Reportage «Ein Zeichen der Hoffnung mitten in der St.Galler Spitalkrise»: Das Spital Grabs bezieht seinen Neubau – am Zügeltag helfen 300 Personen mit Rund 300 Leute packten am Samstagmorgen tüchtig mit an um in Grabs das Spital zu zügeln. Die Patientinnen und Patienten zogen mitsamt ihren Zimmern um. Eine Reportage zwischen Umzugskartons und Spitalbetten. Robert Kucera & Raphael Rohner 19.09.2020, 12.19 Uhr

In nur wenigen Stunden ist das ganze Spital vom Altbau in den Neubau gezogen. Bild: Robert Kucera

«Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Denn wir warten schon lange auf diesen Moment. Wenn man die Planung mit einberechnet, sind es nun 15 Jahre», äussert sich Stefan Lichtensteiger, CEO Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) gut gelaunt am Samstagmorgen. Für Lichtensteiger hat die Eröffnung des Neubaus des Spitals einen Symbolcharakter:

«Nach dem Entscheid vier Spitäler im Kanton St.Gallen zu schliessen, ist diese heutige Inbetriebnahme ein Zeichen der Hoffnung und ein Zeichen für den Neuanfang.»

Stefan Lichtensteiger, CEO Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, vor dem Neubau. Bild: Raphael Rohner

Der Umzug des Spital Grabs ist bei diesen Sätzen im vollen Gang, ein erstes Fazit über den Startschuss darf schon gezogen werden. Lichtensteiger lobt: «Ich bin überrascht von der Ruhe. Es wird gezügelt – aber ohne Hektik. Ein Zeichen dafür, dass der Zügeltag gut vorbereitet wurde.»

Am Umzugstag will niemand frei haben

Für den reibungslosen Umzug ist das Personal des Spitals Grabs zuständig. Unterstützt wird es vom Zivilschutz und einem Zügelunternehmen.

Roland Rubin, Leiter Betrieb & Organisation SRRWS, ist begeistert vom Engagement:

Wie er weiter berichtet, seien rund 300 Personen am Umzug beteiligt, die am Samstag eigentlich gar nicht Dienst hätten. Es wird am selben Strang gezogen. Nicht arbeiten lassen, sondern selber zupacken. «Schliesslich haben einige Mitarbeiter lange auf diesen Moment gewartet», hält Rubin fest. Somit ist klar, dass da alle dabei sein wollen.

Am Umzugstag so wenig Patienten wie möglich im Spital haben

Neben Betten, Apparaturen, Mobiliar, Medikamenten und Kleinmaterial zügeln auch die Patienten. Derzeit sind es 45 Personen. Bei Vollbestand fasst das Spital 135 Patienten, die durchschnittliche Belegung beträgt 90 Prozent. Um nicht zu viele Patienten in den Umzugsablauf einbinden zu müssen, hat man zahlreiche genesene Kunden vor dem Wochenende nach Hause geschickt. Neue Patienten hat man erst auf ein Datum nach dem Umzug aufgeboten.

In ihren Betten liegend werden die Patienten vom Personal und Helfern in den Neubau gebracht. Wenn es durch die Gänge geht, mit regem Durchgangsverkehr, tragen die allermeisten eine Maske. Im sicheren neuen Zimmer, wo auch die Abstandsregeln wieder eingehalten werden können, fängt dann die Entspannungsphase ohne Gesichtsschutz und die Angewöhnungszeit an die neue Örtlichkeit an.

Pflegerinnen besprechen die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten. Bild: Raphael Rohner

Alle packen mit an – gemäss dem Drehbuch

Der Betriebsleiter Rubin erwähnt seine Mitarbeiterin Daniela Weder: Sie koordiniert den Umzug des Spitals und hat rund ein Jahr lang jeden Arbeitsschritt geplant. Heute steht sie in der Einsatzzentrale im Erdgeschoss und schluchzt kurz erleichtert bei der Frage, wie sie sich fühlt:

«Ich bin so froh, dass alles so gut läuft. Mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen.»

Dann muss Weder wieder raus und zwei Frauen orientieren, was die nächsten Schritte sind. Drinnen an einem Whiteboard steht mit Filzstiften «Drehbuch» geschrieben. Für Daniela Weder ist der Umzug ein Meilenstein:

Ein Spitalumzug ist keinesfalls 08/15

Eine Gelassenheit, die das Markenzeichen des gesamten Samstagmorgens ist. Chaos, Hektik, Gefühlsausbrüche am Zügeltag des Spitals? Fehlanzeige! Jedes Mitglied des Personals erfüllt seinen Teil gewissenhaft. «Eine Stunde nach Umzugsbeginn war der Gebärsaal im Neubau bereit», berichtet Roland Rubin stolz.

Mit Blick auf die Uhr, es ist Viertel nach Acht, stellt sich dann doch die Frage, ob so ein Spital-Umzug nur reine Routine sei. Stefan Lichtensteiger betont:

«Nein! So ein Umzug ist keinesfalls 08/15. Zumal der Spitalumzug für alle eine einmalige Sache bleiben wird.»

Für die Medien, aber auch für die Mitarbeitenden des Spitals, gab es den einen grossen Augenblick: Der erste Patient, der vom Altbau in den Neubau transportiert wurde. Diese Ehre kam Hans Frey aus Oberschan zu, der den Begleittross – man wähnte sich betreffend Aufmerksamkeitsspanne für eine Person schon fast am Radsportrennen Tour de France – mit gelassener Miene über sich ergehen liess: «Das ist schon ein besonderer Moment – klar, wäre ich jetzt lieber daheim anstatt hier im Spital, aber ja. So eine Ehre bekommt man auch nicht alle Tage.»