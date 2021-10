Singen Drogen bis unters Dach: Zöllner stoppen einen Mann, der 53 Kilogramm Marihuana in seinem Auto mitführte Zöllner des Hauptzollamts Singen haben bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Bundesstrasse 33, Höhe Allensbach-Hegne, 53 Kilogramm Marihuana aufgefunden. Die Drogen stapelten sich im Schmugglerfahrzeug bis unter das Dach. Theepan Ratneswaran 27.10.2021, 10.42 Uhr

Im Auto mit Schweizer Zulassung wurden nicht nur THC-freie Cannabisblüten entdeckt. Bild: PD

Am Samstag, 9. Oktober 2021, machte der Zoll in Singen einen grossen Fang. Der Zollstreife war ein vollbepacktes Fahrzeug mit Schweizer Zulassung bereits am Ortsausgang von Konstanz aufgefallen. Auf Höhe Allensbach-Hegne zogen die Zöllnern das Fahrzeug schliesslich für eine Kontrolle aus dem Verkehr.