SP nimmt Vergabe von HSG-Lehrstühlen unter die Lupe Dass an der HSG nicht mehr Professorinnen lehren, bedauert Laura Bucher, Co-Fraktionspräsidentin der SP-Grünen im Kantonsrat. Die SP werde sich deshalb das Berufungsverfahren genauer ansehen - und falls nötig den politischen Druck erhöhen. 10.02.2020, 18.50 Uhr

Die Universität St.Gallen bemüht sich um Frauen, hat bei der Berufung auf Professorenstellen aber noch Nachholbedarf, findet die SP. Benjamin Manser

(oh) Laura Bucher, St.Galler Kantonsrätin, Co-Fraktionspräsidentin SP-Grüne und Juristin am Bundesverwaltungsgericht, sagt zur Situation der Frauen an der Universität St.Gallen: «Es ist grundsätzlich bedauerlich, dass der Frauenanteil bei den Professuren an der HSG nicht höher ist.» Die Frauen haben zurzeit 20 Prozent der Professuren an der Uni inne (Ausgabe vom Freitag). Angesichts des Frauenanteils bei Studierenden und Doktorierenden gebe es definitiv Nachholbedarf, so Bucher.