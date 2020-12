«Sobald die Blätter fallen, gibt es mehr Todesfälle»: Bestatter in der Ostschweiz haben viel zu tun, sind aber nicht am Limit Seit Anfang November sterben in den Kantonen St.Gallen und Thurgau überdurchschnittlich viele Personen. Die Bestattungsunternehmen in der Region sind zwar stark betroffen, mussten aber bisher keine externe Hilfe anfordern. Sheila Eggmann 06.12.2020, 21.55 Uhr

«Wir hatten bisher nur eine Handvoll Coronatote»: Die Arboner Bereichsleiterin im Friedhof, Réka Lippmann, bei der Arbeit. Bild: Reto Martin

Die Westschweizer Bestattungsunternehmen sind am Anschlag. «Wir wissen bald nicht mehr, wohin mit den Toten», sagte ein Walliser Bestatter vor rund zwei Wochen gegenüber der «Sonntagszeitung». In Genf wurden im November doppelt so viele Verstorbene kremiert wie in einem normalen Jahr. Schuld am drastischen Anstieg ist das Coronavirus. Auch in Freiburg sieht die Lage ähnlich aus, wie ein Bestatter gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF bestätigte: «Normalerweise organisieren wir 200 Beerdigungen pro Jahr. Doch wenn die Sterberate weiter so hoch bleibt, dann wären es innerhalb eines Jahres 800. So können wir nicht weiterarbeiten.»

Die Zahlen bewegen sich im Durchschnitt der letzten Jahre

Auch in der Ostschweiz steigen die Todesfälle seit Anfang Herbst an. In den Kantonen St.Gallen und Thurgau gibt es seit Ende Oktober beziehungsweise Anfang November eine Übersterblichkeit bei über 64-Jährigen. Das bedeutet, dass die tatsächlichen Todesfälle die statistisch zu erwartende Anzahl übersteigen. Wie kommen die Bestatter in der Region mit der Situation zurecht?

«Soweit gut», sagt Réka Lippmann, Bereichsleiterin im Friedhof Arbon. Sie hat derzeit alle Hände voll zu tun, kann das Auftragsvolumen aber bewältigen. Im November sind 20 Personen in und um Arbon verstorben, im September waren es mit elf noch deutlich weniger. Einen solchen Anstieg beobachtet Lippmann jeden Herbst, die Zahlen bewegen sich im Durchschnitt der letzten Jahre:

«Sobald die Blätter fallen, gibt es mehr Todesfälle. Das war schon immer so.»

Am Anschlag sei sie und ihr Friedhofsteam nicht. «Und schon gar nicht wegen Corona. Wir hatten bisher nur eine Handvoll Coronatote», sagt die 42-Jährige. «Der Anstieg liegt vielleicht in der Natur und der Jahreszeit. Die Natur stirbt auch ein Stück weit im Winter», mutmasst sie. Für den Dezember erwartet Lippmann, welche seit 14 Jahren in ihrem Beruf tätig ist, erneut mehr Todesfälle: «Das Jahresende ist erfahrungsgemäss noch strenger.»

«Seit Anfang November haben wir viel zu tun»

Michele Bagorda, Inhaber Keller Bestattungen. Bild: PD

Bei Michele Bagorda, Inhaber von Keller Bestattungen mit einem Gebiet von Rorschach bis Rüti, ist die Situation ähnlich: «Von der ersten Coronawelle haben wir fast gar nichts gemerkt. Doch seit Anfang November haben wir viel zu tun – vor allem in den Altersheimen.» Doch auch für ihn sei es nicht eindeutig, ob das Coronavirus Grund für diesen Anstieg ist.

«Wir hatten immer mal wieder solche Schwankungen, beispielsweise in einem starken Grippejahr.»

In St.Gallen sind die Bestatter noch nicht am Limit

Stephanie Hutter, Abteilungsleiterin beim Zivilstandsamt St.Gallen, bestätigt auf Anfrage, dass die Stadt St.Gallen derzeit einen «markanten Anstieg an Todesfällen» erlebe. So dramatisch wie in der Westschweiz sei die Situation aber noch nicht. Die Bestattungsunternehmen seien zwar stark betroffen, sie hätten aber bis anhin mit den bisherigen Ressourcen dem Auftrag gerecht werden können.

Auch in Frauenfeld besteht kein Engpass. Der Friedhofsleiter Markus Marghitola sagt:

«Wir haben derzeit einen höheren Anteil an Coronaverstorbenen, wir können aber unsere Tätigkeit im normalen Rahmen erledigen.»

Bisher halte sich die Anzahl der Todesfälle von Einwohnern in Frauenfeld im selben Rahmen wie in den Vorjahren. Würden die Bestatter jedoch zu jemandem ausrücken, der an Corona gestorben sei, bedeute das für sie einen Mehraufwand.

Das Schutzkonzept sehe vor, dass die Mitarbeiter bei einem Coronafall Schutzanzug, Schutzbrille, Schutzhandschuhe und spezielle Schutzmasken tragen müssten. Ausserdem müsse nach jedem Coronafall das Bestattungsfahrzeug gründlich desinfiziert werden.