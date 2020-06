Ostschweizer Gesundheitsdirektoren im Ernstfall für Maskenpflicht: «Sollte die Fallzahl steigen, ist sie zwingend»

Die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren sehen derzeit kaum Anlass für eine Maskenpflicht in Bus und Bahn. Sie sind aber nicht grundsätzlich dagegen. Entscheidend ist für sie die Zahl der Coronainfektionen. Katharina Brenner 25.06.2020, 05.00 Uhr

Nur wenige Reisende tragen im öffentlichen Verkehr in der Schweiz eine Maske. Nadia Schärli / Luzerner Zeitung

«Zum jetzigen Zeitpunkt, mit einer sehr tiefen Ansteckungsrate, plädiere ich für Eigenverantwortung», sagt Bruno Damann. Es sei sinnvoll, eine Maske zu tragen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten. Der St. Galler Gesundheitschef sagt aber auch:

«Sollte die Fallzahl steigen, dann ist es zwingend, eine Pflicht einzuführen.»

Bruno Damann, Gesundheitsdirektor Kanton St.Gallen Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Damanns Kollege Mauro Poggia aus Genf hält das bereits jetzt für nötig. Er hatte am Wochenende dem Westschweizer Radio und Fernsehen gesagt, er halte eine Pflicht zum Mund- und Nasenschutz in Zügen, Trams und Bussen für dringend nötig. Man müsse besorgt sein, wenn man sehe, wie sich die Menschen zur Hauptverkehrszeit eng gedrängt in die Wagen pferchten.



Ob die Kantone eine Maskenpflicht einführen können, ist umstritten. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) stellt sich auf den Standpunkt, es könnte ein solches Vorhaben ohne das Vorliegen hinreichender epidemiologischer Grundlagen stoppen. «Eine kantonale Maskenpflicht wäre nur bei einem starken regionalen Ausbruch des Corona-Virus eine vertretbare Massnahme», sagte BAV-Sprecher Michael Müller dieser Zeitung. Staatsrechtsprofessor Felix Uhlmann hält dagegen, das BAV könne kein derartiges Veto einlegen.



Aktuell gilt eine «dringende Empfehlung» des Bundes, im öffentlichen Verkehr eine Schutzmaske zu tragen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Allerdings nimmt nur eine kleine Minderheit diese Empfehlung an. In den Nachbarländern haben Reisende keine Wahl: Dort gilt im ÖV eine mehr oder weniger strenge Maskenpflicht.



Antonia Fässler stellt Bedingungen auf



Antonia Fässler, Gesundheitsdirektorin Innerrhoden Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Heute beschäftigt sich der Vorstand der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) mit dem Thema. «Für eine definitive Beurteilung warten wir gerne den Entscheid des GDK-Vorstandes ab», sagt Antonia Fässler, Gesundheitschefin von Innerrhoden, zur Maskenpflicht im ÖV. Sie würde eine solche begrüssen, «allenfalls allgemein in Innenräumen», wenn sich eine grosse Mehrheit nicht an die Empfehlungen des Bundes halte, selbst wenn die Fallzahlen massiv steigen würden. «Aber nur dann», schränkt sie weiter ein, wenn der geforderte Abstand für länger als 10 bis 15 Minuten nicht eingehalten werden könnte.



Yves Noël Balmer, Gesundheitsdirektor Ausserrhoden Benjamin Manser

Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer sagt, es spreche grundsätzlich nichts gegen eine Maskenpflicht. Mit den aktuellen Fallzahlen, insbesondere in Ausserrhoden, halte er sie aber für nicht notwendig. Mit Blick auf den ÖV in den grösseren Städten zu Stosszeiten sagt er jedoch:

«Die aktuelle Empfehlung halte ich für grenzwertig.»

Urs Martin, Gesundheitsdirektor Thurgau Andrea Stalder

Kaum einer halte sich daran. Zu bestimmten Zeiten und Orten könnte eine Pflicht helfen. Er spricht sich allgemein dafür aus, situativ und punktuell vorzugehen, je nachdem, wo die Fallzahlen steigen würden.

Was keiner der Ostschweizer Gesundheitsdirektoren sagen kann: Ab welcher Fallzahl sie eine Maskenpflicht einführen würden. Auch nicht der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin, der ebenfalls die Meinung vertritt: Aktuell brauche es keine Maskenpflicht, sollten die Fallzahlen aber steigen, habe er per se nichts gegen eine solche.



Postauto appelliert an Mithilfe der Reisenden



Bei Postauto heisst es auf Anfrage:

«Wir sind auf die Mithilfe und Mitverantwortung der Reisenden angewiesen.»

Könne der Abstand nicht eingehalten werden, «was in einem Postauto schnell der Fall ist, so raten wir dringend, eine Maske zu tragen». Zu allfälligen neuen kantonalen Regelungen werde sich das Unternehmen gerne äussern, wenn sie vorliegen.



Ralf Eigenmann, Unternehmensleiter der Verkehrsbetriebe St. Gallen, sagt, es stehe ihm nicht zu, die Grundsätze des Bundes zu kommentieren. Seine Meinung zu einer Maskenpflicht möchte er nicht äussern. Eine kritische Haltung klingt jedoch an. Auf die Frage, wie eine Maskenpflicht umsetzbar wäre, antwortet Eigenmann: «Ich möchte die Frage zurückstellen: Wie wäre diese umsetzbar?» Er wisse es nicht.