Jetzt fahren die Züge und Busse nach dem neuen SBB-Fahrplan – die wichtigsten Änderungen für die Ostschweiz Mit dem Fahrplanwechsel vom 15. Dezember wird das Angebot für Reisende in der Ostschweiz erweitert und angepasst. Im Thurgau gibt es etwa eine neue Buslinie, im Appenzell profitieren Nachtschwärmer von besseren Verbindungen, beim Voralpen-Express werden Früh- und Abendkurse ausgebaut. Mehr dazu in unserer Übersicht. 15.12.2019, 05.00 Uhr

(red.) Alle Jahre im Dezember wechselt der nationale und internationale Fahrplan von Bus und Bahn in der Schweiz. Doch nicht immer kommt es auch in der Ostschweiz zu grösseren Fahrplanänderungen. In diesem Jahr sind die Anpassungen gering, es gibt nur vereinzelt Verbesserungen. Wir haben die wichtigsten Fahrplanänderungen bei Bus und Bahn für Sie zusammengetragen.

Bahn

St.Gallen–Kreuzlingen

Die S8 Schaffhausen–Stein am Rhein–Kreuzlingen–Romanshorn–St.Gallen verkehrt alle 30 Minuten nach kurzem Aufenthalt in St.Gallen weiter als S1 nach Wil. Die letzte S8 St.Gallen–Romanshorn–Kreuzlingen verkehrt neu um 0.19 Uhr ab St.Gallen.

Romanshorn–Weinfelden–Wil

In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag verkehrt eine zusätzliche S10. Sie fährt um 0.32 Uhr in Wil ab.

Herisau–St.Gallen–Konstanz

Der stündliche RegioExpress (RE) Herisau–St.Gallen–Romanshorn–Konstanz (6 bis 20 Uhr, Linie 870) verkehrt ab Konstanz weiter als S14 nach Kreuzlingen–Tägerwilen Dorf–Kreuzlingen Bernrain–Weinfelden (und umgekehrt). Die S14 (Konstanz–)Kreuzlingen ab 0.20 Uhr (Weinfelden an 0.47 Uhr) verkehrt neu täglich.

Trogen–St.Gallen–Appenzell

Mit der Inbetriebnahme der Durchmesserlinie war der Fahrplan im Dezember 2018 umgestellt worden. Die Appenzeller Bahnen belassen ihn nach einer Überprüfung: Priorität 1 haben die Anschlüsse in St.Gallen am Morgen Richtung Zürich–Bern, Priorität 2 Herisau–Wattwil, Priorität 3 Rorschach–Chur.

Mit der Inbetriebnahme der Durchmesserlinie war der Fahrplan der Appenzeller Bahnen im Dezember 2018 umgestellt worden. (Bild: Urs Bucher)

St.Gallen–Rapperswil

Die erste S4 von Herisau nach St.Gallen verkehrt neu um 4.24 Uhr. In St.Gallen besteht Anschluss auf den Fernverkehr nach Zürich. Die letzte S4 mit Abfahrt um 23.59 Uhr ab Wattwil verkehrt neu bis St.Gallen (Ankunft 0.33 Uhr) statt nur bis Herisau.



Beim Voralpen-Express (VAE) wird das Angebot bei den Früh- und Abendkursen ausgebaut: Der erste VAE startet neu bereits um 5.03 ab St.Gallen statt um 5.13 Uhr ab Herisau. Der VAE mit Abfahrt um 0.03 Uhr ab St.Gallen verkehrt neu durchgehend bis Rapperswil (Ankunft 0.57 Uhr). Bisher endete der Kurs von Sonntag bis Donnerstag in Wattwil. Der VAE mit Abfahrt um 0.03 Uhr ab Rapperswil verkehrt in den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag neu bis St.Gallen (Ankunft 0.58 Uhr). Neu verkehrt um 1.03 Uhr ein VAE von St.Gallen nach Herisau (Ankunft 1.12 Uhr).

Wil–Wattwil

Die S9 verkehrt neu bis Betriebsschluss im Halbstundentakt. Auch zwischen 22.30 Uhr und 0.30 Uhr (bisher Stundentakt) gilt neu der Halbstundentakt.

Zürich–St.Gallen–München

Ende 2020 steht auf dem internationalen Bahnnetz ein Quantensprung an: Die Fahrt nach München wird nur noch 3,5 Stunden dauern (minus eine Stunde). Die Fahrzeit des Zuges wird dann dank des Ausbaus und des Einsatzes der Neigetechnik kürzer sein als diejenige eines Expressbusses. Mit dem Ende der Bauarbeiten wird die Deutsche Bahn die Busverbindungen wahrscheinlich einstellen, um nicht die Bahn zu konkurrenzieren.

Ende 2020 soll die Fahrt mit dem Zug nach München nur noch 3,5 statt wie bisher 4,5 Stunden dauern. (Bild: Urs Bucher)

Bus

St.Gallen Stadtbus

St.Gallen Bahnhof– Abtwil Zentrumpark (Linie 12): Um die Fahrplanstabilität zu verbessern, wird während der gesamten Betriebszeit ein zusätzlicher Bus eingesetzt. Der zusätzliche Bus ist bereits seit dem 12. August 2019 in Betrieb.

