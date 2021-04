Sonderpädagogik «Nicht motivierend»: Das St.Galler Kantonsparlament weitet das Angebot der Sonderschulen aus – zum Ärger von Bildungschef Kölliker Gegen den Willen der Regierung stärkt der St.Galler Kantonsrat die Kapazitäten der Sonderschulen. Wartelisten wie vor drei Jahren soll es künftig nicht mehr geben. Nebst der SP kritisierten auch bürgerliche Ratsmitglieder die Haltung des Bildungsdepartements.

Adrian Vögele 20.04.2021, 20.10 Uhr

An dieser Debatte hatte er keine Freude: Stefan Kölliker, St.Galler Bildungschef (SVP). Bild: Benjamin Manser

Es war ihm anzumerken: Höchst ungern vertrat der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker (SVP) am Dienstag im Kantonsparlament einen Nachtrag zum Volksschulgesetz. Das Ziel der Änderung: Die Kapazität der Sonderschulen soll kurzfristig erweitert werden können, indem bereits stillgelegte Plätze wieder reaktiviert werden. Dies, nachdem es vor drei Jahren einen Engpass an der Sprachheilschule St.Gallen gegeben hatte. Rund 20 Schülerinnen und Schüler wurden damals auf eine Warteliste gesetzt, obwohl der schulpsychologische Dienst festgestellt hatte, dass sie auf diese besondere Beschulung angewiesen sind. Danach verlangte eine Mehrheit des Parlaments, dass der Kanton den ausgewiesenen Anspruch von Kindern auf einen Platz in einer solchen Schule jederzeit gewährleistet.