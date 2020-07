Solarstrom ist gefragt: In der Ostschweiz lebt die Fotovoltaik aber nicht von den Grossprojekten, sondern von den Kleinen 156 Gigawattstunden pro Jahr beträgt die heute mit Fotovoltaik-Anlagen im Kanton St.Gallen erzeugte Strommenge. Der Kanton und die Stadt St.Gallen planen eine Verdreifachung der Solarstromproduktion. Christoph Zweili Aktualisiert 04.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton St.Gallen produzieren die vielen Kleinanlagen gleich viel Strom wie die wenigen Grossanlagen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Im Kampf gegen den Klimawandel hinkt die Schweiz bei der Umstellung auf erneuerbare Energien im Vergleich zu vielen anderen Ländern hinterher, auch beim Solarstrom. Ende 2019 erzeugten rund 100'000 Fotovoltaikanlagen 2400 Gigawattstunden Strom; das entspricht dem Verbrauch von 600'000 Haushalten. Der Anteil am Strommix betrug damit gemäss dem Schweizerischen Fachverband für Sonnenenergie Swissolar nur gerade vier Prozent. Die Ursache ist schnell gefunden: Zu lange wurde die Förderung der erneuerbaren Energien vernachlässigt.

Die Staubern-Bahn führt von Frümsen im St.Galler Rheintal hoch auf den Staubern-Grat. Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Die Solaranlage der Kronberg-Bahn. Lara Abderhalden

Doch die Solarenergie wird zunehmend sichtbarer, wie Beispiele in der Ostschweiz zeigen: die Staubernbahn, die erste rein solarbetriebene Gondelbahn der Welt oder das kürzlich eingeweihte, 4000 Quadratmeter grosse Solarfaltdach über dem Parkplatz der Luftseilbahn Kronberg in Jakobsbad. Auch das eine weltweite Innovation: Das Dach spendet Schatten und liefert gleichzeitig Strom für 70 Haushalte.

Industriedächer mit Solarstromproduktion

Viel ungenutztes Potenzial für Solarstrom liegt auf den Haus- und Industriedächern. Es wird auch zunehmend genutzt. Die Thurgauer Metallverarbeitungsfirma Welser in Horn macht es vor: Mit einer 30 Tennisfelder grossen Fotovoltaikanlage, eine der grössten am See, kann sie auch 750 Horner Haushalte versorgen. Die bereits 2015 eingeweihte Anlage des Logistikcenters der Holenstein AG in Schwarzenbach deckt den jährlichen Strombedarf von 600 Haushalten ab.

Die Fotovoltaik-Anlage der Firma Welser in Horn. Tino Dietsche

Innovativ sind im Kanton St.Gallen auch die Anlagen der Fust AG in Oberbüren, die Strom für 350 Einfamilienhäuser produziert, der Larag in Wil (280 Haushalte), der Högg AG in Wattwil (270) und der Stadler Rail in St.Margrethen, die einen Viertel des Strombedarfs zur Produktion der Doppelstockzüge auf dem eigenen Dach erzeugt.

Rolf Wüstenhagen Daniel Ammann

Gemäss einer aktuellen Studie der Universität St.Gallen wollen 57 Prozent der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in der Schweiz eine Solaranlage auf dem Dach. Rolf Wüstenhagen, Professor für Management erneuerbarer Energien an der Universität St.Gallen, sagt:

«Davon sind wir heute aber noch weit entfernt.»

Philipp Egger PD

Hier setzt die Energieagentur St.Gallen an. Sie hilft dem Kanton, Gemeinden und Privaten bei der Umsetzung von Massnahmen zur Förderung der Energieeffizienz. Aktuell fokussiert sie mit Fotovoltaikaktionen auf Einfamilienhäuser – Geschäftsleiter Philipp Egger sagt:

«Ich will den Kanton St.Gallen zu einem Fotovoltaikkanton machen.»

Alle geeigneten Dächer von Einfamilien-, Mehrfamilienhäusern, Industrie- und Gewerbebauten sollen für die Solarstromproduktion verwendet werden.»

Der Ansatz stimmt, denn im Kanton St.Gallen produziert die verschwindend kleine Zahl von Grossanlagen gleich viel Strom wie die Kleinanlagen. Die entsprechende Aktion 2018 im St.Galler Rheintal führte zum Bau von 143 Anlagen, die erneuerbaren Strom für rund 280 Haushalte erzeugen. 2019 wurde die Aktion in der Region Zürchsee-Linth wiederholt: Erstellt wurden 80 Anlagen mit erneuerbarem Strom für 180 Haushalte. «Im laufenden Jahr werden wir nun Aktionen am Bodensee und im Toggenburg starten», sagt Egger. «Bisher wurden Anlagen erstellt, die mit zwei Gigawattstunden Strom für rund 500 Haushalte erzeugen.»

156 GWH pro Jahr beträgt die heute mit Fotovoltaik-Anlagen im Kanton St.Gallen erzeugte Strommenge.

Die mit Fotovoltaik im ganzen Kanton produzierte Strommenge beträgt heute rund 156 GWh pro Jahr. Damit lässt sich der jährliche Stromverbrauch von rund 30000 Vier-Personen-Haushalten in Einfamilienhäusern decken. Das Ausbauziel des Kantons St.Gallen sieht für das Jahr 2030 eine Verdreifachung der Solarstromproduktion auf rund 506 GWh vor.

Auch die Stadt St.Gallen forciert die Solaranlagen

Ehrgeizig unterwegs ist das St.Galler Stadtparlament, das sich auf den Weg zu einer emissionsneutralen Stadt macht. Die Kantonshauptstadt will bis 2050 das Ziel einer Null-Tonnen- CO 2 -Gesellschaft erreichen. Um 150 Gigawattstunden lokale Solarenergie zu erzeugen, soll der Ausbau von Solaranlagen in der Kantonshauptstadt verdreifacht werden. Dafür müssen jährlich fünf bis sechs grössere Industriedächer oder 15 grössere Wohnüberbauungen mit Fotovoltaikpanels bestückt werden.

Die Stadt Wil setzt auf dem Weg zur «Energiestadt Gold» per 2022 auf ein Bürgerbeteiligungsmodell: Besitzer der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Eishalle Bergholz sind die Wiler Bürger, die mit dem Kauf von Solarpanels dazu beitragen, bis 2020 das Ziel von fünf Prozent lokalem Solarstrom zu erreichen. Seit Ende 2019 speist die erste Anlage mit rund 270 Quadratmetern Fotovoltaikfläche Strom ins Netz ein.

Solaranlage auf dem Werkhof-Dach in Gossau.

Urs Jaudas

Auffallend hoch ist die Dichte von Solaranlagen in Gossau, 2019 produzierten hier 191 Fotovoltaikanlagen jährlich über sechs Millionen Kilowattstunden Strom.

7,5 Prozent beträgt der Solarstromanteil im Kanton Thurgau übers Jahr gerechnet.

Im Kanton Thurgau erzeugen heute 5740 Solarstromanlagen rund 129 Gigawattstunden Strom. Für die Produktion von erneuerbarer Elektrizität ist ein Zwischenziel von 275 GWh (bis 2025) formuliert, für das Jahr 2030 sind es 320 GWh – davon 200 aus der Fotovoltaikproduktion. Gemäss Kanton beträgt der Solarstrom-Anteil übers Jahr gerechnet rund 7,5 Prozent; das ist das Zweifache des nationalen Durchschnitts.