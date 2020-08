«So sieht es aus, wenn Politiker Amok laufen»: Wie ein Wattwiler Amtsarzt auf Facebook die Coronapandemie verharmlost Mit Pseudowissenschaft und Nazi-Vergleichen macht ein Amtsarzt aus Wattwil im Internet gegen die Coronamassnahmen mobil. Noemi Heule 12.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rainer Schregel (rechts) zu Gast bei Stricker.tv im Thurgau – einem selbst ernannten Anti-Mainstream-Medium. Bild: Screenshot Youtube

Die Argumentation ist lückenhaft, die Schlussfolgerungen sind überspitzt und die Worte martialisch: Auf Facebook schlägt ein Wattwiler Arzt die Kriegstrommel gegen die Coronamassnahmen. Die Maskenpflicht für Kinder sei physische und psychische Kindesmisshandlung, heisst es in einem geteilten Beitrag des umstrittenen deutschen Arztes Wolfgang Wodarg. «So ist es!», schreibt Schregel dazu, «in der Schweiz kommt noch Willkür dazu.»

Wie Vorbild Wodarg, dessen Aussagen den Faktenchecks mehrerer grosser Medienhäuser nicht standhielten, befindet der Arzt aus Wattwil die Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie als verantwortungslos, ja hysterisch. Diese Kunde, verpackt in einen pseudowissenschenschaftlichen Tarnumhang, teilt er wortreich auf seinem öffentlich einsehbaren Facebook-Profil. In einem Beitrag zur Länderliste mit Quarantänepflicht des Bundesamtes für Gesundheit schreibt er etwa: «So sieht es aus, wenn Politiker Amok laufen.»

Diese Rhetorik spitzt sich zu, wenn es heisst:

«Ausser bei den Nazis sind noch nie Lehre, Wissenschaft und Medizin so missbraucht und vergewaltigt worden, wie es heutzutage geschieht.»

Den Nazi-Vergleich überbietet er mit der Aussage, die deutsche Regierung sei die schlimmste seit 1933.

Von Freiheitsberaubung und Meinungsfreiheit

Rainer Schregel leitet in Wattwil ein siebenköpfiges Ärztehaus der Kette Medbase. Er sei seit 2013 in der Schweiz und zuvor in Deutschland teils als selbstständiger Arzt tätig gewesen, stellt er sich in einem Interview auf Youtube vor. Im selben Beitrag auf einem Videokanal namens Bittel TV bringt Schregel sein Misstrauen gegenüber Coronatests zum Ausdruck.

Er sei überzeugt, dass Coronatests wegen Kreuzreaktionen mit anderen Viren oder gar Bakterien nicht zuverlässig seien. Diese Argumentation, die keiner wissenschaftlichen Prüfung standhält, führt in schnurstracks zur Schlussfolgerung: Die Isolation nach einem positiven Test sei nichts weniger als «Freiheitsberaubung». Und:

«Jeder Arzt, der weiss, dass dieser Test fehlerhaft ist, macht sich für mich im Endeffekt strafbar. Das ist ein Verstoss gegen die Berufsehre.»

Die Sendung mit dem Titel «Appell an alle Ärzte» wurde bisher rund 17000 Mal angeschaut.

«Äusserungen auf Facebook als Privatmensch getätigt»

Folgt er dieser Maxime auch in seiner Praxis und rät von Tests und Isolation ab? Schregel verneint. Die Äusserungen auf Facebook habe er ausschliesslich als Privatmensch getätigt, schreibt er auf Anfrage. «Dabei mache ich von meinem verfassungsmässigen Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch.» Und weiter: Die Tätigkeit als Facharzt für allgemeine Innere Medizin FMH sowie als Amtsarzt sei davon zu trennen. «Dort handle ich stets nach meinen beruflichen Pflichten und Grundsätzen der ärztlichen Ethik.»

