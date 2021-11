St.Gallen will sparen und Steuern senken: Was Experten dazu sagen

Spardebatte Kanton St.Gallen hat vergleichsweise tiefe Personalkosten, will aber sparen und Steuern senken – die Einschätzung zweier Experten Das St.Galler Kantonsparlament entscheidet diese Woche gleichzeitig über ein 70-Millionen-Sparpaket und eine Steuersenkung. Zwei Experten für öffentliche Finanzen äussern sich. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 29.11.2021, 05.00 Uhr

Das Kantonsparlament wird unter anderem über Kürzungen bei Bildung und ÖV sowie einen Stellenstopp beim Staatspersonal entscheiden. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Vorzeichen sind verwirrend. Einerseits will der Kanton St.Gallen sparen - das Parlament behandelt diese Woche Entlastungsmassnahmen im Umfang von rund 70 Millionen Franken. Das Gleichgewicht in der Staatskasse wieder herstellen, lautet das Motto. Unter anderem sollen die Kantonsbeiträge für die Hochschulen und den öffentlichen Verkehr reduziert werden. Andererseits wollen SVP, FDP und Mitte gleichzeitig die Steuern senken – die finanzielle Lage sehe deutlich besser aus als noch Anfang Jahr. Mit einem verwendbaren Eigenkapital von 1,3 Milliarden Franken könne sich der Kanton diesen Schritt leisten. Auch in diesem Jahr nämlich fiel die Staatsrechnung - wie meistens - deutlich besser aus als budgetiert. Dennoch: Der Staat müsse effizienter werden, fordert etwa die FDP. Schon auf nächstes Jahr soll die Regierung neue Sparvorschläge machen, die explizit die Staatsverwaltung selber betreffen. Aufgaben überprüfen, Doppelspurigkeiten ausmerzen.

Personalkosten pro Einwohner: St.Gallen ist am drittgünstigsten

Doch wie dringlich sind diese Schritte? Umgerechnet auf die Wohnbevölkerung beträgt der Aufwand des Kantons St.Gallen pro Kopf jährlich rund 10600 Franken. Verglichen mit den anderen Kantonen liegt er damit im Mittelfeld (siehe Grafik). Die Kosten des St.Galler Staatspersonals sind vergleichsweise tief: 1480 Franken – nur Schwyz und der Thurgau sind noch günstiger. Eine vergleichende Studie der Universität Lausanne für das Jahr 2019 zeigte, dass sich die meisten Werte des St.Galler Staatshaushalts im grünen Bereich befinden oder sogar sehr gut sind.

Das aktuelle Sparpaket wird denn auch kritisiert. «Der Kantonshaushalt weist – wenn überhaupt – nur ein geringfügiges strukturelles Defizit auf», schreiben die Grünen. Auf Kürzungen etwa bei der Bildung oder beim Personal sei zu verzichten. Noch stärkeren Widerstand gegen das Sparprogramm leistet die SP: Sie sieht sich in ihrer schon früher immer wieder geäusserten Kritik bestätigt: Das Hauptziel der Bürgerlichen sei, den Staat abzubauen - um die Steuern senken zu können.

Früh bremsen: Das St.Galler Rezept seit 1929

Christoph Schaltegger, Professor für Politische Ökonomie an der Universität Luzern. Bild: Philipp Schmidli/Luzerner Zeitung

Ist der Kanton St.Gallen im nationalen Vergleich ein finanzpolitischer Musterschüler? Christoph Schaltegger, Professor für Politische Ökonomie an der Universität Luzern, sagt: «Der Kanton St.Gallen geniesst den Ruf finanzpolitischer Solidität. Er hat im Jahr 1929 als erster Kanton überhaupt eine Schuldenbremse eingeführt.» Und: Das Instrument funktioniere.

«Die Schuldenquote gehört schweizweit zu den tiefsten. Und dies, obwohl St.Gallen nicht gerade zu den reichen Kantonen gehört. Gemessen am Ressourcenpotential pro Kopf liegt er an sechzehnter Stelle der 26 Kantone.»

