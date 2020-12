Der St.Galler Kantonsrat Thomas Schwager kritisiert die SAK: Diese biete die schweizweit tiefste Einspeisevergütung für Solarstrom an

Der grüne Kantonsrat Thomas Schwager nimmt den grössten Energieplayer in der Ostschweiz in die Pflicht. In der neuen Eignerstrategie finde sich keine Silbe von einer klimaneutralen Schweiz. Und er verlangt mehr Fairness im Umgang mit privaten Betreibern von Fotovoltaikanlagen. Die SAK kündigt eine Verbesserung an.

Christoph Zweili 18.12.2020, 05.00 Uhr