Kolumne So lange es Frauen wie sie gibt, funktioniert die Zivilgesellschaft Maria Kaiser-Dort übernimmt das Präsidium des Verbands für Seniorenfragen St.Gallen-Appenzell. Das passt zur Biografie der Zürcherin, die im Toggenburg heimisch wurde. 13.03.2020, 05.00 Uhr

Tragende Figur: Maria Kaiser-Dort. Bild: PD

Eine Zivilgesellschaft funktioniert, so lange sich Menschen uneigennützig für sie einsetzen. Oder anders gesagt: So lange es Frauen wie Maria Kaiser-Dort gibt. Die Wattwilerin mit Jahrgang 1954 wuchs im Zürcher Oberland auf, kam mit 24 Jahren ins Toggenburg und engagierte sich, wo immer man sie brauchen konnte. Schon vor der Geburt der ersten ihrer beiden Töchter leitete sie eine Spielgruppe. Sie beteiligte sich am Aufbau einer Ludothek, gründete eine Kita, präsidierte den lokalen und den regionalen gemeinnützigen Frauenverein.