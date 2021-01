Skifahren Die Coronaengel von Wildhaus: Wie das Toggenburger Skigebiet die Maskenpflicht durchsetzt Eigentlich sind Sonja Gmünder und Jasmine Zuberbühler ins Skigebiet Wildhaus gekommen, um Wintersportler in den Bergrestaurants zu bedienen. Jetzt stehen sie in violetten Gilets mit aufgedruckten Flügel in den Wartebereichen der Bahnen und erinnern als Coronaengel die Gäste an die Pandemiemassnahmen. David Grob 31.01.2021, 19.00 Uhr

Sonja Gmünder und Jasmine Zuberbühler achten als sogenannte Coronaengel im Skigebiet Wildhaus darauf, dass die Coronamassnahmen von den Wintersportlern eingehalten werden.

Bilder: Benjamin Manser (23. Januar 2021)

Meist reicht ein fröhliches «Guete Morge» mit einem Lächeln hinter der Maske, manchmal auch nur eine Geste, und die Skifahrer, die sich hier an der Talstation der Sesselbahn Thur in Wildhaus in die Schlange der Wartenden einreihen, ziehen ihre Schutzmaske unter den Stoffschichten aus Skijacke und Schal hervor und über den Mund.

Nur sehr selten müssen Sonja Gmünder und Jasmine Zuberbühler deutlicher werden und die Gäste aktiv auf die Maskenpflicht im Wartebereich hinweisen. Die beiden sind jeweils an den Wochenenden als sogenannte Coronaengel im Skigebiet Wildhaus im Einsatz. Ihre Aufgabe: Die Skigäste auf die Coronamassnahmen aufmerksam zu machen.

Oft reicht bereits eine Geste, um die Leute an die Maskenpflicht im Anstehbereich zur Sesselbahn Thur in Wildhaus zu erinnern.

Insgesamt fünf solcher Coronaengel sind im Skigebiet Wildhaus an den Wochenenden im Einsatz. Mit violetten Gilets mit aufgedruckten Flügeln stehen die Coronaengel in den Wartebereichen der Bahnen. Fast alle sind Mitarbeitende aus der Gastronomie, die eigentlich in den Bergrestaurants und Alphütten die Skigäste mit Älplermagronen und Schnipo, Jägertee und heissen Schoggis bedienen würden.

So auch Sonja Gmünder und Jasmine Zuberbühler. Gmünder, 20, gelernte Coiffeuse, wohnhaft im Neckertal, wollte ihre erste Saison im Skigebiet Wildhaus verbringen. Ein Jahr zuvor arbeitete sie eine Saison im Service in Arosa. Jetzt hätte sie das «Gamsalpstöbli», eine Beiz für die Einheimischen, führen sollen.

Zuberbühler, 27, Dekogestalterin in verschiedenen Manor-Filialen, wohnhaft in Balgach, hat sich für eine Servicestelle im Berggasthaus Oberdorf beworben. Statt in der Wärme zwischen Tischen und Gästen zu huschen, stehen sie jetzt in der Kälte zwischen gelb-roten Netzen, welche die Skifahrer und Snowboarderinnen im Corona-Abstand an die Drehkreuze lenken.

«Der Knackpunkt ist sicher die Kälte»: Eine Plastikmatte sorgt für warme Füsse – oder zumindest für nicht ganz so kalte.



Die meisten Leute sind freundlich

Draussen ist es knapp null Grad an diesem Samstagmorgen. Jetzt sitzen die beiden Coronaengel im Pausenraum der Talstation, am Fenster rattern die Sessel vorbei, und Gmünder und Zuberbühler sind froh über die Pause in der Wärme. «Der Knackpunkt ist sicher die Kälte», sagt Zuberbühler. Insbesondere die Füsse werden schnell kalt. Sie habe bereits vieles versucht: Die Schuhe mit Alufolie gefüttert, Isoliersohlen gekauft. Auch stehen die beiden mittlerweile nicht mehr direkt auf dem Schnee, sondern auf einer Plastikmatte. Gmünder sagt: «Bewegt man sich nicht, wird es definitiv mühsam.» So versuchen die beiden, so aktiv zu sein wie möglich. Sie helfen Kindern durchs Drehkreuz, unerfahrenen Skifahrern in die Bindungen, schaufeln Schnee. Doch die Hauptaufgabe, das Erinnern an die Maske, bleibt.

