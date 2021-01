Sonderpädagogik Wieder mehr Plätze an den Sprachheilschulen: Die St.Galler Regierung beugt sich dem Parlament Die St.Galler Regierung baut das Angebot der Sprachheilschulen aus – auf Druck des Parlaments. Der Streit hatte vor zwei Jahren begonnen, als das Bildungsdepartement 20 Kinder, die für die Sprachheilschule St.Gallen angemeldet waren, auf eine Warteliste setzte. Für die Kritiker sind noch nicht alle offenen Fragen geklärt. Adrian Vögele 11.01.2021, 05.00 Uhr

Das St.Galler Bildungsdepartement hat die Internatsplätze für Kinder mit Sprachbehinderung reduziert. Dieser Entscheid wird nun rückgängig gemacht: Im April berät der Kantonsrat die Gesetzesänderung. Bild: Getty

Spart der Kanton St.Gallen auf Kosten von Kindern mit Sprachbehinderung? Dieser Vorwurf wurde laut, als vor zwei Jahren 20 Kinder, die für die Sprachheilschule St.Gallen angemeldet waren, auf eine Warteliste gesetzt wurden. Dies, obwohl der schulpsychologische Dienst attestiert habe, dass diese Kinder auf diesen Unterricht angewiesen seien, kritisierte der Rorschacher Schulpräsident und SP-Kantonsrat Guido Etterlin damals.

Umstrittene Umbaupläne

Das Bildungsdepartement wehrte sich: Es handle sich nicht um eine Sparmassnahme. Allerdings sei aufgefallen, dass die Anmeldungen aus den Regionen Wil und Rorschach an die Sprachheilschule stark zugenommen hätten. Der Kanton verfolge das Ziel, regionale Über- und Unterversorgungen im sonderpädagogischen Angebot auszugleichen. Generell sollen die Kinder wenn möglich in den Regelklassen gefördert werden. Jene, die einen separaten Unterricht benötigen, sollen diesen bevorzugt in einer Tagessonderschule und nicht in einem Internat erhalten. Weiter schrieb das Bildungsdepartement, dass eine Sonderbeschulung etwa 2,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler vorbehalten sein sollte ­– jenen, die schwer beeinträchtigt seien. Der Wert basiere auf langjähriger Erfahrung und dem interkantonalen Vergleich. Schulgemeinden, die über diesem Wert lägen, seien «eingeladen, die Zuweisungspraxis zu überprüfen».

Das Kantonsparlament unterstützte diese Haltung jedoch nicht. Es stimmte einer Motion von Guido Etterlin und weiteren Kantonsräten aus der Region Rorschach zu, die forderte, dass der Kanton «den Anspruch von Kindern auf einen Platz in einer Sonderschule jederzeit gewährleistet».

Kölliker: «Das Problem ist inzwischen beseitigt»

Stefan Kölliker, St.Galler Bildungschef (SVP). Bild: Ralph Ribi

Jetzt setzt die Regierung diesen Auftrag um und legt dem Parlament die Gesetzesänderung vor. Diese ermöglicht den Gemeinden, «stillgelegte Plätze an den Sprachheilschulen bei Bedarf wieder aktivieren zu können», wie es in der Mitteilung vom Freitag heisst. Zuvor hatte der Kanton gemäss seinem neuen Konzept die Tagessonderschulen im Sprachheilbereich um gut 30 Plätze vergrössert und dafür im Gegenzug rund 40 Plätze ­– hauptsächlich Internatsplätze – aufgehoben. Letztere können nun wieder reaktiviert werden, womit sich das Angebot insgesamt vergrössert. Mit Blick auf das Schuljahr 2018/2019 sagt Bildungschef Stefan Kölliker, es habe einen Versorgungsengpass gegeben. «Das Problem ist inzwischen aber beseitigt.» Aktuell gibt es keine Warteliste für Sprachheilschulplätze im Kanton.

Die Sonderpädagogik befinde sich immer im heiklen Spannungsfeld zwischen Integration und Separation der betroffenen Kinder, sagt Kölliker. Das übergeordnete Recht, etwa das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie das Behindertengleichstellungsgesetz, würden die Integration, also die Förderung der Schülerinnen und Schüler im regulären Klassenverband, betonen. «Von diesem Grundsatz wenden wir uns mit der Umsetzung der Motion nun aber ab», gibt er zu bedenken. St.Gallen setze damit ein «Signal für die Separation».

Etterlin: «Kein Kind wird leichtfertig an eine Sprachheilschule überwiesen»

Guido Etterlin, SP-Kantonsrat und Rorschacher Schulpräsident. Bild: Benjamin Manser

Guido Etterlin zeigt sich zwar zufrieden darüber, dass die Motion umgesetzt wird. Mit der Sichtweise des Bildungsdepartements ist er aber nach wie vor nicht einverstanden. Zum Beispiel, wenn es um übergeordnetes Recht geht: Gemäss den Kinderschutzrechten hätten die betroffenen Kinder Anspruch auf Sonderbeschulung. Und: Gravierende sprachliche Beeinträchtigungen bei Schulkindern nähmen zu.

«Man kann doch nicht buchhalterisch mit einer Quotenregelung entscheiden, wie viele Kinder eine Sonderschule besuchen dürfen!»

Auch bringe es nichts, Integration und Separation gegeneinander auszuspielen. «Selbstverständlich bemühen wir uns in den Schulgemeinden intensiv um Integration.» Kein Kind werde leichtfertig an eine Sprachheilschule überwiesen. Daran hätten die Gemeinden nur schon aus Kostengründen kein Interesse. «Ein Platz an der Sprachheilschule kostet etwa 50’000 Franken pro Jahr. Davon zahlt die Gemeinde 40’000 Franken.»

Gemeinden sollen mehr Einfluss erhalten

Weil die Gemeinden den gesamten Sonderschulbereich massgeblich mitfinanzieren, will sich Etterlin im Parlament dafür einsetzen, dass sie mehr Mitspracherecht erhalten. Die Gesetzesänderung zu den Sprachheilschulen behandelt der Kantonsrat im April.