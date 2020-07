«So kannst du in Afrika fahren, aber nicht hier in der Schweiz»: Ein Betroffener schildert seine Erfahrungen mit Racial Profiling in der Ostschweiz Auch in der Schweiz kann die Hautfarbe Verdacht genug für eine Polizeikontrolle sein – sogenanntes Racial Profiling. Wie aber sieht es in der Ostschweiz aus? Wir haben mit einem Betroffenen, einem Seelsorger und der Polizei über problematische Polizeikontrollen gesprochen. David Grob 22.07.2020, 05.00 Uhr

«Ich möchte mein Gesicht zeigen»: Der Brite Semi Okunnu berichtet über seine Erfahrungen mit der Polizei in der Ostschweiz

Bild: Nik Roth (15. Juli 2020)

Sind Sie schon einmal oder mehrmals von der Polizei auf offener Strasse kontrolliert worden? Nein? Dann sind Sie vermutlich weiss, sehen so aus, wie Herr und Frau Schweizer sich Herr und Frau Schweizer vorstellen: hellhäutig und unbescholten.

Schwarzen und Menschen of Color ergeht es in der Schweiz aber anders. Dies belegen Studien, Erfahrungsberichte Betroffener, der Medien und nichtstaatlicher Organisationen. Die kollaborative Forschungsgruppe Allianz gegen Racial Profiling etwa lässt in einer 2019 erschienenen Interview-Studie Betroffene zu Wort kommen. Werden Menschen alleine aufgrund ethnischer Merkmale von der Polizei kontrolliert, spricht man von Racial Profiling. Nicht verdächtiges Verhalten veranlasst Polizisten oder Polizistinnen zu Kontrollen, sondern die Hautfarbe. Erst im März stellte ein Bericht der Uno über rassistische Diskriminierung der Schweiz ein schlechtes Zeugnis im Umgang mit Racial Profiling aus. Diskriminierende Kontrollen seien nach wie vor verbreitet – obschon der vergangene Uno-Bericht von 2014 die Schweiz bereits auf Probleme aufmerksam gemacht habe.

Ein Ausschnitt aus dem NGO-Report der Uno. Bild: NGO-Report Uno 2020

Auch in der Ostschweiz findet eine öffentliche Debatte über Racial Profiling kaum statt. Die Google-Suche fördert keine Vorfälle in den Ostschweizer Kantonen zutage, die Schweizerische Mediendatenbank spukt Artikel aus Zürich oder Bern aus, aber keine aus St.Gallen oder dem Thurgau, parlamentarische Vorstösse zu Racial Profiling gib es in den Ostschweizer Kantonsparlamenten nicht. Einzig im St.Galler Stadtparlament wurde kürzlich ein parlamentarischer Vorstoss eingereicht.

Gibt es in der Ostschweiz also kein Racial Profiling? Wir haben uns mit einem Betroffenen getroffen, der uns seine Erfahrungen mit der Polizei und Racial Profiling schildert.

Die Polizei ging auf den Falschen los

Herbst vor einigen Jahren. Semi Okunnu, schwarz, in London aufgewachsen, seit sechs Jahren in St.Gallen, arbeitet als Barkeeper im Irish Pub in der Stadt. Es gibt einen Zwischenfall mit einem Gast, der beim letzten Besuch seine Getränke nicht bezahlt hat, Okunnu will ihn zur Rede stellen, die Schulden einkassieren, es kommt zur Diskussion, erst im, dann vor dem Pub. Der Streit wird lauter, der Gast weigert sich, Okunnu weist einen Security an, die Polizei zu rufen. Die Ordnungshüter tauchen auf – und gehen auf Okunnu los. Auf ihn, der die Polizei rufen liess.

Ein Missverständnis, klar. Und doch deutet der Vorfall auf ein tiefergehendes Problem hin. Schwarze werden offensichtlich als Problem wahrgenommen, als kriminell. Für Semi Okunnu sind Polizeikontrollen nicht Alltag, kommen aber doch gelegentlich vor.

Seit sechs Jahren lebt er in St.Gallen. Wir treffen uns in der Cafeteria im Paul-Grüninger-Stadion, auf dem Tisch steht eine Tasse Kaffee, an den Nebentischen sitzen ergraute Männerrunden bei der nachmittäglichen Stange Bier. Zuvor hat Okunnu Junioren des SC Brühl trainiert und fürs Foto posiert, jetzt schildert er seine Erfahrungen. Es sind keine Horrorgeschichten wie aus den USA, man findet in der Ostschweiz keinen George Floyd – zum Glück. Mit seiner dunklen Stimme und in breitem Londoner English sagt Okunnu:

«Sie werden hier keine Polizeibrutalität wie in den Vereinigten Staaten finden.»

