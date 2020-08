Skeptiker bei der SVP, Befürworter bei den Arbeitgebern: Im Ostschweizer Abstimmungskampf um die Begrenzungsinitiative gibt es Abweichler Stadler-Rail-Chef Peter Spuhler lehnt die Begrenzungsinitiative ab. Auch andere wirtschaftsnahe SVP-Politiker in der Ostschweiz sind skeptisch. Zugleich gibt es gerade im exportstarken Rheintal auch Firmenchefs, die die Initiative klar befürworten. Adrian Vögele 11.08.2020, 11.44 Uhr

Gefährdet die Begrenzungsinitiative den bilateralen Weg der Schweiz mit der EU? Das ist der grosse Streitpunkt im Abstimmungskampf. Gaetan Bally / KEYSTONE

Hier die SVP, dort die Industrieverbände und Arbeitgeber: Diese Front im Abstimmungskampf um die Begrenzungsinitiative scheint auch in der Ostschweiz klar gezogen. Allerdings gibt es in beiden Lagern Abweichler. Michael Götte, SVP-Fraktionschef im St.Galler Kantonsparlament, hatte bereits in seinem Wahlkampf für die St.Galler Regierung gesagt, dass er mit der Partei uneins sei wegen der Kündigungsklausel der Begrenzungsinitiative – ohne bilaterale Verträge mit der EU gehe es nicht. «Das hat mich parteiintern auch Stimmen gekostet», sagt Götte. Er stehe aber weiterhin zu seiner Haltung.

Michael Götte, SVP-Fraktionschef im St.Galler Kantonsrat und Leiter kantonale Politik bei der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell.

«Ich verstehe den Unmut der Partei darüber, dass die Masseneinwanderungsinitiative nicht umgesetzt wurde.» Es sei klar, dass die SVP darauf reagieren müsse.

«Mit der Stossrichtung der Begrenzungsinitiative bin ich einverstanden. Aber die Kündigungsklausel kann ich als wirtschaftsnaher Politiker nicht gutheissen.»

Gerade St.Gallen als Grenzkanton mit starker Exportwirtschaft sei auf die Bilateralen angewiesen, so Götte, der unter anderem als Leiter kantonale Politik bei der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell tätig ist. «Ich trete aber nicht gegen meine eigene Partei an und werde mich daher im Abstimmungskampf nicht weiter zur Initiative äussern», sagt Götte – er werde sich auch an der Delegiertenversammlung der SVP Kanton St.Gallen Ende August der Stimme enthalten.

Auch Diana Gutjahr kämpft nicht für die Vorlage

Ein prominenter und erklärter Gegner der Initiative ist Stadler-Rail-Chef Peter Spuhler. Der ehemalige SVP-Nationalrat warnte bereits im März im Interview mit unserer Zeitung, die Initiative sei «extrem» und «gefährlich für den Wirtschaftsstandort Schweiz». Er hoffe auf ein klares Nein der Bevölkerung, so Spuhler.

Diana Gutjahr, Thurgauer SVP-Nationalrätin und Mitinhaberin der Ernst Fischer AG. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr, Mitinhaberin der Stahlbaufirma Ernst Fischer, sagt, sie werde sich zu dieser Abstimmungsvorlage nicht äussern. Zu ihren früheren Aussagen zur Begrenzungsinitiative stehe sie aber nach wie vor. Gutjahr hatte sich in der Parlamentsdebatte über die Initiative der Stimme enthalten. Sie teile das Ziel der SVP, die Zuwanderung zu begrenzen. Jedoch: «Der Bilaterale Weg ist der Königsweg und deshalb für die Schweiz wichtig.» Da lediglich sechs von über 120 bilateralen Verträge gefährden würden, belasse sie es bei einer Enthaltung.

Rheintaler CEO und SVP-Präsident verteidigt die Initiative

Markus Wüst, St.Galler SVP-Kantonsrat und CEO der Soluma Swiss AG

Allerdings gibt es auch den umgekehrten Fall. Markus Wüst, St.Galler SVP-Kantonsrat und Präsident der Kreispartei Rheintal, führt die Zerspanungstechnikfirma Soluma, die ebenfalls international tätig ist. Wüst spricht sich deutlich für die Begrenzungsinitiative aus. «Es ist reine Angstmacherei der Gegnerschaft, wir würden mit der Annahme der Begrenzungsinitiative den Zugang zum EU-Binnenmarkt verlieren. Der Zugang zum EU-Binnenmarkt ist über das Freihandelsabkommen von 1972 sowie in WTO-Verträgen geregelt», sagt Wüst. Eine Gefahr für die Rheintaler Wirtschaft sieht er nicht:

«Es wird für die Firmen nach wie vor möglich sein, benötigtes Fachpersonal zu rekrutieren – im In- wie im Ausland.»

Dies habe schon vor der Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2007 funktioniert, sagt Wüst. «Mit der Initiative stellen wir sicher, dass die Wirtschaft auch in Zukunft die nötigen Arbeitskräfte, die sie in der Schweiz nicht findet, erhält. Aber eben so, dass wir bestimmen, wer kommt und wer nicht.»

Noch keine offizielle Position bezogen hat der Gewerbeverband des Kantons St.Gallen (KGV). Die Parole wird am 18.August gefasst. Die SVP hat im Verband traditionell eine starke Stimme. So hatte der KGV sowohl die Masseneinwanderungsinitiative als auch die Selbstbestimmungsinitiative befürwortet.