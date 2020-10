«So kann es nicht weitergehen»: OK-Mitglied der Friedenskette Schweiz kritisiert die staatlichen Coronamassnahmen

Corona-Demonstration: Konstanz erwartet Zehntausende «Querdenker», auch in Kreuzlingen sind Kundgebungen geplant

In Konstanz haben sich für das kommende Wochenende Tausende Demonstranten und Gegendemonstranten angekündigt. In Kreuzlingen plant die Kantonspolizei Thurgau ein Grossaufgebot. Ebenso soll am Wochenende eine Menschenkette rund um den Bodensee gebildet werden. Ob diese auf der Schweizer Seite zustande kommt, ist unklar.