Aber subtilere Kontrollen. Auch im Vergleich zu London seien Polizeikontrollen in der Schweiz sehr viel angenehmer, die Polizisten intelligenter. Für ihn ist auch nicht die Polizei das Hauptproblem. Die meisten rassistischen Erfahrungen habe er mit Zivilpersonen gemacht. Und doch schildert er Begegnungen mit der Polizei, die er als problematisch empfunden hat.

Eine Kontrolle im Zug

Er erzählt etwa davon, wie er vor einigen Jahren am Bahnhof St.Gallen kontrolliert wurde. Als einziger. Er sei mit dem Zug von St.Margrethen gekommen, im gleichen Wagen ebenfalls ein Polizist und eine Schulklasse. Als Okunnu den Zug in St.Gallen verlassen wollte, habe der Polizist seinen Ausweis verlangt und eine Kontrolle durchgeführt, auf dem Perron und vor der Schulklasse.

«Ich habe mich gefragt, warum genau jetzt. Er hätte mich kontrollieren können, bevor die Schulklasse in den Zug eingestiegen ist. Warum also jetzt?»

Der Polizist habe einen Kollegen herbeigerufen. Okunnu wehrte sich, begann zu diskutieren, wollte nicht im Schlaglicht der Öffentlichkeit, nicht vor den Schulkindern kontrolliert werden, nicht zu einem Beispiel werden, aus dem Vorurteile erwachsen. «Vielleicht bin ich der erste Schwarze, den die Kinder in echt sehen. Und dieser wird dann gleich von der Polizei kontrolliert. Wie ein Krimineller», sagt Okunnu. Zwar habe er damals noch Dreadlocks getragen, es sei aber offensichtlich gewesen, dass er von der Arbeit gekommen sei, die Kleidung staubbedeckt vom Zement der Baustelle, auf der er damals arbeitete. Er habe sich geweigert, sich auszuweisen, und sich nach dem Grund für die Kontrolle erkundigt. Keine Auskunft. Schliesslich hätten sie ihn gehen lassen.

Einige Tage später habe er sie wieder getroffen. Und ihm wurde ein Grund genannt. «Du wirst immer wieder kontrolliert werden, solange du Dreadlocks trägst», habe einer der beiden gesagt.

Kommt Okunnu in eine Kontrolle, so beginnt er zu diskutieren. Er will auf dem Polizeiposten kontrolliert werden und nicht ausgestellt in der Öffentlichkeit. Will die Kontrolle über die Kontrolle zurückgewinnen – zumindest ein Stück weit.

Halte dich abends nicht am Bahnhof auf!

Okunnu schildert weitere Erlebnisse. Etwa, wie er sich auf dem Velo falsch verhielt, ein Polizeiauto vorbeifuhr und ein Polizist aus dem Fahrzeug rief:

«So kannst du vielleicht in Afrika fahren, aber nicht hier in der Schweiz.»

Oder davon, wie ihm von anderen Migranten davon abgeraten wurde, sich als Schwarzer abends am Bahnhof aufzuhalten. «Man wird dich für einen Drogendealer halten.» Auch bei der Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Ostschweiz spricht man von häufigen Kontrollen von Migranten am Bahnhof St.Gallen. Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren aber verbessert.

«Racial Profiling ist kein gehäuftes Thema»

Chika Uzor, Seelsorger für Flüchtlinge und Migranten bei der Katholischen Kirche St.Gallen, auf dem St.Galler Gallusplatz. Bild: Ralph Ribi (10. Juli 2020)

Eine Verbesserung gegenüber früher beobachtet auch Chika Uzor. «Racial Profiling ist derzeit kein gehäuftes Thema», sagt der schweiz-nigerianische Doppelbürger, 59 Jahre alt, der seit 2017 als Seelsorger für Flüchtlinge und Migranten bei der Katholischen Kirche im Lebensraum St.Gallen arbeitet. Er führt Beratungsgespräche mit Geflüchteten, ist Kontaktperson für Migrantenorganisationen, organisiert niederschwellige Angebote wie Deutschkurse und macht auf die Notlage von Menschen auf der Flucht aufmerksam. Uzor sitzt im Domzentrum der katholischen Kirche, die Luft ist schwül und stickig, und spricht über Racial Profiling in der Ostschweiz.

