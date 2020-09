«Solche Menschenverachtung ist das Gegenteil von Engagement für den Frieden»: Der Widerstand gegen die geplante Menschenkette von Corona-Skeptikern am Bodensee wächst Am kommenden Wochenende wollen Gegner der Coronamassnahmen am Bodensee eine Menschenkette organisieren. Der Präsident des Schweizerischen Friedensrates und die Trägerorganisationen des Dreiländer-Ostermarsches am Bodensee fordern nun alle friedenswilligen Menschen auf, sich von den «Querdenkern» fernzuhalten. 29.09.2020, 11.56 Uhr

(pd/rms/meg) Am kommenden Wochenende wollte eine Organisation namens «Querdenker» eine «Friedenskette» rund um den Bodensee und im unteren Rheintal organisieren – parallel zur nächsten grossen Corona-Demo in Berlin. Sie verbreitet Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Pandemie.

Doch das Schweizer Team des Organisationskomitees warf vor einer Woche den Bettel hin: In den drei Wochen Planungsphase sei es dem OK Deutschland nicht gelungen, ein Logo zu entwickeln und Werbematerial bereit zu stellen. Der angekündigte Megaevent habe sich immer mehr zur «unrealisierbaren Luftblase» entwickelt. Deshalb soll die Menschenkette nun am Wochenende bloss auf der deutschen und der österreichischen Seeseite organisiert werden.

Nun distanzieren sich die ersten Organisationen von dem geplanten Grossanlass: Die Trägerorganisationen des Dreiländer-Ostermarsches am Bodensee, der seit 1986 jedes Jahr durchgeführt wird, fordern alle friedenswilligen Menschen auf, sich von den «Querdenkern» fern zu halten.

«Das tut den Opfern ein zweites Mal Gewalt an»

«Wer die Pandemie zu verharmlosen oder gar zu leugnen versucht, der tut deren Opfern ein zweites Mal Gewalt an und verhöhnt alle, die sich beruflich oder freiwillig mit unermüdlichem Engagement für die Betroffenen eingesetzt haben und immer noch einsetzen», schreibt Ruedi Tobler, Präsident des Schweizerischen Friedensrates, in einer Mitteilung. Solche Menschenverachtung sei das Gegenteil von Engagement für den Frieden.

«Dass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie den Behörden auch Fehler unterlaufen sind, ist nicht zu bestreiten», so Tobler weiter. Daraus seien auch Lehren zu ziehen. Aber dass in der Schweiz eine Vereinigung, die sich «Freunde der Verfassung» nennt, bereits das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz beschlossen hat, bevor es im Parlament zur Behandlung gekommen ist, zeige in aller Deutlichkeit, dass es den Pandemie-Leugnern um Obstruktion und nicht um konstruktive Politik gehe.

SP Kreuzlingen nimmt an Demo teil Die SP Kreuzlingen ruft auf, am kommenden Wochenende vom 3. und 4. Oktober an einer Demonstration auf Klein Venedig teilzunehmen. «Die Meinungsfreiheit ist ein sehr wichtiges Gut», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Die vergangenen Ereignisse, beispielsweise aus Berlin, hätten aber gezeigt, dass derartige Demonstrationen auch Rechtsradikale und andere fundamentale Gruppierungen anziehen. Wichtig und richtig sei der Einbezug unterschiedlicher Bedürfnisse und der Diskurs um die Verhältnismässigkeit der Corona-Massnahmen, heisst es weiter. «Wichtig und richtig ist aber auch, sichtbar für unsere Demokratie und gegen Hass und Hetze einzustehen.» Gemeinsam mit «Spread love, not Corona», einem Konstanzer Bündnis von 28 Parteien und Zivilorganisationen, werde die SP Kreuzlingen am 3. und 4. Oktober ein starkes Signal für Demokratie und Solidarität senden. Die genauen Orts- und Zeitangaben werden am Freitag, 2.10. ab 17.00 Uhr auf der Homepage www.sp-kreuzlingen.ch bekanntgegeben.