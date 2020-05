«So kann es nicht weitergehen»: Das sagt die Thurgauerin Yvonne Ribi, oberste Pflegefachfrau der Schweiz, zu den Lehren aus Corona Yvonne Ribi ist am Untersee aufgewachsen und leitet den Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK). Sie ist verantwortlich für rund 25'000 Mitglieder und wünscht sich bessere Arbeitsbedingungen der Branche nach der Coronakrise. Florian Beer 05.05.2020, 05.20 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Sie liebt den Untersee: Yvonne Ribi sitzt auf der Ufermauer in Berlingen. Bild: Reto Martin

Yvonne Ribi ist eine gefragte Frau. Sie ist die Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) und damit verantwortlich für rund 25'000 Mitglieder. «Meine Hauptaufgabe besteht darin, die Interessen unserer Mitglieder in der nationalen Politik zu vertreten», sagt Ribi. Vor der Coronakrise seien ihre Anliegen kaum auf offene Ohren gestossen. Sie hofft nun, dass sich dies ändern wird.

Aufgewachsen ist Yvonne Ribi am Untersee, genauer gesagt in Ermatingen und Berlingen. Nach der Sekundarschule absolvierte sie die Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau an der Thurgauisch-Schaffhauserischen Schule für allgemeine Krankenpflege in Frauenfeld. Während der Ausbildung arbeitete sie in Münsterlingen und Diessenhofen und danach mehrere Jahre lang im Universitätsspital Zürich. Parallel zu ihrer Arbeit schloss Ribi die Matura auf dem zweiten Bildungsweg ab und erlangte 2011 einen Executive Master of Business Administration an der Uni Freiburg im gleichnamigen Kanton.

Der Untersee ist ihr Entspannungsort

Schon früh interessierte sie sich dafür, sich auch politisch für die eigene Branche einzusetzen. Sie wurde bereits während der Ausbildung Mitglied beim SBK. Von 2003 bis 2009 war sie dort Geschäftsführerin der Sektion St.Gallen, Thurgau, Appenzell und wechselte anschliessend nach Bern zum nationalen Verband, dessen Geschäftsführerin sie seit 2013 ist. Ribi wohnt mit ihrer Partnerin in Zürich, dem Thurgau ist sie aber immer treu geblieben. Sie sagt:

«Der Thurgau ist meine Heimat.»

Ihr Lieblingsort ist ein Bänkli unter einer Trauerweide in Berlingen – direkt am Untersee. «Hier kann ich herrlich entspannen, schwimme gerne im See und trinke danach ein Gläschen Wein.» Musikalisch geht es bei ihr rockiger zu und her. «Ich höre gerne Pink und habe schon das eine oder andere Konzert von ihr besucht», schmunzelt Ribi.

«Herausforderungen gemeistert»

Die Coronakrise hat Yvonne Ribis Alltag auf den Kopf gestellt. Statt eines mit Terminen im ganzen Land vollgepackten Kalenders arbeitet auch sie im Homeoffice. «Ich vermisse aber das Büro und vor allem den persönlichen Kontakt mit meinem Team», sagt sie. Die Koordination sei von zu Hause aus aufwendiger und sie arbeite lieber persönlich als virtuell über Videokonferenzen mit ihren Mitarbeitern.

Über fehlende Arbeit kann sich Ribi auf keinen Fall beklagen. Das Medieninteresse an der Pflegebranche ist stark gestiegen. Sie sieht in der momentanen Situation eine Chance für die Zukunft. «Der Pflegeberuf erfährt durch die Krise eine stark verbesserte Wertschätzung und Solidarität.» Pflegefachkräfte werden endlich als systemrelevant gesehen und der Fokus läge mehr auf ihnen.

Weil der Pflegebedarf wegen der demografischen Entwicklung steige, laufe die Schweiz direkt auf einen Pflegenotstand zu. «Wir brauchen bis 2030 65'000 Pflegefachpersonen zusätzlich.» Man könne sich dabei nicht wie bisher auf das Ausland verlassen, denn dieses sei ebenfalls dringend auf Pflegende angewiesen. Ribi sagt:

«Durch ausländische Fachkräfte machen wir uns auch abhängig, wie die aktuelle Pandemie zeigt – das Abwerben von Fachkräften ist zudem unethisch.»

Die Hauptaufgabe bestehe darin, mehr Pflegefachpersonen in der Schweiz auszubilden und im Beruf zu halten. 46 Prozent der Pflegenden steigen aus dem Beruf wegen der zu hohen Belastung und zu niedrigen Bezahlung aus. So könne es nicht weitergehen. «Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden, um die Attraktivität für die Pflege zu steigern und so mehr Menschen für diesen Beruf gewinnen zu können», bekräftigt Ribi. Die Coronakrise habe dem Schweizer Gesundheits- und Pflegesystem die Grenzen aufgezeigt, es aber dank Notmassnahmen nicht an die Grenzen gebracht.

Zwar sei die Situation im Tessin und der Romandie viel ernster gewesen als in der Deutschschweiz, dennoch habe man die Herausforderung gemeistert. «Wir waren auf den Höhepunkt im April gut vorbereitet», sagt Ribi. Zum einen habe man auf die Notfallversorgung umgestellt, weshalb viele Spitalbetten auch ungenutzt blieben, andererseits habe man mit der Unterstützung des SBK gut 1500 zusätzliche Pflegefachkräfte mobilisiert, die eigentlich aus dem Beruf ausgestiegen waren.

Verband fordert eine Ausbildungsoffensive

Dem Bundesrat stellt Yvonne Ribi insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Die Tatsache, dass es in der Schweiz keine Ausgangssperre gab, zeuge zum einen von einer guten und wohlüberlegten Kommunikation des Bundesrates und andererseits von einer starken Disziplin der Bevölkerung. Dennoch habe die Exekutive Fehler kompensieren müssen. «Bis vor kurzem gab es zu wenig Schutzmittel – vor allem für die ambulanten Pfleger und die Pflegeheime.» Dass viele Kantone und Betriebe zu wenig Schutzmaterial für das Gesundheitspersonal zur Verfügung hatten, erachtet sie als skandalös.

Als absehbar war, dass die Pandemie medizinisch gemeistert werden kann, begann der SBK seine politischen Forderungen zu platzieren. Am 21. April hat der Verband einen offenen Brief an National- und Ständerat geschickt. Darin fordert der Pflegefachverband eine Ausbildungsoffensive in der Schweiz, um die personelle Abhängigkeit vom Ausland zu unterbinden, eine Anerkennung der Autonomie der Pflege, mehr Zeit für die Pflege und bessere Arbeitsbedingungen.

Sie findet, dass die Argumente seit Jahren auf dem Tisch liegen

Es läge nun an der Politik, die Forderungen der Pflegenden in den Beratungen zur Pflegeinitiative umzusetzen. Entsprechende Anträge seien im Nationalrat eingereicht worden, fanden aber bisher keine Mehrheit. «Die Argumente liegen seit Jahren auf dem Tisch, jetzt müssen endlich Taten folgen», sagt Ribi. Nur so könne man gestärkt aus der Coronakrise gehen und daraus etwas Positives für die Zukunft ziehen.