«Als Mensch mit dunkler Hautfarbe hat man das Gefühl, dass man häufiger und vermutlich auch mit übertriebener Härte von der Polizei kontrolliert wird.»

Dies betreffe vermutlich auch andere Personen, die als fremd wahrgenommen werden, sagt Uzor. Oft werde in den Beratungsgesprächen die Demütigung geschildert, die eine solche Kontrolle auslöst. «In einer solchen Situation merkt man: Ich habe gar keine Macht, ich kann gar nichts machen. Bei wem will man sich beschweren?»

Den Rechtsweg nach einer als ungerechtfertigt empfundenen Kontrolle zu beschreiten, sei schwierig, sagt Uzor: Oft fehlten das Geld und weitere Zeugen. Und dann stehe die Aussage eines Betroffenen gegen jene eines Vertreters des Staatssystems. Exemplarisch für Uzors Aussage ist der Fall Mohamed Wa Baile.

Der Fall Mohamed Wa Baile Der schweizweit wohl berühmteste Fall von Racial Profiling, der vor Gericht behandelt wurde, ist jener von Mohammed W. Baile. 2015 wurde der ETH-Mitarbeiter am Hauptbahnhof Zürich von Polizeikräften aus den Pendlermassen gepickt. Baile beschwerte sich, dies sei Racial Profiling, erst während der Kontrolle, dann bis vor Bundesgericht. Dieses wies seine Klage ab. Derzeit ist der Fall am europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hängig. Der Fall Baile belegt: Wer sich wehren will, braucht Geld. Über 50'000 Franken Spendengelder hat Baile gesammelt, um den Gang durch die Institutionen zu beschreiten. (dar)

Mohamed Wa Baile in der Mitte demonstriert vor dem Bezirksgericht in Zürich. Bild: Ennio Leanza , Keystone

(7. November 2016)

Uzor würde deshalb die Schaffung einer unabhängigen Beschwerdestelle begrüssen. «Eine Art Ombudsstelle wäre gut.» Dies fordert auch der NGO-Report der Uno oder die Allianz gegen Racial Profiling. Weitere Empfehlungen sind ein Quittungssystem, bei dem Polizistinnen oder Polizisten nach einer Kontrolle eine Quittung mit Informationen herausgeben. Des weiteren fordert die Allianz gegen Racial Profiling mehr Diversität und mehr Minderheitengruppen in den Polizeikorps.

Die Empfehlungen aus dem NGO-Report der Uno an die Schweiz: ein unabhängiges Kontrollsystem, Quittungen nach Kontrollen, einfacherer Zugang zum Rechtssystem bei Racial Profiling. Bild: NGO-Report Uno 2020

Der Migrantenseelsorger Chika Uzor beobachtet eine deutliche Abnahme von Racial Profiling gegenüber früher. In den Nuller- und frühen 2010er-Jahren sei es schlimmer gewesen, es habe deutlich mehr Kontrollen gegeben, die aus seiner Sicht ungerechtfertigt waren. Er spricht von «exzessiven Polizeikontrollen gegenüber Afrikanern» während der Zeit von 2000 bis 2012, als Karin Keller-Sutter als St.Galler Regierungsrätin dem Sicherheits- und Justizdepartement vorstand und mit harter Hand das Asylgesetz durchsetzte. Uzor erzählt von Kontrollen von afrikanischen Läden, von einem Bekannten, der regelmässig auf seinem Arbeitsweg kontrolliert worden sei, schildert eine persönliche Begegnung mit einem Polizisten, der den Inhalt seines Rucksackes auf den Boden geschüttet habe.

«Seither hat sich aber viel verbessert. Jedenfalls aus meiner Perspektive.»

«Bei den zwei Millionen Ausländern ist der Anteil von Kriminellen höher als bei den sechs Millionen Schweizern»

Treffen mit Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, helles Hemd, kurze Haare, wacher Blick. Wir sitzen in einem Sitzungszimmer der «Tagblatt»-Redaktion und sprechen knapp eine Stunde lang über Racial Profiling, Personenkontrollen, die Schwierigkeiten, die damit einhergehen, und Vorwürfe an und Beschwerden über die Polizei.

