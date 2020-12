Coronamassnahmen Skifahren in der Altjahrswoche kaum möglich: St.Gallen empfiehlt der ganzen Schweiz, die Pisten zu schliessen Der Kanton St.Gallen wird seine zwei Dutzend Skigebiete ab 22. Dezember wohl wieder schliessen. Vorarlberg öffnet derweil seine Pisten, aber für Schweizer gilt eine neue Quarantänepflicht. Marcel Elsener 15.12.2020, 19.28 Uhr

Ein kurzer Traum vor Weihnachten im Coronajahr: Skifahrer vergangenen Samstag auf den Flumserbergen.



Michel Canonica

Wer dem Coronablues zwischen Weihnachten und Neujahr auf Skipisten entfliehen will, hockt weiter auf Nadeln. Die St.Galler Regierung beschliesst erst am Samstag, ob die Skigebiete im Kanton ab 22. Dezember offen bleiben. Das sei «eher nicht anzunehmen», sagte Regierungschef Bruno Damann an der Medienkonferenz vom Dienstag.

Aufgrund der aktuellen Coronazahlen (Infektionen, R-Wert, Hospitalisationen) könne man keine Bewilligung erteilen, ausser es gäbe in den nächsten Tagen – wundersamerweise - eine markante Änderung, sagte Damann. Der Grund ist nicht die Ansteckungsgefahr beim Wintersport, sondern das Unfallrisiko, wie der Gesundheitschef bereits letzte Woche zu verstehen gab: Schwere Skiunfälle mit schweren Kopfverletzungen bringen die Corona-belasteten Spitäler an ihre Kapazitätsgrenzen.

Schliessung in der ganzen Schweiz wäre «vernünftig»

«Bei uns gilt die Regel: 50 Prozent der Bettenkapazität sind für Coronapatienten und 50 Prozent sind für andere Patienten», erklärte Damann auf Anfrage. «Im Moment können wir das noch stemmen. Aber viele Skiunfälle könnten wir nicht mehr aufnehmen. Die schweren Schädel-Hirntraumata-Patienten kämen nach St.Gallen auf die Intensivstation.»

Damann macht keinen Hehl daraus, dass die Bündner sich die Schliessung ihrer Skigebiete «auch überlegen sollten» und der Bundesrat das Skifahren in der ganzen Schweiz verbieten müsste. «Das wäre vernünftig.» Der Bundesrat beschliesst seine Verschärfungen am Freitag, die St.Galler Regierung wird diesen mehr oder weniger ohne Einspruch folgen und darüber am Samstagnachmittag informieren. Sowohl für die Gastronomie (wo St.Gallen einen Lockdown empfiehlt) als auch für die Skigebiete könnten demnach die Bundesweisungen gelten.

Skifahren bei den Nachbarn noch möglich?

Nichts mit Flumserberge, Pizol oder Wildhaus, und auch nichts mit Davos oder Klosters? St.Galler Familien, die in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr Skitage planten, müssen damit rechnen. Aber können sie in die nahen Skigebiete ennet dem Rhein ausweichen? Grundsätzlich ja, denn die Malbun bleibt offen. Zwar stellte die Liechtensteiner Regierung ebenfalls am Dienstag einen Fast-Lockdown von 20. Dezember bis 10. Januar in Aussicht, «Winterruhe-Paket» genannt, doch Skifahren und Schlittschuhlaufen will sie weiterhin erlauben.

In Betrieb sind über die Feiertage auch die meisten Vorarlberger Skilifte: Österreich erlaubt die Eröffnung der Pisten ab 24. Dezember, allerdings ohne Après-Skigaudi in Bars und Restaurants. Ostschweizer Skibegeisterte können jedoch nicht mit einem Ausflug in den Bregenzerwald (etwa Bödele) oder an den Arlberg (Lech-Zürs) liebäugeln. Denn Österreich verschärft die Quarantäne-Regeln: Vom 19. Dezember bis zum 10. Januar gilt für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten eine zehntägige Quarantänepflicht. Zwar werden die Details und mögliche Ausnahmen (beispielsweise für Arbeitspendler) noch geregelt, doch die Schweiz und erst recht die Ostschweizer Kantone gehören klar zum definierten Risikogebiet, das da lautet «alle Staaten mit 7-Tage-Inzidenz über 100».

Bleibt hiesigen Wintersportbegeisterten als Ausweichmöglichkeit wohl nur die Malbun – sofern es das schlechte Gewissen zulässt. Schliesslich bat die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp an der Medienkonferenz nachdrücklich: «Versuchen Sie nicht, die Lücken in den Regeln zu finden!»