Reportage «Kontrolliert ihr uns, ob wir genügend Abstand haben?» – unterwegs auf den Pisten in den Flumserbergen, wo das Coronavirus im Tal bleiben soll Bilder: Michel Canonica Trotz halb voller Gondeln und verhüllten Skifahrern. Wo die Pisten locken, bleiben die Gedanken an Corona im schattigen Tal. Janina Gehrig 12.12.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Sie schmunzeln, als ob sie sich das nicht antun wollten. Die zwei Frauen im Skidress sitzen auf der Terrasse des «Schuppä-Kafi» und beobachten das Gewusel auf dem Parkplatz vis à vis. Dort, bei der Talstation der Flumserbergbahnen, hantieren sie an ihren Skischuhen, ziehen an den Reissverschlüssen, wickeln Schals um ihre Hälse, platzieren Helme oben drauf und schieben Sonnenbrillen dazwischen. Jetzt noch eine Maske hinter die Ohren und Handschuhe über die Hände ziehen. Sonnencreme erübrigt sich, da ist keine Haut mehr zu sehen.

Auf der Pistenkarte leuchten elf rote und sechs grüne Punkte. Nur drei der 17 Anlagen sind seit einer Woche offen. Zäune weisen den Weg zu den Gondeln, Bodenmarkierungen erinnern ans Abstandhalten, ein Schild an die maximale Personenzahl pro Gondel. Fünf dürfen es sein, zwei Drittel der Plätze. Schon klappen die Türchen zu, Skifahrerinnen, Winterwanderer, Schlittler und Snowboarder haben es geschafft: Sie entfliehen dem Nebel, der unbeweglich über dem Walensee hängt.



Das Transparent mit der Aufschrift «Maskenpflicht »begrüsst die Skigäste. Bilder: Michel Canonica

Oben, auf dem Tannenboden, wartet der Winter in seiner ganzen Pracht. Die Schneekanonen laufen auf Hochtouren. Das Elend im Tal, das Corona mit sich brachte, scheint für einen Moment lang weit weg. Wäre da nicht das Transparent, das die Gäste mit dem Wort «Maskenpflicht» willkommen heisst. Wer das Gebot missachtet, wird sofort von einer Frau in Leuchtweste ermahnt.

Vor dem Restaurant Colors steht Johannes Seitz. Etwas ungläubig blinzelt er in die Sonne, so, als könnte er sein Glück noch nicht richtig fassen. Der 69-jährige St. Galler steht zum ersten Mal auf der Piste in dieser Saison. «Wunderschön», sagt er. Er fühle sich sicher, alle trügen Maske, Gondel und Sessellift habe er sich mit niemandem teilen müssen. Zwar habe er Bedenken, ob die Pandemie mit dem «Flickenteppich an Massnahmen» in den Griff zu bekommen sei, und angesichts der Coronafallzahlen sehe es übel aus für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Trotzdem sagt Seitz:

«Die Skigebiete müssen unbedingt offen bleiben – auch für die Psyche.»

Das Damoklesschwert hängt über den Bergen

Ein Aufschrei ging durch den Alpenraum, als die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch die Premierminister Italiens und Frankreichs Ende November forderten, die Skigebiete bis zum 10. Januar geschlossen zu halten. Die Schweiz und Österreich wehrten sich. Wenn es ums Skifahren geht, lassen wir uns von niemandem dreinreden. Eine Seilbahngondel sei genauso sicher wie ein Bus, ein Zug, ein Flugzeug, versicherten Politiker. Dann, vor einer Woche, die Erleichterung: Die Skisaison schien gerettet, der Bundesrat verzichtete gar auf Kapazitätsbeschränkungen auf den Pisten.

Seit einer Woche ist das Skigebiet Flumserberg geöffnet.

Doch über den Bergen hängt das Damoklesschwert. Ob die Lifte nach dem 22. Dezember weiterrattern, entscheiden die Kantone. Eine Bewilligung gibt es nur, wenn es die Kapazität der Spitäler erlaubt, die Corona-Tests normal durchgeführt werden können und das Contact Tracing des Kantons funktioniert. «Die Planungsunsicherheit für die Zeit nach dem 22. Dezember ist gross», sagt denn auch Katja Wildhaber von den Bergbahnen Flumserberg. Mehr ist nicht zu erfahren.

