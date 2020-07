So teuer wird Corona für die Ostschweizer Spitäler: Der Kanton St. Gallen rechnet mit 66 Millionen Franken Ertragsausfällen, der Kanton Thurgau kann die Einbussen erst Ende Jahr beziffern Erstmals beziffert die St.Galler Regierung die Ertragsausfälle der Spitäler – und tönt finanzielle Unterstützung an. Mehrere andere Kantone haben ihren Spitälern bereits Entschädigungen zugesagt, darunter auch der Thurgau. Er hat 20 Millionen für die Betriebsausfälle der Spitäler und Rehakliniken bereitgestellt. Regula Weik 16.07.2020, 05.00 Uhr

Die Betreuung von Covid-Patienten fordert die Spitäler. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Die Zahl der Coronapatienten in den Spitälern nimmt ab. Doch für die Spitäler ist die Coronakrise noch lange nicht ausgestanden. Das zeitweilige, vom Bund angeordnete Operationsverbot führte zu massiven Ertragsausfällen. Gleichzeitig wurden in Rekordtempo Intensivstationen ausgebaut und Abläufe an die neue Bedrohungslage angepasst. Die Massnahmen für die Behandlung der Covid-Patienten gingen und gehen ins Geld. Die Rede ist von Millionenverlusten. Doch so ganz genau weiss es niemand.

Erstmals beziffert nun die St.Galler Regierung die Ertragsausfälle: Sie spricht von 66 Millionen Franken. Eine grobe Schätzung, wie sie betont. Und Privatspitäler, Psychiatrische Kliniken und Rehakliniken seien dabei eingeschlossen. Die exakten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen stünden erst Ende Jahr fest.

Mehrere Kantone beschlossen bereits Hilfe

Mehrere Kantone haben bereits beschlossen, ihren Spitälern finanziell zu helfen. So unterstützt der Kanton Zürich seine Spitäler mit einem Hilfspaket von 305 Millionen Franken. 135 Millionen bezahlt er als A-fonds-perdu-Beitrag, 170 Millionen gewährt er ihnen in Form rückzahlbarer Darlehen. Die Zürcher Gesundheitsdirektion schätzt die Einnahmenausfälle der Spitäler auf insgesamt 383 Millionen.

Der Kanton Graubünden erhöht die Beiträge für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Spitäler und übernimmt einen Grossteil der Einnahmeausfälle. Er geht von einer zusätzlichen finanziellen Belastung für den Kanton von maximal 59 Millionen aus.

Vorlage noch dieses Jahr dem Parlament unterbreiten

Und was tut der Kanton St.Gallen? Greift auch er den Spitälern unter die Arme? Die Regierung prüfe gegenwärtig, «ob, in welcher Form und in welcher Höhe Ertragsausfälle und Mehraufwendungen der öffentlichen und privaten Spitäler entschädigt werden sollen», heisst es beim Kanton auf Anfrage. Konkretere Auskünfte dazu gibt es nicht.

Nur so viel: Die Regierung will dem Kantonsparlament noch dieses Jahr einen Vorschlag unterbreiten. Und sie gibt deutlich zu verstehen, dass sie auf eine Beteiligung des Bundes an den Ausfällen hofft. Dieser wollte bislang nichts davon wissen. Ebenso wenig die Krankenversicherer.

Entschädigungsfrage offen - Treffen mit Bund

Auf die Frage, wie gross die Chancen sind, dass sich Bund und Krankenversicherer noch umstimmen lassen, heisst es beim Kanton: Um die Chancen einer gemeinsamen Lösung einschätzen zu können, müsse der Austausch im August abgewartet werden. Dannzumal findet eine Aussprache von Bund, Gesundheitsdirektorenkonferenz, Verbandsspitzen der Versicherer und der Spitäler statt.

Daniel Germann,CEO Kantonsspital St.Gallen. Urs Jaudas

Daniel Germann, CEO des Kantonsspitals St.Gallen, ist skeptisch: Die Chance, dass sich der Bund an den Ausfällen beteiligen wird, sehe er «eher als gering» an. Und das, obwohl es «an sich korrekt» wäre; schliesslich habe der Bund den Operationsstopp für Wahleingriffe verfügt. Bei der Regierung dagegen, so Germann, sehe er «eine Bereitschaft», die Coronaverluste der Spitäler (mit) zu finanzieren. Germann sagt:

«Allerdings werden dafür Zahlen benötigt, die noch nicht vorliegen.»

Der CEO spricht damit die Halbjahresabschlüsse der Spitalverbunde an; im August sollten diese vorliegen. «Dann wird eine erste konkrete Einschätzung gemacht werden können.»

Germann geht davon aus, dass der budgetierte Jahresverlust von zehn Millionen über das Gesamtunternehmen – Kantonsspital St.Gallen sowie die beiden Regionalspitäler Flawil und Rorschach – «deutlich überschritten wird».

Nachholeffekt ja, aber begrenzt

Seit Ende April sind nicht dringliche Untersuchungen, Behandlungen und Therapien wieder erlaubt. Offen ist, wie viel die Spitäler in den verbleibenden Monaten – und wohl auch in den nächsten Jahren – wettmachen können.