Christian Keuschnigg, Professor für Nationalökonomie, Universität St.Gallen. Bild: PD

Christian Keuschnigg, Professor für Nationalökonomie an der Universität St. Gallen, sagt: «Es ist doch sehr erfreulich, wenn der Kanton seine Finanzen im Griff hat und rasch auf finanzpolitische Verwerfungen reagiert, die nie ganz zu verhindern sind.» Sieht Keuschnigg momentan Anzeichen, dass der St.Galler Staatshaushalt aus dem Gleichgewicht geraten ist? «Nicht wirklich, denn der Kanton scheint die Schuldenbremse ernst zu nehmen und die steigenden Ausgaben mit Einnahmen zu finanzieren.» Dass die Ausgaben ansteigen würden, bedeute noch nicht, dass ein Kanton über seine Verhältnisse lebe. Die Ansprüche an den Staat würden ständig steigen, etwa im im Gesundheitswesen oder in der Bildung.

Schaltegger hält fest, im Sinne der Nachhaltigkeit dürfe die Staatsschuld langfristig nicht schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung. «Das ist in St.Gallen bisher mehr oder weniger der Fall.» Das aufgegleiste Sparprogramm deute drauf hin, dass der kantonale Finanzhaushalt vor einigen Herausforderungen stehe. Schaltegger:

«Liegt in einem Kanton ein strukturelles Defizit vor, dann lebt er über seinen Verhältnissen. Inwiefern der Kanton St.Gallen tatsächlich ein strukturelles Haushaltsproblem aufweist, müsste man genauer eruieren.»

Sparprogramm mit Steuersenkung: «Tatsächlich speziell»

Dass St.Gallen zusätzlich zum Sparpaket über eine Steuersenkung diskutiert, wirke auf den ersten Blick «tatsächlich speziell», sagt Schaltegger. Aus wissenschaftlicher Sicht sollten Programme zur Konsolidierung des Staatshaushalts zwar vor allem auf den Ausgaben basieren, «jedoch einen adäquaten Mix aus Sparanstrengungen und Einnahmenerhöhungen enthalten».

Letzteres will die Finanzkommission des Kantonsrats aber nicht. So hat sie etwa eine Massnahme aus dem Entlastungspaket gestrichen, die mehr Geschwindigkeitskontrollen im Strassenverkehr und somit höhere Busseneinnahmen vorsieht. Generell kritisiert die Kommission, dass die Regierung zu wenige strukturelle Sparmassnahmen vorschlage, die tatsächlich zu einer günstigeren Staatsverwaltung führten.

Was die Steuersenkung angeht, so sei dies vor allem eine Frage des Zeitpunkts, sagt Schaltegger. In einem ersten Schritt stehe der strukturelle Haushaltsausgleich im Vordergrund.

«In einem zweiten Schritt muss aber auch die steuerliche Standortattraktivität verbessert werden. Und hier spielt die Steuersenkung eine wichtige Rolle.»

Der Kanton St. Gallen schneide im schweizweiten Vergleich bei den tiefen und sehr hohen Einkommen vergleichsweise gut ab, während er bei den mittleren Einkommen relativ schlecht positioniert sei. «Der finanzpolitische Spielraum sollte folglich auch genutzt werden.»

Bevölkerung und Firmen wollen nebst tiefen Steuern auch gute Leistungen

Auch Keuschnigg sagt, die Steuersenkung um 5 Prozent könne die Stellung des Kantons St.Gallen im Steuerwettbewerb verbessern und etwa Unternehmensansiedlungen erleichtern oder gut situierte Steuerzahler anziehen. Aber man dürfe dabei nicht ausblenden, wie das zu finanzieren wäre.

«Die Familien und Unternehmen wollen eben beides, eine attraktive Steuerbelastung, aber auch eine hohe Qualität öffentlicher Leistungen. Geringe Steuern alleine sind zu wenig.»

Positiv sehen die Experten die Forderung der Bürgerlichen nach mehr Effizienz in der Verwaltung - trotz der heute schon vergleichsweise tiefen Personalkosten des Kantons. «Fortschritte in der Digitalisierung und die Verschlankung von Verwaltungsabläufen sind eine echte Chance, Kosten zu sparen, damit der Kanton dasselbe Angebot mit einer geringeren Steuerbelastung für die St. Gallerinnen und St.Galler erbringen kann», sagt Keuschnigg. Auch die Wirtschaft arbeite stets daran, ihre Produktivität zu steigern, «damit sie mit mehr Qualität oder einem geringeren Preis Erfolg haben kann».