Dieselben Worte benutzt sein Arbeitgeber: Rainer Schregel publiziere als Privatperson. «Medbase distanziert sich mit aller Vehemenz von politisch inkorrekten Aussagen und Vergleichen», schreibt das Unternehmen, dessen Mehrheitsaktionärin die Migros Genossenschaft ist. Medbase richte sich strikt nach den Vorgaben der Kantone und des Bundes, heisst es weiter. Die Wattwiler Niederlassung führe ohnehin keine Coronatests durch; Patienten müssten dafür die Standorte in Wil, Abtwil oder das Spital Wattwil aufsuchen.

Schregel ist jedoch nicht nur Hausarzt, sondern auch einer von 24 Amtsärzten im Kanton. Er ist somit oft erste Ansprechperson für kantonale und kommunale Behörden. Zudem muss er bei aussergewöhnlichen Todesfällen und fürsorgerischen Unterbringungen ausrücken. Durch diese Sonderaufgaben stehen Amtsärzte mit einem Bein in der Öffentlichkeit. Und wegen dieser Doppelrolle erwartet der Kanton von seinen Amtsärzten eine gewisse Zurückhaltung (siehe Kasten).

Gern gesehener Gast in alternativen Medien

Schregel selbst ist für ein Gespräch nicht verfügbar. Schriftlich teilt er mit, er habe mit Journalisten schlechte Erfahrungen gemacht. Er spielt damit wohl auf eine Episode mit der NZZ von Mitte Juli an. In einem Text zur Maskenpflicht sprach er sich – wenig überraschend – dagegen aus. Er habe Patienten mit Lungenerkrankungen sowie Angststörungen oder Phobien, denen das Tragen einer Maske nicht zuzumuten sei.

Die Passage sowie sein Name wurden allerdings nachträglich aus der Onlineversion des Artikels gelöscht. Stattdessen wurde der Text mit dem Vermerk versehen: «Bei einem der Auskunftspersonen in der ursprünglichen Fassung handelt es sich um einen Vertreter aus dem Umfeld von Coronaskeptikern. Dieser vertritt in den sozialen Medien teilweise wissenschaftlich widerlegte und unhaltbare Auffassungen.»

In den selbst ernannten alternativen Medien ist Schregel dagegen offenbar ein gern gesehener Gast. Nebst seinem Auftritt auf «Bittel TV» ging er bereits zweimal für «Stricker.tv» auf Sendung. Bei beiden Formaten handelt es sich um Garagensender, die in handgestrickten Studios ihre eigenen Fakten in die Welt strahlen. Daniel Stricker etwa beliefert aus dem thurgauischen Tobel 3900 Youtube-Abonnementen, die er «Fuckers» nennt, mit seiner ­unverblümten Interpretation der Coronalage.

Der St.Galler Infektiologe Vernazza distanziert sich

Auf seiner Timeline teilt Schregel weitere fragwürdige Medien mit teils verschwörungstheoretischem Anstrich, etwa rubikon.news, das selbst ernannte «Magazin für die kritische Masse» oder corona-transition.org, eine Seite die nach eigenen Angaben «von Entscheidungsträgern kaum beachtete oder ignorierte Informationen zur Coronakrise» veröffentlicht.

Zwischen diesen schummrigen Quellen finden sich aber auch Links zu Beiträgen anerkannter Experten wie dem St.Galler Infektiologen Pietro Vernazza, den Schregel als «geschätzten Kollegen» bezeichnet. Vernazza selbst will von dieser Einvernahme nichts wissen. Er distanziere sich von jeder Form der Instrumentalisierung oder Verwendung seiner Zitate, die er nicht zuvor verifiziert habe, sagt er, mit den ungebetenen Lorbeeren konfrontiert.

Der erste Eintrag auf dem öffentlichen Facebookprofil von Rainer Schregel stammt übrigens vom 28. März. Es ist ein Zitat von Albert Camus: «Die einzige Art, gegen die Pest zu kämpfen, ist die Ehrlichkeit.»