«Sinnlose Diskriminierung» der Schifffahrt: St.Galler Nationalräte fordern Lockerung der Maskenpflicht auf Aussendecks Der Bodenseeschifffahrt fehlen die Passagiere. Die Maskenpflicht, die auch auf Aussendecks gilt, hält viele von Vergnügungsfahrten auf dem See ab. Die St.Galler Nationalräte Thomas Brunner und Marcel Dobler kritisieren, damit werde die Branche diskriminiert – und verlangen rasche Antworten vom Bundesrat. Adrian Vögele aus Bern Aktualisiert 16.09.2020, 12.07 Uhr

Auf Schweizer Bodenseeschiffen gilt die generelle Maskenpflicht auch auf Aussendecks. Etwas weniger streng sind die Regeln auf den deutschen Schiffen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Den Schifffahrtsbetrieben auf dem Bodensee geht es nicht gut. Corona hat die Passagierzahlen einbrechen lassen. Als Hauptgrund dafür gilt die Maskenpflicht, die auch auf den Aussendecks der Schweizer Schiffe gilt. Das Thema beschäftigt auch die Ostschweizer Bundespolitiker nach wie vor. Die St.Galler Nationalräte Thomas Brunner (GLP) und Marcel Dobler (FDP) üben Kritik an der Maskenpflicht und stellen den Bundesrat zur Rede.

Thomas Brunner, St.Galler GLP-Nationalrat. Bild Keystone

Brunner schreibt in seinem Vorstoss, in Zügen und Bussen sei die Maskenpflicht nachvollziehbar und werde von den Passagieren auch akzeptiert. «Unverständlich bleibt, was solches auf Aussendecks (!) von Schiffen soll, selbst bei Einhaltung der Abstandsregeln an frischer Luft.» Seither würden die Schifffahrtsunternehmen trotz Wettergunst massive Umsatzeinbrüche erleiden. Darum will Brunner vom Bundesrat wissen:

«Wann wird diese sinnlose Branchen-Diskriminierung berichtigt? Generell oder mindestens auf internationalen Gewässern?»

Denn auf den Schiffen der deutschen Bodensee-Schifffahrtsbetriebe (BSB) sei das Problem besser gelöst, sagt Brunner. Beim Einsteigen und Herumlaufen sei das Maskentragen Pflicht, an Aussensitzplätzen mit genügend Abstand aber freiwillig.

Das Schweizer Maskenobligatorium auf Aussendecks hingegen habe naturgemäss kaum eine Wirkung (wegen der Durchlüftung), verursache aber unnötige Kollateralschäden für die Betriebe.

Es gehe hier nicht nur um die Schifffahrt an sich, sondern auch um die Glaubwürdigkeit der Behörden im Umgang mit der Pandemie, warnt Brunner. In Zeiten, in denen Bürgerinnen und Bürger auch «ausgesprochen sinnvolle Empfehlungen und Anordnungen» zunehmend in Frage stellen würden, seien solche spitzfindigen Vorschriften erst recht schwer verständlich.

Dobler zieht Vergleich zu Bahnhöfen und Einkaufspassagen

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: PD

Auch für Marcel Dobler ist die Regelung nicht nachvollziehbar: «Wie rechtfertigt der Bundesrat, dass auf dem Aussendeck eines Kursschiffes eine Maskentragepflicht verordnen wird, während auf Bahnhofsperrons oder in engen Einkaufspassagen in Städten keine Maskenpflicht gilt?» Weiter fragt er in seinem Vorstoss: «Ist man sich bewusst, dass mit einer solch strengen Auslegung der Verordnung nicht nur eine Ungleichbehandlung verschiedenster Branchen herbeigeführt wird, sondern auch Arbeitsplätze und die Existenz aller Schifffahrtsunternehmen, insbesondere der privat finanzierten, gefährdet?» Auch Dobler betont ausserdem, es gebe keine Evidenz für einen Nutzen des Maskentragens auf dem Aussendeck.



Der Bundesrat wird die Fragen am kommenden Montag in der Fragestunde beantworten.