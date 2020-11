Pro & Contra Soll die Schweiz die Finanzierung von Kriegsmaterial-Produzenten verbieten? Ein Pro und Contra zu Kriegsgeschäfte-Initiative Die Thurgauer Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP) unterstützt die Initiative. Der Innerrhoder Nationalrat Thomas Rechsteiner (CVP) spricht sich dagegen aus. 10.11.2020, 05.00 Uhr

Pro: «Initiative hilft, Fluchtursachen zu bekämpfen»

Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP/TG) pd

Die Initiative rennt in der Bevölkerung offene Türen ein. Diese will nämlich nicht, dass mit ihrem Geld Atomwaffen oder Antipersonenminen finanziert werden. Die heutige Gesetzgebung reicht nicht aus, um die Finanzierung von Atombomben oder Antipersonenminen zu verbieten.

Um das zu erreichen, müssen bestehende Schlupflöcher bei der Finanzierung von in der Schweiz verbotenem Kriegsmaterial (Atomwaffen, biologische und chemische Waffen, Antipersonenminen und Streumunition) geschlossen werden. Zweitens braucht es umfassende Transparenzvorschriften für die Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten.

Seit dem Zweiten Weltkrieg waren nie so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Der Grossteil der Menschen flüchtet vor aktuellen Kriegen oder den Folgen vergangener bewaffneter Konflikte. Indem die Initiative für weniger Waffen in Kriegsgebieten sorgt, trägt sie dazu bei, Fluchtursachen zu bekämpfen.

Die Initiative erhöht zudem die Glaubwürdigkeit der Schweizer Aussen- und Sicherheitspolitik. Die humanitäre Tradition ist ein Grundwert unseres Landes.

Wenn jedoch Geld aus der Schweiz dieselben Konflikte anheizt, für die die Schweiz diplomatische Lösungen sucht, ist dies ein Widerspruch.

Für ihre Rolle als Vermittlerin ist es für die Schweiz wichtig, nicht aufgrund von Investitionen in die Kriegsmaterialindustrie als befangen wahrgenommen zu werden.

Schliesslich spricht für die Initiative, dass sie den Schweizer Bürgerinnen und Bürgern ein Mitspracherecht über das Volksvermögen gibt. Heute entscheidet die Schweizerische Nationalbank allein, wo und wie sie das Schweizer Volksvermögen anlegen will. Statt in Atomwaffen und Antipersonenminen soll unser Geld in ethische Finanzanlagen investiert werden.

Zudem ist es ein Märchen, wenn von einem Renditerisiko für unsere Pensionskassengelder gesprochen wird. Darum sage ich Ja zur Kriegsgeschäfte-Initiative.

Contra: «Die Initiative ist zu gefährlich für die Schweiz»

Nationalrat Thomas Rechsteiner (CVP/AI) pd

Wir alle wünschen uns eine friedlichere Welt. Die Schweiz kennt deshalb schon lange ein Finanzierungsverbot für illegales Kriegsmaterial. Doch der Weltfriede lässt sich mit der Initiative nicht erzwingen. Stattdessen stellt die Vorlage eine Gefahr für die Schweiz dar:

Die Initiative schadet der Altersvorsorge. Sie wirft bewährte Anlagestrategien der staatlichen sowie beruflichen Vorsorge über den Haufen und generiert den Pensionskassen und der AHV immensen Verwaltungsaufwand. Zudem könnten die Vorsorgeeinrichtungen Gelder nicht mehr mit der nötigen Streuung anlegen. Dies bedeutet: mehr Risiko und höhere Kosten zu Lasten der Versicherten.

Die Initiative schadet der Wirtschaft. Die meisten Schweizer KMU sind zwar nicht Kriegsmaterialproduzenten, doch viele von ihnen sind in kleinen Sparten teilweise potenziell als Zulieferer für die Rüstungsindustrie tätig. Diese Firmen wären gezwungen, Kundensegmente aufzugeben oder Produktionsstätten, die mehrheitlich zivile Güter produzieren, ins Ausland zu verlagern.

Die Initiative schadet dem Franken. Sie schreibt der Nationalbank vor, wie sie ihre Gelder anlegen darf. Das ist gegen die Verfassung.

Die SNB muss von der Politik unabhängig bleiben. Sie benötigt Handlungsspielraum und keine bürokratischen Verbote oder willkürliche Quoten, um die Währungsstabilität zu gewährleisten.

Die Initiative schadet der Armee und der Sicherheit. Die Armee ist auf Schweizer Rüstungsproduzenten und Know-how aus dem Sicherheitsbereich angewiesen. Gerade die Coronakrise hat gezeigt, wie schnell internationale Lieferketten unterbrochen sein können. Es wäre bedenklich, wenn Nationalbank oder AHV nicht mehr in Schweizer Firmen investieren dürften, die dazu beitragen, den Verfassungsauftrag der Armee zu erfüllen.

Die GSoA-Initiative ist schlicht zu radikal und zu gefährlich für die Schweiz. Stimmen Sie daher am 29. November 2020 klar Nein.