Eine undankbare Aufgabe, könnte man meinen, den ganzen Tag Polizist spielen zu müssen und Skigäste zurechtzuweisen. Doch Gmünder sagt: «Die meisten Leute sind freundlich und reagieren sehr positiv auf uns.» Und Zuberbühler fügt hinzu:

«Wir sind hier zur Erinnerung und nicht als Kontrolle.»

Aus diesem Grund sei wohl auch die Farbe Violett bei den Gilets gewählt worden, vermuten die beiden, das weniger an Kontrolleure erinnert. Ganz im Gegensatz zu den Walliser Skigebieten, in denen die sogenannten Covid-Angels in orangen Leuchtwesten patrouillieren. Ohnehin sei der Anteil unfreundlicher Skifahrer, die sich nicht an die Richtlinien halten wollen, sehr gering, sagt Gmünder. Und weiter: «Das Gemeine ist einfach: Kommt dann doch mal einer quer, zieht es uns runter.» Zuberbühler sagt lachend:

«In solchen Fällen wäre es schon gut, 30 Zentimeter grösser zu sein und einen Bart zu haben.»

Statt in der Wärme zwischen Tischen und Gästen zu huschen, steht Sonja Gmünder in der Kälte zwischen gelb-roten Netzen.



«Das Verhalten der Gäste ist anders, wenn unsere Coronaengel in den Uniformen da stehen»

Rund 30 Zentimeter grösser, aber ohne Bart, ist der technische Leiter Patrik Jahn. Er steht draussen bei der Kasse und spricht übers Schutzkonzept, das die Schweizer Bergbahnen dem Bundesamt für Gesundheit abringen mussten. «Ursprünglich verlangte das BAG, dass die Drehkreuze ebenfalls 1,5 Meter voneinander entfernt sind. Glücklicherweise hat man hierbei einen Kompromiss gefunden.»

Ein Mann ohne Maske stapft herbei, Jahn stoppt ihn, weist ihn auf die Maskenpflicht hin. Nach längerem Suchen findet der Skifahrer seine Maske in den Untiefen seiner Jackentaschen. «Das Verhalten der Gäste ist anders, wenn unsere Coronaengel in den Uniformen da stehen», sagt Jahn. Maskenverweigerer würden die Bergbahnen Wildhaus nicht transportieren. Glücklicherweise sei dies bislang auch noch nicht vorgekommen.

Der Coronawinter trifft das Skigebiet: Besonders betroffen ist die Gastronomie, die im Skigebiet Wildhaus ebenfalls zu den Bergbahnen gehört – die Geschäftsleitung rechnet mit einem Umsatzeinbruch von rund 90 Prozent in den Restaurants. Rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes stammen aus den Restaurants. So geht Jahn von einem Verlust von rund einem Drittel des Gesamtumsatzes aus.

Doch der Coronawinter hat auch seine positiven Seiten: Jahn deutet auf die gelb-roten Netze, welche die Skifahrerinnen und Snowboarder in Einerreihe zu den Drehkreuzen lenken. «Es gibt nicht mehr diese Menschentrauben vor den Drehkreuzen. Die Ordnung ist viel besser. Gut möglich, dass wir dies so beibehalten.» Ebenso werde der Online-Kauf von Tickets viel besser genutzt.

Ein Polizeiauto fährt langsam die Strasse zur Talstation hinunter, wendet Kontrollblicke aus dem Fenster, Jahn grüsst mit der Hand, die Polizisten nicken und fahren langsam wieder weg. Ein- bis zweimal pro Tag tauche eine solche Patrouille auf, sagt Jahn. Zweimal wöchentlich für mehrere Stunden kurven auch Zivilschützer im Auftrag des Kantons durchs Skigebiet. «Sie beraten uns beim Schutzkonzept und stehen uns bei Fragen zur Verfügung.»

Die Hoffnung auf offene Restaurants

Auch Zuberbühler und Gmünder sind in der Zwischenzeit wieder draussen zwischen den Gästen. Sie hoffen leise darauf, dass gegen Ende der Saison die Bergrestaurants wieder öffnen dürfen und sie doch noch im «Gamserstöbli» und Berggasthaus Oberdorf stehen dürfen. Und sie doch noch die Tätigkeit ausüben können, für die sie nach Wildhaus gekommen sind. Gmünder: «Einmal machen wir hoffentlich noch auf.»