.

Tausende teilen sich den Wald

Das Revier gehört zur Waldregion 1, der nördlichsten von fünf Waldregionen im Kanton St.Gallen. Sie umfasst das Gebiet von Rorschach bis Wil und Kirchberg mit zehn Forstrevieren. Die Waldfläche von 9500 Hektaren teilen sich nicht weniger als 5000 Eigentümerinnen und Eigentümer. 60 Prozent der Fläche sind Privatwald. Beförstert, wie es im Fachjargon heisst, werden die Flächen von 13 Revierförstern und einem Regionalförster, in diesem Fall Raphael Lüchinger.

Rund 40 Waldbesitzerinnen und -besitzer haben sich an diesem Nachmittag auf Einladung der Waldregion am Rand des westlich von Muolen gelegenen Naturschutzgebiets Hudelmoos versammelt, um sich untereinander und mit «ihren» Förstern auszutauschen. Katrin Meier, Präsidentin des Waldrats der Region 1, der zuständig für deren strategische Führung ist, brachte bei ihrer Begrüssung die Herausforderungen stichwortartig auf den Punkt: Klimawandel, Zunahme von Extremereignissen wie Trockenheit und Stürme, Borkenkäfer, Eschentriebsterben, bedrohte Biodiversität.

Wälder werden gezielt umgebaut

Raphael Lüchinger,

Bild: Ralph Ribi

«Angesichts dieser Bedingungen ist das übergeordnete Anliegen der Forstwirtschaft überall in der Schweiz der gezielte Waldumbau hin zu artenreichen und stabilen Wäldern», erklärt Lüchinger auf dem Rundgang. Mischbestände seien stabiler gegenüber klimabedingten Folgen wie Sturm, Trockenheit und Hitze als Wälder, die von Fichten (Rottannen) dominiert werden, wie es vielerorts der Fall ist. Laubmischwälder sichern auf längere Sicht auch einen höheren Ertrag, weil sie das Produktionsrisiko verringern, wenn einmal eine Baumart ausfällt. Zudem garantieren sie eine insgesamt höhere Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit.

Und dieser gezielte Waldumbau beginnt schon mit der Jungwaldpflege. Förster-Praktikant Renato Stracka erklärt:

«Das ist das wichtigste Stadium, hier kann man den Baumbestand noch relativ einfach lenken.»

Von den gewünschten, klimafiten Baumarten müsse den vitalsten jungen Bäumen zum Durchbruch verholfen werden. Ein «Riesenproblem» seien dabei etwa wuchernde Brombeerstauden. Private Waldbesitzer weisen freilich darauf hin, dass diese Pflege mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden sei und ohne die Gewissheit, dass die Bäume dereinst auf dem Markt auch nachgefragt würden. Trotz dieser Vorbehalte – so gewinnt man als Laie zumindest den Eindruck – ist für die meisten privaten Besitzerinnen und -besitzer der Wald und seine Pflege vor allem auch eine Herzensangelegenheit.

Bild: Ralph Ribi

Dass auch später der Wald noch gezielt umgebaut werden kann, erläutert Revierförster Benjamin Gautschi am Beispiel eines vom Borkenkäfer befallenen Waldstücks mit einer Fichtenmonokultur.

«Die sind deshalb so attraktiv gewesen, weil viel Holz auf wenig Raum gewachsen ist und rasch ein grosser Ertrag da war.»

Gassenartig sind befallene Fichten aus dem Waldstück entfernt worden. Durch den nun neuen Lichteinfall werde der verbliebene Wald allmählich stabilisiert und eine kontrollierte natürliche Verjüngung sei nun möglich, sodass am Ende ein heute gewünschter Mischwald entstehe. «Das braucht allerdings Geduld und viel Zeit», sagt Gautschi.

Bild: Ralph Ribi

Die Baumarten der Zukunft

Auf der Waldbegehung wird von Eigentümern immer wieder gefragt, welche Baumarten es künftig denn vor allem sein sollen. «Beim Umbau der Wälder wird, wo möglich, mit Naturverjüngung gearbeitet; andernfalls müssen an den Standort angepasste Bäume gepflanzt werden», sagt Regionalförster Lüchinger. Die Fichte würde weiter eine Rolle spielen, aber nur in einem Mischwald. Und die Buche, eigentlich die Hauptbaumart in unseren Lagen, bekunde auf flachgründigen Standorten zwar vielleicht Mühe, werde vielerorts aber noch Jahrzehnte dominieren. Gefördert werden aber Arten, die gegenüber Trockenheit resistent sind, etwa Föhren, Lärchen, bestimmte Eichenarten oder auch Douglasien, ein Tannengewächs aus dem Westen Nordamerikas. Lüchinger hat aber auch Vorbehalte:

«Eine fremde Baumart in ein Ökosystem einzupflanzen, ist heikel, denn sie bringt unter Umständen auch neue Schädlinge mit.»

Die Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) untersuche deshalb in rund 50 Testpflanzungen, welche zukunftsfähigen Gastbaumarten für hiesige Wälder in Frage kommen. Auch im Kanton St.Gallen gibt es vier dieser Testpflanzungen, eine in der Waldregion 1 bei Gaiserwald.

Um den Wald fit für die Zukunft machen zu können, sollten Waldbesitzerinnen und -besitzer und Forstbehörden möglichst alle am gleichen Strick ziehen. Revierförster Sebastian Lanker sagt: «Gerade in kleinparzellierten Strukturen ist die Zusammenarbeit sehr wichtig.» Waldbesitzer zusammenzubringen und von einem gemeinsamen Ziel zu überzeugen, sei denn auch ein herausfordernder, aber auch schöner Teil seines Berufs.