Dann, als das Treffen beinahe zu Ende ist, die Stühle schon gerückt werden, der Aufnahmemodus des iPhones auf dem Tisch fast beendet worden wäre, ergreift Krüsi nochmals das Wort, die Stimme leise und überlegt. «Es ist ein so schwieriges Thema. Ich begreife ja die andere Seite. Dass man sich diskriminiert vorkommt, wenn man oft kontrolliert wird. Und dass man darunter leidet. Ich möchte erklären, dass man solche Kontrollen nicht persönlich nehmen soll. Und verstehe gleichzeitig, warum dies schwierig ist.»

Jetzt wird deutlich, was im Gespräch immer wieder durchgedrungen ist: ein Verständnis ist da. Kontrollen von als fremd wahrgenommenen Menschen aber auch. Solche Kontrollen seien aber nicht durch rassistische Vorurteile motiviert, sagt Krüsi, sondern hätten mit der Berufserfahrung von Polizistinnen und Polizisten zu tun.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Wir haben tagtäglich mit dem kriminellen Anteil der Gesellschaft zu tun. Dies formt einen. Und bei den zwei Millionen Ausländern ist der Anteil von Kriminellen nun mal höher als bei den sechs Millionen Schweizern.»

Krüsi nennt ein Beispiel. Der Kokainhandel, der in der Hand schwarzer Dealer sei. Dies bestätigt später auch die Kantonspolizei Thurgau in einer schriftlichen Antwort: «Es ist bekannt, dass der Kokainhandel heute von Personen aus Westafrika dominiert wird, während im Heroinhandel sehr oft Personen aus Albanien und dem Kosovo involviert sind.» Man lasse sich deshalb nicht von diffusen Gefühlen leiten, sondern von Fakten, schreibt der Chef des Mediendienstes der Thurgauer Kantonspolizei, Matthias Graf. Aber das Erscheinungsbild und äussere Merkmale könnten bei der Beurteilung durchaus eine Rolle spielen.

So beispielsweise bei der Suche nach Menschen, die sich illegal in der Schweiz aufhalten. Krüsi sagt im Gespräch denn auch:

«Die Hautfarbe kann ein Grund für eine Polizeikontrolle sein – sofern sie ein Merkmal des gesuchten Profils ist.»

Er erklärt mögliche Gründe für eine Personenkontrolle: die Fahndung nach einer bestimmten Person, verdächtiges Verhalten. Aber auch der Zeitpunkt oder der Ort könnten eine Kontrolle legitimieren. Und eben auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.

Matthias Graf, Chef Mediendienst Kantonspolizei Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Die Stadtpolizei Zürich protokolliert seit einigen Jahren Grund, Zeit, Ort und Konsequenz einer Personenkontrolle in einer App – um so Racial Profiling und Kontrollen aus einem diffusen Bauchgefühl heraus vorzubeugen. Weder im Kanton St.Gallen noch im Kanton Thurgau gibt es ein vergleichbares System. Dies sei derzeit auch nicht in Planung, sagt Krüsi. Beschwerden wegen Racial Profiling gibt es in beiden Kantonen nur selten.

Gibt es in der Ostschweiz also kein Problem mit Racial Profiling? Krüsi sagt: «Ich sehe kein Problem mit Racial Profiling. Ich kann nur soviel sagen: Ich würde es sagen, wenn ich ein systematisches Problem sehen würde.» Und Matthias Graf von der Kapo Thurgau schreibt: «Racial Profiling hat bei der Kantonspolizei Thurgau keinen Platz. Bei rassistischem Verhalten gilt eine Nulltoleranz, und Fehlverhalten wird strafrechtlich und disziplinarrechtlich verfolgt.»

«Ich will mein Gesicht zeigen»

Flüchtlingsseelsorger Chika Uzor war sich ziemlich sicher, dass Semi Okunnu anonymisiert im Artikel erscheinen will. Mit Initialen und einem Foto, auf dem er nicht zu erkennen ist. Doch für Okunnu war von Anfang an klar: Er will mit Bild und Namen hinstehen.

So klar, dass er beim Fototermin kurz die Kamera übernimmt, seine Ideen fürs Bild schildert, sich selber inszeniert. Ein Bild von unten soll es sein, er aufrecht stehend, mit stoischer Miene, auf den Betrachter blickend, der Himmel im Hintergrund. So sehe er nicht schwach aus, sondern stark und voller Kraft. Es ist ein Moment des Empowerments, der Ermächtigung. So wie er nicht in der Öffentlichkeit kontrolliert werden will, will er die Kontrolle über das Bild behalten.

«Ich will mein Gesicht zeigen.»