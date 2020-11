«Die Leute wollen Skifahren» – Ostschweizer Skigebiete wollen sich dem Druck aus Europa nicht beugen

Bundesrat Alain Berset fordert eine drastische Verschärfung der bestehenden Schutzmassnahmen in den Skiorten. Die betroffenen Kantone zeigen grundsätzlich Bereitschaft dies zu berücksichtigen, da sie ansonsten Massnahmen befürchten, welche die Branche noch härter treffen könnten, berichtet die «Sonntagszeitung». Bersets Forderungen seien schon jetzt für viele mit Einnahmeausfällen verbunden. So fordere er neben Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht und Sicherheitsabstand eine Kapazitätsbegrenzung im Skigebiet auf 66 Prozent der Durchschnittsauslastung der letzten fünf Jahre. Zudem dürfe es in den Gastronomiebetrieben keine Selbstbedienung geben und diese müssten nach 15 Uhr schliessen. Wintersportorte müssten ein Schutzkonzept zur Lenkung von Personenströmen haben. Auch gelte eine Maskenpflicht in Dorfkernen und es dürfe keine Werbung im Ausland für die Skigebiete gemacht werden. (sae)