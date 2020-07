Sitter statt Mittelmeer: Wie Ostschweizerinnen und Ostschweizer den Sommer verbringen – ein Abendspaziergang am Fluss Corona erschwert das Reisen. Viele Familien und Paare machen es sich deshalb an der Sitter gemütlich. Dort geniessen die Menschen die Ruhe – oder trauern einer verflossenen Liebe nach. Melissa Müller 22.07.2020, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es muss nicht immer Mallorca oder Rimini sein. Auch die Sitter hat ihren Zauber. Michel Canonica

An den Ufern der Sitter steigt der Rauch von Feuerstellen über die Baumwipfel. Ein Kind lässt einen Schieferstein übers Wasser hüpfen. Ein Montagabend unter der Spiseggbrücke bei Engelburg: Die Hitze hat sich verflüchtigt, der Strand leert sich. Ein Bub lacht und bietet einen Cracker an.

Der achtjährige Milan verschenkt Vollkorncracker. Michel Canonica

Und eine Frau mit schwarzem Pferdeschwanz und grünen Augen sagt: «Hey, ich heisse Lola, setz dich ruhig zu mir.» Schon ist man in einer Runde aus jungen Leuten mit thailändischen, serbischen, türkischen und bulgarischen Wurzeln.

Der Grill ist ein treuer Begleiter. Michel Canonica

«Eigentlich wollte ich nach Serbien in die Ferien», sagt Bauarbeiter Damian Toskić. Viele Schweizer bleiben wegen der Coronakrise diesen Sommer zu Hause. Und entdecken die Flusslandschaft vor der Haustür.

Am Abend lichten sich die Reihen. An heissen Tagen ist dieser Strand bei der Spiseggbrücke in Engelburg voll besetzt. Michel Canonica

Die Menschen reden frisch von der Leber weg. Einer ist arbeitslos geworden, eine Frau trauert einer verflossenen Liebe nach. Am Fluss kann man loslassen, abtauchen, Sorgen vergessen. «Am liebsten mache ich die Augen zu und höre zu», sagt die 23-jährige Mutter Seren Bozkurt. «Dem Rauschen des Wassers, den Bäumen, dem Wind und den Vögeln.»

Mussestunden mit Familie und Freunden. Michel Canonica

Ihr Partner Damian Toskić, Baseballmütze und blaues T-Shirt mit dem Slogan «Just do it», stochert mit dem besten Freund in der Glut des Lagerfeuers. Der achtjährige Sohn spielt selbstvergessen mit den Steinen. «Ja, wir wurden schon jung Eltern!», erzählt Toskić stolz und fasst seine Liebste um die Taille. Er sei erst 18 gewesen, als er Vater wurde, sie wurde mit 17 Mutter. Kennengelernt hätten sie sich in der Vorlehre. «Sie liess mich lange zappeln. Ich musste um sie kämpfen», erzählt er lachend.

Heute wohnen die beiden in der Lachen, «dem besten Quartier der Stadt», und erwarten ihr zweites Baby. «Haben Sie auch Kinder?», fragt er neugierig.

Damian Toskić, Seren Bozkurt und Milan geniessen den Sommerabend. Michel Canonica

Pedalo, Zelt und Walter-Zoo

Ein paar Flussschlaufen weiter sitzt ein junges Liebespaar unter einer Brücke, unweit des Tierheims Sitterhöfli. Die Jugendlichen rauchen, schauen dem Fluss zu, träumen von Afrika. Diesen Sommer bleiben die Engelburger aber hier. «Wir haben für jeden Ferientag einen Plan gemacht», sagt die 17-jährige Janine, eine angehende Lastwagenfahrerin. Ihre Ziele: ein Besuch im Walter-Zoo, Pedalofahren in Rorschach und Zelten an der Sitter.

Sommerferien an der Sitter. Michel Canonica

Stress für Forellen

Wenn ein Naturschutzgebiet einen Ansturm erlebt, kann es eng werden für Tiere und Pflanzen – wie am Rohrspitz im Rheindelta, wo bereits einige seltene Vogelarten verschwunden sind. So dramatisch sei die Lage an der Sitter nicht, sagt Biologe Jonas Barandun. «Einzig die Fische sind gestresst, wenn die Badenden das Wasser aufwirbeln und im Fluss Mäuerchen bauen.» Trübes Wasser sei belastend für die empfindlichen Kiemen der Forellen, die in der Sitter leben.

Raphael Lüchinger, Regionalförster der Waldregion 1, stellt seit der Coronakrise mehr Publikum fest. Der Sitterstrandweg ist zur Flaniermeile geworden. Jogger, Rösseler, Biker und Kinderwägen bewegen sich zwischen Spiseggbrücke und Erlenholz in Wittenbach. E-Biker flitzen durch den Sitter- und Hätterenwald.

«Im Grundsatz begrüssen wir es, wenn die Bevölkerung in den Wald kommt, sich seiner Schönheit erfreut, sich aber auch seines Werts bewusst wird», sagt Lüchinger. Einzelne hätten im Wald ihre «Coronaprojekte» realisiert und Hütten gebaut, die abgerissen werden mussten.

Antonio Ferrigno mit Partnerin Valentina und Hündin Angel: «Das hier ist unser Lieblingsplatz. Es ist kostenlos. Und der Hund darf mit.» Michel Canonica

Die meisten würden sich aber korrekt verhalten und Rücksicht nehmen. Laut Naturknigge bedeutet das: Hunde an die Leine, nicht abseits von Wegen wandern und biken, nur offizielle Feuerstellen benutzen und nachts nicht in den Wald, da der Schein der Taschenlampe Wildtiere stört.