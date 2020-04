«Sofortige Hilfe statt Scheinlösungen»: St.Galler SP ist unzufrieden mit Massnahmen der Regierung für Kitas und Härtefälle Die St.Galler Regierung will Kindertagesstätten mit Darlehen unterstützen. Zudem wird über eine Lösung diskutiert für Personen, die wegen der Krise in die Sozialhilfe abrutschen. Der SP geht das alles zu wenig schnell. Adrian Vögele 08.04.2020, 13.43 Uhr

Die Kindertagesstätten leiden unter der Coronakrise. Die SP fordert nun, dass Kanton und Gemeinden rasch finanzielle Hilfe leisten. Jens Büttner / DPA-Zentralbild

Am Dienstag hat die St.Galler Regierung weitere Massnahmen angekündigt, um die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise zu dämpfen. So will sie die Kindertagesstätten mit zinslosen Überbrückungskrediten unterstützen, sofern die Hilfe des Bundes nicht ausreicht oder zu wenig rasch erfolgt. Zudem will die Regierung in den nächsten Wochen mit der Vereinigung der Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten (VSGP) diskutieren, wie mit Personen umgegangen wird, die wegen der aktuellen Krise neu auf Sozialhilfe angewiesen sind. Es geht dabei um die Frage der späteren Rückzahlung solcher Sozialhilfeleistungen.