Etwas nervös sind auch einige Gäste. Dass Journalisten und Fotografen auf den Pisten unterwegs sind, passt ihnen gar nicht. «Kontrolliert ihr uns, ob wir genügend Abstand haben?» – «Habt ihr nichts Besseres zu tun?», heisst es etwa. Unser Verhalten sei «höchst mysteriös». Es ist ein bisschen wie im Sommer, als jene, die ins Ausland verreisten, glaubten, sich dafür rechtfertigen zu müssen. Ist es die Angst, als ignorant abgestempelt zu werden, wenn man nicht verzichten will? Der Frust darüber, dass man sich den Spass nicht verderben lässt, der dann doch nicht so richtig aufkommen möchte? Oder die Unsicherheit, die uns alle umgibt?

Die Schneekanonen laufen auf Hochtouren an diesem ersten schönen Skitag. Bild: Michel Canonica

Der Gemeindepräsident bleibt ein ewiger Optimist

Erich Zoller, Gemeindepräsident von Quarten.

Freundlicher grüsst Erich Zoller, der Gemeindepräsident von Quarten, der im Restaurant Molseralp bei einem Glas Rotwein sitzt. Er habe seinen Mitarbeitern den Agendaeintrag «Inspektion Schutzkonzept Flumserberg» hinterlassen – zum Scherz, denn eigentlich habe er gerade Ferien.

Zoller hat sich zusammen mit National- und Kantonsräten für geöffnete Skigebiete stark gemacht. In Quarten hängt fast jeder zweite Arbeitsplatz vom Tourismus ab. «Die Leute würden es nicht verstehen, wenn man das Skigebiet schliessen würde», sagt Zoller und zeigt auf die Skifahrer, die hinter ihm ihre Slalomlinien ziehen. «Schliesslich passieren die meisten Ansteckungen auf städtischem Gebiet. Fatal wäre auch, wenn Graubündens Skigebiete über die Festtage öffnen dürften, jene in St. Gallen aber nicht.» Zoller räumt ein, die Zahlen sähen zwar schlecht aus, wischt den Gedanken daran aber sofort wieder weg und zückt, wie zum Beweis, die Quittung seiner Jahreskarte.

«Sehen Sie, ich bin ein ewiger Optimist. Man steht hier oben und hat eine ‘huere Freud’.»

Die Skischuhe knirschen, die Stöcke klappern, der Motor der Gondelbahn surrt unablässig vor sich hin. Mit dem Berg Jet und ihren futuristischen Kabinen geht es von 1400 auf 2020 Metern über Meer auf den Maschgenkamm. Mit ihrer letzter Kraft scheint die Sonne an die Bergwände. Auf der Panoramaterrasse servieren die Kellner jetzt Schümli-Pflümli statt Schnitzel-Pommes. Zu viert sitzen die Gäste um einen Tisch. Die Musik spielt leise aus den Lautsprechern. Umso lauter und über mehrere Tische hinweg sucht man das Gespräch. «Ist hier noch frei?» – «Aus wie vielen Haushalten stammen wir dann?», fragt jemand zurück. «Kommt drauf an. Sind wir jetzt in Zürich oder St. Gallen?» Gelächter.

Der Parkplatz beim Tannenbödeli leert sich. Zeit, nach Hause zu fahren.

Jetzt glitzert der Schnee nicht mehr. Der Wind bläst eisig vor sich hin. Minus fünf Grad zeigt das Thermometer. Der Parkplatz beim Tannenboden leert sich. Zürcher, Aargauer und Deutsche fahren heim. Ein Paar aus Konstanz hatte einen «schönen Tag bei perfektem Wetter und Schnee». Hinter vorgehaltener Hand pflichten sie aber ihrer Kanzlerin bei: «Man müsste die Skigebiete ja eigentlich schliessen.» Sie lächeln entschuldigend, fahren ab. Auch die Gondeln schweben zurück ins Tal, zurück in den Nebel, wo die Titelseiten der Zeitungen im Schuppä-Kafi wieder an Corona erinnern.