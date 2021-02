Skigebiete «Klar wünschen wir uns eine Öffnung der Terrassen»: Skigebiete hoffen auf positiven Entscheid des Bundesrats am Mittwoch Das traumhafte Wetter trieb vergangenes Wochenende zahlreiche Wintersportler in die Ostschweizer Skigebiete. Die Betreiber der Bergbahnen sind zufrieden und blicken gespannt auf den Mittwoch, wenn der Bundesrat über eine Lockerung der Coronamassnahmen entscheidet. Robert Kucera, Alain Rutishauser 22.02.2021, 18.00 Uhr

Geht es nach den Skigebieten, soll der Bundesrat die Terrassen in den Skigebieten wieder öffnen, wie hier im Dezember auf dem Flumserberg. Bild: Michel Canonica (11. Dezember 2020)

Das vergangene Wochenende spaltete die Ostschweiz. Die eine Hälfte zog es durch das traumhafte Wetter in die Naherholungsgebiete oder an den See. Die andere Hälfte packte Ski und Snowboard in den Kofferraum und fuhr nach Wildhaus, auf den Pizol oder den Flumserberg. Die Skigebiete sind zufrieden, wie das Jahr bisher verläuft. «Es ist schön, es ist warm und es hat genug Schnee. Alle Komponenten stimmen. Hätten wir kein Coronajahr, wären wir auf Rekordkurs», berichtet Urs Gantenbein, CEO der Bergbahnen Wildhaus. Selten habe er so optimale Bedingungen im Toggenburg erlebt wie jetzt.

Doch die Pandemie bleibt der grosse Spielverderber und sorgt aus Sicht Gantenbeins für ein krasses Novum. Bei schlechtem Wetter bewege man sich nahe dem Nullpunkt, was Skigäste betrifft. Dass auch die Gastronomie geschlossen ist — ein Ort, wo man sich aufwärmen kann — schlägt sich knallhart in den Gästezahlen nieder.

Verpasste Geschäfte lassen sich kaum mehr aufholen

Der Wunsch nach Sonne und Bewegung war auch bei den Toggenburg Bergbahnen in Unterwasser spürbar. «Viele Gäste konnten sich beim Skifahren, Schlitteln oder Winterwandern am Chäserrugg erholen», teilt Mediensprecher Alex Singenberger mit. Dies entschädigt die Bergbahnen für wahrlich schwarze Tage in diesem Winter. Doch selbst eine lang anhaltende Schönwetter-Periode könne das Coronajahr nicht vergessen machen:

«Die Erfahrung zeigt, dass sich in unserer Branche verpasste Geschäfte kaum aufholen lassen. Es ist ein spezielles Jahr in vielerlei Hinsicht.»

Die Skigebiet, hier am Chäserrugg, durften sich am Montag abermals über viele Schneesportler freuen. Bild: Ralph Ribi (22. Februar 2021)

Das sonnige Wochenende hat auch den Pizol Bergbahnen einen «gewissen Andrang» beschert, wie es CEO Klaus Nussbaumer umschreibt. «Das Wochenende ist nicht so schlecht gewesen und die Gäste haben sich im Gebiet sehr gut verteilt.» Bei solch perfekten Bedingungen wären in einem normalen Jahr noch mehr Gäste bergwärts transportiert worden. «Man darf aber auch mal zufrieden sein», findet Nussbaumer. So könne der durch die behördlichen Massnahmen eingehandelte Verlust ein wenig gemindert werden. Die Frage, ob man das entgangene Weihnachtsgeschäft noch einholen können, beantwortet Nussbaumer mit einem klaren Nein. «Das sind die besten Tage im Jahr. Die fehlen unwiderruflich.»

Das anhaltend warme Wetter lockte zahlreiche Gäste in das Skigebiet Chäserrugg. Bilder: Ralph Ribi (22. Februar 2021)

Skigebiete hoffen auf Öffnung der Terrassen

Nun blicken die Skigebiete gespannt auf den kommenden Mittwoch. Dann entscheidet der Bundesrat darüber, ob Restaurants ihre Terrassen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. «Es dürfen keine Sitzplätze bei Take-aways angeboten werden», betonte Bundesrat Alain Berset kürzlich nochmals. Er spielte damit wohl auch auf Graubünden an, einen von fünf Kantonen in der Schweiz, die ihre Terrassen trotz Coronamassnahmen geöffnet lassen.

Die Skigebiete in der Ostschweiz fühlen sich dadurch benachteiligt und appellieren an den Bundesrat, die Terrassen wieder öffnen zu dürfen. Gantenbein, CEO der Bergbahnen Wildhaus:

«Insbesondere wegen unserem Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Bündnerland.»

Er fügt an: «Man hätte dann geordnete, organisierte und gepflegte Aufenthaltsplätze im Freien.» Auch Heinrich Michel, CEO der Flumserberg Bergbahnen, ist gespannt auf den Entscheid des Bundesrats: «Klar wünschen wir uns eine Öffnung der Terrassen wie in einigen anderen Kantonen.»

Mit Terrassen wäre Gastrobetrieb sicherer und geordneter

Mit den bereits erstellten Schutzkonzepten — vier Personen pro Tisch, Maskenpflicht ausser im Sitzen, Registration der Konsumenten — sei nebst zusätzlichem Komfort für die Gäste auch ein besser geordneter und kontrollierter Betrieb gewährleistet. Michel ist sich sicher:

«Offene Terrassen würden mehr Sicherheit für alle bedeuten.»

Das Take-away-Angebot funktioniere gut, wie hier im Flumserberg, doch mit der Öffnung der Terrassen sei ein geordneter und sicherer Betrieb besser möglich. Bild: PD

Denn die Zwischenlösung mit Take-away-Angeboten bringe gewisse Probleme mit sich: «Da die Gäste für die Verköstigung im Schnee stehen oder sitzen müssen, macht es schnell einen eher ungeordneten Eindruck», sagt Michel. Deshalb seien am vergangenen Wochenende zusätzliche Betreuer aufgeboten worden, welche die Gäste auf Abstandsregeln und Maskenpflicht hingewiesen hätten. «Grösstenteils halten sich die Gäste aber konsequent an die gültigen Regeln und Schutzkonzepte. Einzelne Abweichler gibt es in unserer Gesellschaft leider überall.»

Auch auf dem Chäserrugg hätten sich die Besucher mittlerweile an die Schutzmassnahmen gewöhnt. Es habe kaum Vorfälle gegeben, bestätigt Mediensprecher Singenberger. «Mit einem gewissen Mass an Eigenverantwortung und dem zusätzlich eingesetzten Personal können die Regeln gut umgesetzt werden.» Doch mit einer Öffnung der Terrassen könne noch mehr Ordnung geschaffen werden, besonders an schönen Tagen mit vielen Schneesportlern. Singenberger: «Wir warten deshalb gespannt auf die neuesten Entscheidungen des Bundesrats und werden diese dann entsprechend umsetzen.»