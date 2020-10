«Sind die 500 Kilos in Bewegung, kann man nur noch abhauen»: Experten geben nach Angriff in Amden Tipps zum Umgang mit Mutterkühen Durch eine Herde von Kühen zu laufen ist für viele Wanderer unangenehm. Durchaus verständlich, vor gut zwei Wochen verletzten sich in Amden drei Personen auf der Flucht vor einer angreifenden Mutterkuh. Experten über die Gründe für die Beunruhigung der Tiere und wie sich Wanderer am besten davor schützen. Elias Hostettler 03.10.2020, 05.00 Uhr

Um ihr Kalb zu schützen, schaltet die Mutter notfalls auch auf Angriff. Bild: Urs Flüeler

Fünf Wanderer wurden am Sonntag, 20. September, in Amden von einer Mutterkuh angegriffen. Auf der Flucht verunfallten dabei drei Personen. Eine Frau musste sogar mit der Rega ins Spital geflogen werden. Dass Mutterkühe besonders angriffslustig seien, verneint Hanspeter Seifert, Bauer und Mitglied im Verband Mutterkuh Schweiz. Zwar hat auch er schon einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, als ein Mitarbeiter von einer Mutterkuh angegangen wurde. Doch das sei vor allem auf den Beschützerinstinkt der Kühe zurückzuführen, so Seifert.