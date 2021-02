Skandinavien-Hoch Neuschnee und zweistellige Minustemperaturen: Auf die Ostschweiz warten eisige Tage, vielleicht sogar Wochen In der Ostschweiz fällt bald wieder Neuschnee und es wird eisig kalt. Grund dafür ist die sogenannte Omega-Lage. Meteorologe Stefan Scherrer erklärt, was eine solche Wetterlage ausmacht. Die Skigebiete freuen sich auf die bevorstehende Kälteperiode. Alain Rutishauser 08.02.2021, 17.48 Uhr

In den nächsten Tagen fällt wieder Neuschnee. Ausserdem fällt das Thermometer weit unter null Grad Celsius. Bild: Michel Canonica (17. Januar 2021)

Vergangene Woche kamen bei den milden Temperaturen schon fast Frühlingsgefühle auf. Der Schnee schmolz in grossen Teilen der Ostschweiz komplett weg. Zu früh gefreut: Der Winter und damit Schnee und eisige Temperaturen kehren schon in den nächsten Tagen zurück. Der Wetterdienst Meteonews schreibt am Montagmorgen, dass in der Nacht auf Dienstag eine Störung die Schweiz erreicht, die auch in der Ostschweiz für eisige Temperaturen und Schnee sorgen wird.