Aktuell sei «noch unklar, ob es einen Nachholeffekt gibt und falls ja, wie hoch dieser ausfallen wird», heisst es beim Kanton. Wie beurteilt der Spital-CEO die Kompensationsmöglichkeiten? Germann antwortet:

«Wir können am Standort St.Gallen sicherlich einen Teil der nicht durchgeführten Eingriffe nachholen.»

Dazu werden auch die Operationszeiten ausgedehnt, die Eingriffszeiten gegen den späten Nachmittag werden verlängert. Germann fügt an:

«Wir können die Betriebszeiten nicht beliebig ausdehnen. Unser Personal soll auch Ferien nehmen können.»

Stand heute geht er davon aus, dass nicht alle Eingriffe nachgeholt werden können.

Privatspital zufrieden mit aktueller Auslastung

Die aktuelle Auslastung sei vergleichbar mit jener im Vorjahr, heisst es bei der Hirslanden-Klinik Stephanshorn auf Anfrage. Auch sie hatte die Operationstätigkeit nach dem Entscheid des Bundes vom einen auf den anderen Tag herunterfahren müssen.

Die Ertragsausfälle kann die Privatklinik noch nicht abschliessend beziffern. Auf Anfrage heisst es:

«Wir hoffen, die Ausfälle im Laufe

des Jahres zumindest teilweise kompensieren zu können.»

Dies werde jedoch auch vom weiteren Verlauf der Coronapandemie abhängen.

Sind die Ausfälle existenzbedrohend?

Die finanzielle Situation der St.Galler Spitäler war bereits vor Corona angespannt. Sind die pandemiebedingten Ausfälle für einzelne nun existenzbedrohend?

Die Antwort der Regierung fällt allgemein aus:

«Die Ertragsausfälle würden, sofern sie nicht entschädigt werden, bei verschiedenen Spitalunternehmen zu erheblichen Defiziten und damit zu einem Eigenkapitalrückgang führen.»

Etwas Luft hat sie den öffentlichen Spitälern und Psychiatrischen Kliniken – wo nötig – denn auch bereits verschafft. Sie hat temporäre Erhöhungen der Kontokorrentlimiten bewilligt. Die Liquidität und die Lohnzahlungen sind laut Kanton aber nicht gefährdet gewesen. Mit monatlichen Reportings informieren die öffentlichen Spitäler die Regierung bis auf weiteres über die Entwicklung ihrer Finanzlage und Liquidität.

(lsf) Anfang April schlug Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG, Alarm:

«Wir machen bei der aktuellen Auslastung pro Tag eine Million Franken Verlust.»

Weil der Bund nicht dringende Operationen aussetzte, stand der Spitalneubau in Frauenfeld damals zur Hälfte leer. Kohler sagte mit Blick auf die finanzielle Situation:

«Wir haben ein echtes Problem.»

Urs Martin, Thurgauer Finanz- und Gesundheitdirektor Donato Caspari

Wie es heute aussieht, kann man bei der Spital Thurgau AG auf Anfrage nicht sagen. Auch der Thurgauer Finanz- und Gesundheitsdirektor Urs Martin sagt:

«Wir haben noch keine saubere Auslegeordnung über die finanzielle Situation in der ersten Jahreshälfte.»

Bis diese kommuniziert werden könne, werde es Herbst. Denn zurzeit liegt Martins erste Priorität auf der Zukunft, auf der Verhinderung oder Bewältigung einer zweiten Coronawelle. Die Vergangenheitsbewältigung ist für den Regierungsrat zweite Priorität.

Wie Recherchen zeigen, gibt es bei den Thurgauer Kantonsspitälern offenbar einen Einstellungsstopp. Auf eine entsprechende Frage gibt die Spital Thurgau AG jedoch zurzeit auch keine Auskunft.

as Geschäftsjahr 2019 war für das Unternehmen erfreulich. Es resultierte ein Gewinn von 4,87 Millionen Franken (Spital Thurgau), respektive von 9,91 Millionen (Thurmed Gruppe). Der Grosse Rat bewilligte zudem zu Lasten der Kantonsrechnung einen Nachtragskredit von 50 Millionen Franken. 20 Millionen waren für die Betriebsausfälle der Spitäler und Reha-Kliniken vorgesehen.



(wec) Das Spital Appenzell befand sich bereits vor Corona in finanzieller Schieflage: Seit rund zwei Jahren sind die Fallzahlen rückläufig, das Defizit wächst. Gemäss einem Bericht der Standeskommission (Regierung) gingen die Fallzahlen zwischen dem 16. März und 23. April im Vergleich zum Vorjahr um 61 Fälle respektive 40 Prozent zurück. Gleichzeitig gab es keine Covid-19-Patienten zu versorgen.

Aktuell gehen die Verantwortlichen von einem coronabedingten Minderertrag von 423400 Franken aus. Während sechs Wochen wurde der elektive Operations- und Sprechstundenbetrieb eingestellt. Zudem mussten aufgrund der Schutzmassnahmen die Zimmer einzeln belegt werden, wodurch die Zahl der Betten von 26 auf 19 sank. Ebenso entstand Mehraufwand für die Bereitstellung der Behandlungskapazitäten für Covid-19-Fälle.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden können die finanziellen Auswirkungen zurzeit noch nicht abgeschätzt werden.