St.Gallen Regionalbus

Engelburg–St.Gallen–Eggersriet–Heiden (Linie 120): Die Erschliessung von Grub SG wird verbessert. Am Sonntag besteht neu ein Stundentakt. Am Abend verkehren neu alle Kurse über Grub SG. Ein zusätzliches Kurspaar wird eingeführt. Die Abfahrten sind um 16.06 Uhr ab Heiden um 16.45 Uhr ab St.Gallen.

Engelburg–St.Gallen– Rehetobel–Heiden (Linie 121): Zwischen Engelburg und St.Gallen wird das Angebot am Samstag von 9 bis 18 Uhr zum Halbstundentakt ausgebaut. Mit der Überlagerung zur Linie 120 besteht auf diesem Abschnitt neu auch am Samstag ein Viertelstundentakt. Am Sonntag wird ein zusätzlicher Frühkurs eingeführt. Dieser verkehrt um 6 Uhr ab Heiden und erreicht St.Gallen um 6.47 Uhr.

Die Erschliessung von Grub SG wird mit der Linie 120 verbessert. Am Sonntag besteht neu ein Stundentakt. (Bild: PD)

Waldkirch–Engelburg–Abtwil (Linie 132): Die Linie 132 wird auf den Abschnitt Waldkirch–Engelburg eingekürzt. Auf dem Abschnitt Engelburg–Abtwil ersetzt die Linie 158 das Angebot der Linie 132.

Herisau–Winkeln–Abtwil–Engelburg (Linie 158): Die Linie 158 wird bis nach Engelburg verlängert und ersetzt die Linie 132 im Abschnitt Abtwil–Engelburg. Das Angebot wird ausgebaut. Engelburg wird durch die Linie 158 tagsüber von Montag bis Samstag im Halbstundentakt erschlossen. Die Haltestelle Chapf wird durchgehend mit der Linie 158 bedient. Es besteht an der Haltestelle Freihof Anschluss auf die Linien 120/121 von/nach St.Gallen.

St.Gallen–Obersteinach–Steinach (Linie 210) und St.Gallen–Horn–Steinach (Linie 211): Die Fahrlage wird tagsüber von Montag bis Freitag um 15 Minuten gedreht. Dadurch werden Verspätungen auf der Linie 211 vermieden, welche durch eine geschlossene Bahnschranke in Horn entstehen.

Thurgau Regionalbus

Wil–Hosenruck–Weinfelden (Linie 722): Die Buslinie wird mit der Postautolinie 934 (Weinfelden–Wuppenau) verknüpft. Die Busse verkehren neu als Buslinie 722 durchgehend zwischen Wil und Weinfelden.

Walzmühle–Frauenfeld, Bahnhof–Im Alexander (Linie 805): Die Linie 5 wird Montag bis Freitag vom Bahnhof bis zur Walzmühle verlängert sowie das Angebot der Linie 5 zwischen Bahnhof und Langfeldkreisel verdichtet. Mit der Verlängerung der Linie 5 zur Walzmühle wird dieses bisher unerschlossene Gebiet halbstündlich mit dem Stadtbus erschlossen und erhält Anschluss an die übrigen Stadtbuslinien sowie Fern- und Regionalverkehr.

Frauenfeld–Pfyn–Müllheim (Linie 829): Von Montag bis Freitag verkehren die Postautos der Linie 829 alle 60 Minuten von Frauenfeld über Müllheim nach Wigoltingen (Haltestelle «Wigoltingen, Schulweg»). In Wigoltingen werden die neuen Haltestellen «Fabrikstrasse» und «Werkhof» in Betrieb genommen.

Abendangebot durch Taxidienst ab Frauenfeld: Neu verkehren abends Taxis ab Bahnhof Frauenfeld mit Halt nur zum Aussteigen bis Oberneunforn (Linie 822), Nussbaumen (Linie 823) sowie Gachnang (Linie 836). Das Abendtaxi kann mit den ordentlichen ÖV-Billetten zuschlagsfrei genutzt werden.

Im Thurgau gibt es einige Angebotsverbesserungen. Neu gibt es auch eine Busverbindung von Wil über Hosenruck nach Weinfelden. (Bild: Andrea Stalder)

Region Wil

Wil–Hosenruck–Weinfelden (Linie 722): Die Buslinie wird mit der Postautolinie 934 (Weinfelden–Wuppenau) verknüpft. Die Busse verkehren neu als Buslinie 722 durchgehend zwischen Wil und Weinfelden. Neu bestehen in Wil gute Anschlüsse an die Schnellzüge Richtung St.Gallen und stabile Anschlüsse Richtung Zürich, die S9 Richtung Wattwil, die S10 Richtung Weinfelden und alle Buslinien. Aufgrund der zu geringen Nachfrage verkehren die Busse der Linie 722 von Montag bis Freitag von 6 bis 8 Uhr und von 16 bis 19 Uhr zwischen Wuppenau und Rossrüti nur noch alle 60 Minuten und nicht mehr alle 30 Minuten.

Sarganserland

Unterterzen–Quarten– Oberterzen (Linie 445): Die Buslinie 445 wird neu eingeführt und übernimmt zusammen mit der Linie 444 auch die Aufgaben der bisherigen Schulbusse in der Gemeinde Quarten.

